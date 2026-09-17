Mariana Echeverría defiende su proceso físico luego de las críticas de Gala Montes

La conductora respondió a las críticas de Gala Montes y reveló si se subiría al Ring Royal con la Wanders Lover (Redes Sociales)

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Mariana Echeverría fue cuestionada por los medios sobre los comentarios que Gala Montes realizó después de su regreso como panelista de La Casa de los Famosos México. La actriz había criticado que parte del público volviera a respaldar a Echeverría y relacionó ese cambio de percepción con la transformación física que ha mostrado la conductora.

Ante las preguntas, Mariana decidió no responder directamente a los señalamientos de Gala. “Yo no voy a comentar acerca de ello”, dijo entre risas. Después dejó clara su postura: “No me voy a meter en asuntos que no son míos. Tengo mis temas y me quieren preguntar de mi vida, bien, y si no, no me voy a meter”.

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Aunque evitó entrar en una disputa, la conductora sí le deseó éxito a la actriz. “Yo le deseo lo mejor, que triunfe en su música como siempre lo ha querido”, expresó. Su respuesta llegó después de que Gala cuestionara públicamente la manera en que algunas personas modifican su opinión sobre las figuras públicas a partir de su apariencia.

La conductora habla de su transformación y lanza una reflexión

Mariana Echeverría contó que dio shows de comedia a narcotraficantes. (Instagram)

Cuando los reporteros le hicieron notar que Gala había hablado de su físico justo durante su regreso a la televisión, Mariana reconoció que los comentarios existieron, pero rechazó la idea de intentar controlar lo que otras personas piensan. “Pues sí, pero es que cada quien”, respondió antes de explicar su posición: “Yo no voy a poder controlar los pensamientos de los demás, solo lo que yo reacciono y cómo reacciono”.

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La conductora también fue cuestionada por su breve regreso a la casa durante una dinámica relacionada con el programa. Sobre ese episodio fue clara: “Yo no estaba tan de acuerdo, pero pues yo no decido”. Sin embargo, la conversación terminó llevando nuevamente el foco hacia su transformación física, un proceso que, según explicó, no se limitó a perder peso.

“El cambio viene de todos lados, no nada más del cuerpo”, señaló Mariana. “Viene de mente, viene de paz, viene de incluso de cuerpo, de ejercicio, de alimentación, de todo”. Con esa explicación, aseguró sentirse satisfecha con el resultado de un proceso que describió como integral: “Estoy feliz con los resultados, me siento en paz, mi mente y mi cuerpo están en el mejor estado”.

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Mariana revela cómo logró su cambio y responde a los cuestionamientos

Mariana Echeverría aseguró no tener "fomo" por no participar en Me Caigo de Risa IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ser preguntada sobre cómo consiguió esa transformación, Echeverría explicó que recurrió a distintos especialistas y siguió un proceso personalizado. “Endocrinólogo, nutriólogo, psicólogo, ejercicio, coach personal y un año de una friega cañona”, enumeró. También recalcó que no existe una fórmula que funcione de la misma manera para todas las personas.

“Cada cuerpo es diferente”, afirmó. Para ejemplificarlo, explicó que una recomendación puede funcionar para alguien y no necesariamente producir el mismo resultado en otra persona. “Si yo le puedo decir: ‘Oye, ¿sabes qué? Te recomiendo que tomes esto’, y a ti no te funciona, porque cada cuerpo es diferente”, comentó.

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Mariana también ha rechazado haber utilizado medicamentos como Wegovy u Ozempic para bajar de peso. De acuerdo con lo que explicó, entre 2021 y 2025 atravesó tratamientos hormonales relacionados con su deseo de tener un segundo embarazo, después de haber perdido cuatro bebés. Según su relato, esos procesos tuvieron consecuencias en su peso y en su salud, pero decidió asumirlas con tal de conseguir su objetivo.

La conductora ha pedido respeto hacia los cambios físicos que pueden experimentar las mujeres después de atravesar procesos de este tipo y ha señalado que su postura actual está relacionada con aceptar su cuerpo sin importar la talla. Así, aunque Gala Montes puso sobre la mesa el debate sobre la percepción pública y los estándares de belleza, Echeverría prefirió no convertir la discusión en una pelea personal.

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Su respuesta terminó dejando una postura distinta a la confrontación directa. “Solo lo que yo reacciono y cómo reacciono”, insistió al hablar de las opiniones ajenas. En lugar de responder punto por punto a Gala, Mariana eligió hablar de su propio proceso, de las decisiones que tomó y de la tranquilidad que asegura haber encontrado después de varios años de cambios.

La polémica, sin embargo, deja sobre la mesa una discusión que comenzó con el regreso de Echeverría a La Casa de los Famosos México: cuánto influye la apariencia de una persona en la manera en que el público la percibe. Mientras Gala Montes cuestionó esa dinámica, Mariana sostuvo que su transformación no se explica únicamente por una cuestión estética.

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“Estoy feliz con los resultados, me siento en paz”, afirmó la conductora. Y aunque evitó responder con la misma intensidad a los comentarios de Gala, su mensaje fue claro: no pretende controlar las opiniones ajenas y prefiere concentrarse en el proceso personal que asegura haber atravesado para sentirse mejor con su mente y su cuerpo.