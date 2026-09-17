Esto es lo que podrías ahorrarte si realizas tu testamento durante septiembre y por qué es importante hacerlo

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) junto con el notariado mexicano, busca facilitar que más personas dejen definido el destino de su patrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Septiembre, Mes del Testamento, llega en 2026 a su edición número 24 con descuentos de hasta 50% en honorarios notariales en las 32 entidades del país. Un testamento público abierto que normalmente cuesta entre 5,000 y 10,000 pesos puede conseguirse este mes desde alrededor de 2,750 pesos, lo que representa un ahorro cercano al 50% frente al precio regular fuera de la campaña.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) junto con el notariado mexicano, busca facilitar que más personas dejen definido el destino de su patrimonio. Durante todo el mes, las notarías participantes ofrecen asesoría jurídica gratuita y amplían sus horarios de atención, incluidos los sábados. El costo final del trámite varía según el estado, ya que cada entidad fija su propio arancel a través del colegio de notarios local.

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Gobierno de México (Facebook)

Qué es la campaña y cómo funciona el descuento

El Mes del Testamento es una campaña anual que se realiza cada septiembre en México desde 2003, organizada por la Secretaría de Gobernación y el notariado mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada nacional existe desde 2003 como un esfuerzo conjunto entre Gobernación y los colegios de notarios estatales. Su objetivo es reducir las barreras económicas que suelen alejar a la población de este trámite.

El Mes del Testamento es una campaña anual que se realiza cada septiembre en México desde 2003, organizada por la Secretaría de Gobernación y el notariado mexicano. Durante ese periodo, las notarías del país reducen sus honorarios hasta en 50%, ofrecen asesoría legal sin costo y abren en horario extendido, incluidos los sábados, para facilitar el trámite a más ciudadanos.

Algunos medios reportaron descuentos que llegan hasta 90% en ciertas notarías, aunque el porcentaje exacto depende de cada plaza y del tipo de testamento solicitado. La reducción suele aplicar al testamento público abierto sencillo; los legados o cláusulas especiales pueden tener un costo adicional, según se indicó. Varios estados extendieron la vigencia de la promoción más allá de septiembre. Guanajuato, por ejemplo, anunció que su precio especial de 3,500 pesos aplicará también en octubre, con la participación de 233 notarios.

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Cuánto cuesta el testamento por estado en 2026

De acuerdo con el listado difundido por Segob y retomado por distintos medios, estos son los precios preferenciales vigentes en septiembre de 2026:

Aguascalientes: $2,000

Baja California: $1,500

Baja California Sur: $2,600

Campeche: $2,500

Chiapas: $1,000

Chihuahua: consultar con la notaría

Ciudad de México: $3,800

Coahuila: $1,500

Colima: $2,000

Durango: $1,500

Estado de México: consultar con la notaría

Guanajuato: $3,500

Guerrero: $1,500 + IVA

Hidalgo: $2,900

Jalisco: $2,300

Michoacán: $2,480

Morelos: $1,300 + IVA

Nayarit: $4,100

Nuevo León: $2,500

Oaxaca: consultar con la notaría

Puebla: $1,800

Querétaro: $3,000

Quintana Roo: consultar con la notaría

San Luis Potosí: $2,000

Sinaloa: consultar con la notaría

Sonora: consultar con la notaría

Tabasco: $2,500 + IVA

Tamaulipas: consultar con la notaría

Tlaxcala: consultar con la notaría

Veracruz: consultar con la notaría

Yucatán: $2,450

Zacatecas: consultar con la notaría

El precio no está estandarizado y se define directamente en cada notaría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiapas ofrece el precio más bajo del país, con 1,000 pesos, mientras que Nayarit registra el más alto, con 4,100 pesos. En once entidades (Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el arancel base de Guanajuato) el precio no está estandarizado y se define directamente en cada notaría.

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El ahorro frente a un juicio intestamentario

Durante septiembre, con los descuentos de 30% a 50%, ese costo puede bajar hasta cerca de 2,750 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre hacer testamento y no hacerlo es, según los datos recopilados, el mayor argumento económico de la campaña. Un testamento público abierto cuesta habitualmente entre 5,000 y 10,000 pesos ante notario en un año regular.

Durante septiembre, con los descuentos de 30% a 50%, ese costo puede bajar hasta cerca de 2,750 pesos. No contar con testamento, en cambio, obliga a los herederos a iniciar un juicio intestamentario o sucesorio, un proceso judicial que arranca en 80,000 pesos y puede superar los 200,000, dependiendo de la complejidad del caso y de si existen conflictos entre los herederos.

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Esa diferencia entre el trámite preventivo y el proceso judicial posterior es el eje central de la campaña: mientras el testamento evita litigios y reparte el patrimonio según la voluntad del titular, la falta de este documento traslada la decisión a un juzgado, con tiempos y costos mucho mayores para la familia.

Las cifras de referencia nacional no sustituyen el arancel exacto de cada estado. El monto final, tanto en septiembre como en el resto del año, depende del Colegio de Notarios de cada entidad y del notario que atienda el trámite.

Tarifas diferenciadas: CDMX, adultos mayores y estados sin arancel fijo

Respecto a personas de 65 años o más, el descuento es mayor: el testamento básico cuesta 733.19 pesos y la versión con legados, 2,199.56 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México cuenta con uno de los tabuladores más detallados del país, publicado por el Colegio de Notarios local y la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

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Para personas de 16 a 64 años, el testamento universal básico tiene un costo de 2,199.56 pesos, mientras que la versión con dos o más legados llega a 3,187.31 pesos. Ese mismo tabulador establece una tarifa preferencial de 3,800 pesos con IVA incluido para el trámite general durante septiembre y octubre, según el Colegio de Notarios de la capital.

Respecto a personas de 65 años o más, el descuento es mayor: el testamento básico cuesta 733.19 pesos y la versión con legados, 2,199.56 pesos. Esta diferenciación por edad busca facilitar el acceso al trámite entre la población adulta mayor, uno de los grupos prioritarios de la campaña.

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En Aguascalientes, el Colegio de Notarios anunció la donación de 400 testamentos gratuitos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, con especial atención a adultos mayores.

En los once estados donde no existe una tarifa unificada, la recomendación de las autoridades y notarías es comunicarse directamente con la notaría de preferencia para solicitar una cotización exacta antes de iniciar el trámite, ya que el arancel puede variar entre notarios de una misma entidad.

Las tarifas mencionadas en este listado corresponden al testamento público abierto, la modalidad más común dentro de la campaña. Otros tipos de testamento, como el hológrafo, o promociones adicionales para casos particulares, pueden tener condiciones distintas que cada notaría define de forma independiente.

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