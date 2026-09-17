Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

Un plato tradicional de carne, nopales y frijoles se presenta junto a tortillas calientes ante una feria con un cuadrilátero de lucha libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande se realizará en Yecapixtla, Morelos, con diez días de jaripeos, lucha libre, Duelo de Acordeones y conciertos distribuidos en tres escenarios. El cierre de la programación musical corresponde a Grupo Firme, que se presentará el 29 de octubre en el Megadomo del Recinto Ferial.

La celebración conmemora uno de los platillos más representativos de la entidad y, que es, uno de los imperdibles para las visitas a Morelos entre los capitalinos.

PUBLICIDAD

La Feria de la Cecina y Tianguis Grande de Yecapixtla 2026 se realizará del 22 al 31 de octubre, con actividades repartidas en la Monumental Plaza de Toros, el Megadomo y el Teatro del Pueblo. La cartelera incluye jaripeos, lucha libre AAA, duelo de acordeones y conciertos de Moy Bobadilla, Espinoza Paz y Grupo Firme, además del tradicional Tianguis Grande y el brinco del chinelo.

Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos/Facebook

Cartelera confirmada por escenario

El Megadomo concentra las presentaciones musicales de mayor formato. Ahí se presentará Moy Bobadilla el 23 de octubre, Espinoza Paz el 24 de octubre y un duelo de acordeones el 25 de octubre con Los Cardenales de Nuevo León, El Poder del Norte y Los Invasores de Nuevo León. El 30 de octubre, ese mismo escenario recibirá una jornada de sonideros con Sonido Pirata, Famoso, Yambao y Ulises Monroy.

PUBLICIDAD

La Monumental Plaza de Toros abre actividades el 22 de octubre con un jaripeo de “Los Destructores” de Memo Ocampo. El 24 de octubre se presenta un espectáculo de mariachi, el 25 de octubre llega la función de Lucha Libre AAA y el 26 de octubre se realiza un segundo jaripeo. Para el 25 de octubre también está programada una cabalgata.

Un tercer punto, el Teatro del Pueblo, ofrece una programación más amplia y con menor perfil masivo: Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino (22 de octubre), Compañía de Danza Talentos y Vida junto a Conjunto Costa Azul (23 de octubre), Alejandro Alonso y Orquesta Guayacán (24 de octubre), Ballet de la Casa de Cultura y Grupo C2K (25 de octubre), Orquesta Factor Candela (26 de octubre), Parranda Vallenata y Grupo Mojado (27 de octubre), Los Mateos y Pelillos de Culiacán (28 de octubre), un encuentro de mariachis (29 de octubre) y una noche de rock con Klandestino, La Santa Sede e Interpuesto (30 de octubre).

PUBLICIDAD

Grupo Firme cerrará la temporada de conciertos de gran formato el 29 de octubre. Las entradas para ese show, de acuerdo con la venta de boletos habilitada, se ofrecen en modalidad general a $770, en mesa VIP para 4 personas a $22,000 y en mesa VIP para 10 personas a $66,000.

Cabe señalar que un anuncio difundido en diciembre de 2025 había ubicado el concierto de Grupo Firme el 22 de octubre, como fecha de apertura de la feria. Sin embargo, los registros más recientes de venta de boletos confirman el 29 de octubre como la fecha definitiva, coincidiendo con el jueves del Tianguis Grande.

PUBLICIDAD

Megadomo

23 de octubre: Moy Bobadilla

24 de octubre: Espinoza Paz

25 de octubre: Duelo de acordeones con Los Cardenales de Nuevo León, Los Invasores de Nuevo León, El Poder del Norte, Vagón Chicano y Cómplices de Nuevo León

29 de octubre: Grupo Firme

30 de octubre: Evento sonidero con Sonido Pirata, Sonido Famoso y Sonido Yambao

Monumental Plaza de Toros

22 de octubre: Jaripeo con Los Destructores de Memo Ocampo y La Bucanera

24 de octubre: La Guelaguetza y Mariachi del Divo de Juárez

25 de octubre: Lucha Libre AAA y cabalgata

26 de octubre: Huviky Rachel, La Única de Guerrero y Los Apodados

Teatro del Pueblo

22 de octubre: Luis Alfredo Jiménez y Gaby Espino

23 de octubre: Compañía de Danza, Alejandro Alonso, Danza Contemporánea, Cecy Garza, Nancy Show y Conjunto Costa Azul de Rigo Tovar

24 de octubre: Los Kayas y Guayacán

25 de octubre: Bailando por el Mundo, Eli Botello, Casa de Cultura, Grupo C2K y El Mexicano Caballo Blanco

26 de octubre: Efrén David y Factor Candela

27 de octubre: Parranda Vallenata, Venado Azul, Grupo Mojado y Puro Nivel

28 de octubre: Los Mateos y Pelillos de Culiacán

29 de octubre: Performance y encuentro de mariachis

30 de octubre: Atake Klandestino y La Santa Sede

Actividades generales

22 de octubre: Tradicional brinco del chinelo

25 de octubre: Expo Nacional Yecas 2026

25 de octubre: Tradicional cabalgata

28 de octubre: Carrera de burros

La cecina es uno de los platillos más relevantes de la gastronomía mexicana. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Trayectorias de los artistas principales

Grupo Firme se formó en 2014 en Tijuana, Baja California, por Eduin Cázares y Jairo Corrales. La agrupación pasó de tocar en fiestas privadas a llenar estadios en menos de una década.

Su catálogo incluye colaboraciones con Maluma, Carin León, Grupo Frontera y Demi Lovato. En 2021 ganó su primer Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda por Nos Divertimos Logrando lo Imposible, y un año después recibió una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas. En 2022, un concierto de la banda en el Zócalo capitalino reunió a 280,000 personas, de acuerdo con cifras de autoridades citadas en registros de la agrupación.

PUBLICIDAD

Espinoza Paz, programado para el 24 de octubre, es uno de los compositores más prolíficos del regional mexicano. Nacido en Angostura, Sinaloa, en 1981 como Isidro Chávez Espinoza, comenzó a escribir canciones a los once años y trabajó en el campo en Estados Unidos antes de dedicarse por completo a la música.

Su catálogo supera las 4,000 canciones, más de 500 de ellas grabadas por artistas como Jenni Rivera, Banda MS, Alejandro Fernández y La Arrolladora Banda El Limón. Temas como “El próximo viernes” y “Un hombre normal” lo consolidaron como intérprete a partir de 2008, con su álbum El cantautor del pueblo.

PUBLICIDAD

Moy Bobadilla, quien se presenta el 23 de octubre, representa a la nueva generación del género. Originario de Santa María de los Ángeles, Jalisco, comenzó a los ocho años tocando trompeta en un mariachi y más tarde pasó siete años como vocalista de la Banda Sinaloense de Alex Ojeda.

En 2024 inició su carrera como solista con el respaldo de Eduin Caz, a quien considera su padrino artístico. Su tema “Corazón” acumula más de 17 millones de reproducciones en Spotify.

El duelo de acordeones del 25 de octubre reunirá a tres agrupaciones con décadas de trayectoria en el norteño. Los Cardenales de Nuevo León, formados en Monterrey en 1982, recibieron el Saguaro de Oro en 1992 tras presentarse ante más de 60,000 personas en Phoenix, Arizona. Los Invasores de Nuevo León, con más de cuatro décadas de carrera, completaron en mayo un Tour Europa 2026 con fechas en Francia, Países Bajos, Suecia, Irlanda, Alemania y España. El Poder del Norte, encabezado por Martín Buenrostro, nació en Monterrey en 1993 y consolidó temas como “Maldito Orgullo” y “Acepto Mi Derrota” durante la segunda mitad de los años 90.

PUBLICIDAD

Actividades confirmadas más allá de la música

Brinco del Chinelo con bandas de viento (22 de octubre, apertura)

Cabalgata tradicional (25 de octubre)

Expo Nacional Yecas 2026 (25 de octubre) — exposición ganadera/agropecuaria

Carrera de burros (28 de octubre)

Coronación de la reina de la Feria Internacional de la Cecina y Tianguis Grande (mencionado como actividad recurrente, sin fecha específica confirmada para 2026)

Desfile de carros alegóricos y comparsas por las calles del municipio

Palenque con peleas de gallos

Rodeo y carreras de caballos

Juegos mecánicos y zona de atracciones juveniles

Espectáculos pirotécnicos

Exposición comercial, artesanal e industrial

Teatro infantil y teatro musical

Folklore morelense y muestras de danza regional

Muestra turística con participación de estados invitados

La cecina, sello gastronómico de Yecapixtla

Su elaboración parte de carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado y preparación antes de llegar a los establecimientos donde se comercializa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la música, la feria conserva su identidad como celebración gastronómica. La cecina es el principal referente culinario del evento y uno de los elementos por los que Yecapixtla es reconocido fuera de Morelos.

Su elaboración parte de carne de res cortada en tiras delgadas que pasa por un proceso de salado y preparación antes de llegar a los establecimientos donde se comercializa. El tianguis semanal de cecina, que normalmente opera solo los jueves por la mañana, se extiende durante los diez días de feria con una zona gastronómica ampliada.

El Tianguis Grande, vinculado al último jueves de octubre, complementa esta tradición con actividades comerciales que se desarrollan de forma paralela a la programación artística. Ese espacio reúne artesanías, productos regionales, alimentos y textiles, manteniendo una costumbre comercial que forma parte de la identidad del municipio.

PUBLICIDAD

En ediciones anteriores, la feria ha recibido a artistas de talla nacional e internacional como Gerardo Ortiz, Los Tigres del Norte y Banda MS, lo que refuerza su relevancia dentro del calendario ferial del estado de Morelos.

Cómo llegar a Yecapixtla

Desde la Ciudad de México, la ruta más común implica tomar la autopista México-Puebla (MEX-150D) hacia Cuautla y continuar por la carretera federal México-Cuautla (MEX-115) hasta enlazar con la carretera estatal MOR-10 en dirección a Yecapixtla. El trayecto tiene una distancia aproximada de 98 kilómetros (61 millas) y una duración estimada de entre 1 hora 16 minutos y 1 hora 43 minutos.

Otra alternativa es salir por el sur de la capital hacia la autopista México-Cuernavaca (95D) y tomar después la vía Tepoztlán-Cuautla. Esta ruta implica un gasto aproximado de $304 en casetas de ida y vuelta, con un tiempo de viaje similar de poco más de 2 horas.

Desde Cuernavaca, la distancia se reduce a entre 48 y 60 kilómetros (30 a 37 millas), con un tiempo de traslado en automóvil de entre 45 minutos y 1 hora.

Para quienes viajan en transporte público, la opción más utilizada es tomar un autobús con destino a Cuautla, Morelos, desde la Central de Autobuses del Sur (Taxqueña) en la Ciudad de México, y desde ahí abordar una combi local hacia Yecapixtla.