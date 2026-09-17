México

Del asesinato de un síndico a la desaparición de una exalcaldesa en Michoacán: el perfil criminal de “El Señor de la T” en el CJNG

Manuel Alejandro “N” es identificado como coordinador regional del cártel y generador de violencia en el estado

El Señor de la T CJNG detenido en Michoacán
Foto: Fiscalía de Michoacán
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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta otro golpe a su estructura en Michoacán con la detención de Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como presunto coordinador regional de la organización criminal y generador de violencia.

Su captura se llevó a cabo en la ciudad de Morelia como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en un operativo en el que participaron elementos de seguridad estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Las autoridades vinculan a “El Señor de la T” con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición cometida por particulares y narcomenudeo.

Su principal zona de operación era la región del Bajío michoacano, en municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde se enfocaba en la comisión de los delitos antes referidos.

El Señor de la T CJNG Michoacán
Foto: X/@Harfuch

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que Manuel Alejandro “N” cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Del asesinato a la desaparición de dos funcionarios

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “El Señor de la T” era colaborador de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco.

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La célula del “Tío Lako” ha sido recientemente asediada por las autoridades luego de que el pasado 19 de agosto la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo con el objetivo de lograr su captura.

El despliegue provocó más de 20 narcobloqueos en distintos puntos del estado para evitar los arrestos; sin embargo, en la acción fueron detenidos 12 presuntos integrantes de su célula criminal, entre ellos la hija y la pareja sentimental del líder criminal.

Enfrentamiento Michoacán
Foto: Captura de pantalla / redes sociales

En las últimas semanas las autoridades han continuado las acciones en contra de la célula del “Tío Lako”, como lo fue la captura de 20 de sus integrantes en los estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán con animales exóticos.

Información obtenida por esta casa editorial también señala que “El Señor de la T” está relacionado con el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido el 26 de octubre de 2025 cuando se encontraba circulando sobre la carretera Numarán-Penjamillo.

El funcionario fue atacado a balazos por un grupo de sujetos que lo interceptó entre los poblados de La Angostura y El Palmito, municipio de Numarán.

En ese entonces, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, refirió en conferencia de prensa que la alcaldesa de Penjamillo, María Martínez Ruiz, le refirió que no tenían conocimientos de amenazas en contra del síndico.

Roberto Ramírez Zárate, síndico del Ayuntamiento de Penjamillo
Roberto Ramírez Zárate, síndico del Ayuntamiento de Penjamillo asesinado en 2025. (Redes Sociales)

Además, a “El Señor de la T” se le relaciona con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, ocurrido desde el 3 de agosto de 2024, junto a su colaboradora Josefina Muñoz Rosales, quien la acompañaba.

De acuerdo con los reportes, la exfuncionaria salió de su domicilio poco después de las 09:00 horas para llevar a su hija menor de edad a la ciudad de Morelia porque tenía una cita médica. En su trayecto la acompañaba su colaboradora, quienes abordaron un vehículo Toyota.

Más tarde, la unidad fue localizada abandonada en la carretera Miravalle Angamacutiro, y al interior solo estaba su hija.

Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades desplegaron un dispositivo por tierra y aire para dar con la exalcaldesa y su colaboradora, a las que se sumaron las del estado de Guanajuato al registrarse los hechos en los límites con esa entidad.

Maribel Juárez exalcaldesa de Angamacutiro
Hasta el momento no se sabe qué sucedió con la exalcaldesa. Foto: Fiscalía de Michoacán

Tres años antes de su desaparición, cuando era alcaldesa con licencia y candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para reelegirse al frente de Angamacutiro, Juárez Blanquet denunció haber recibido amenazas que le requirieron mantener escoltas.

En ese entonces, fueron localizados mensajes en los baños de la alcaldía en al menos tres ocasiones, en los que la amenazaban de muerte. Pero las intimidaciones no comenzaron ahí, denunció que en el año 2019 fue alertada por el arribo de un grupo de sujetos armados a su hogar para agredirla a ella y a su padre.

Juárez Blanquet dijo que pudo observar a lo lejos varias camionetas que se acercaban, lo que provocó un enfrentamiento con autoridades. En entrevista con N+, denunció que se trataba de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El Señor de la T” es señalado por su relación con otra parte importante de las desapariciones registradas en la región de Michoacán.

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