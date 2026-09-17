El gran gesto de David Beckham con Cruz Azul tras ganar con el Inter de Miami la Campeones Cup

David Beckham bajó a la cancha para saludar uno por uno a los jugadores de Cruz Azul después de que el Inter Miami ganó la Campeones Cup por 2-0, el pasado 16 de septiembre, en el Nu Stadium de Miami (AP)

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David Beckham bajó a la cancha para saludar uno por uno a los jugadores de Cruz Azul después de que el Inter Miami ganó la Campeones Cup por 2-0, el pasado 16 de septiembre, en el Nu Stadium de Miami. El copropietario del club estadounidense se unió al festejo, pero antes reconoció el esfuerzo de los jugadores de La Máquina tras la final.

La escena fue captada desde las gradas y comenzó a circular en redes sociales. Beckham se acercó a los futbolistas cementeros al terminar el encuentro, les dio la mano y mostró un gesto de reconocimiento pese a que Inter Miami acababa de conquistar el trofeo.

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Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras ganar la Copa de Campeones Concacaf al vencer a Cruz Azul el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)

Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi fights for the ball with Cruz Azul's midfielder #19 Carlos Rodriguez (R) during the Campeones Cup final football match between Inter Miami CF and Mexico's Cruz Azul at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

El resultado dejó a Cruz Azul sin la posibilidad de obtener su tercera corona de 2026. El equipo dirigido por Joel Huiqui llegaba al compromiso después de levantar el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones.

Beckham saluda a los jugadores de Cruz Azul tras el festejo

La celebración de Inter Miami comenzó en la cancha después del silbatazo final. Beckham dejó el palco desde el que siguió el partido para acompañar a los jugadores de su club, que disputaban la Campeones Cup bajo el mando del argentino Kily González.

El entrenador argentino debutó con el conjunto de Florida en esta final, luego de ser anunciado un día antes del duelo. Inter Miami selló el triunfo con anotaciones de Lionel Messi y Casemiro.

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Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi runs with the ball chased by Cruz Azul's Argentine defender #33 Gonzalo Piovi during the Campeones Cup final football match between Inter Miami CF and Mexico's Cruz Azul at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

El saludo de Beckham ocurrió cuando los futbolistas de Cruz Azul permanecían sobre el césped tras la derrota. El exjugador inglés recorrió la zona en la que estaban los integrantes del plantel mexicano y estrechó la mano de cada uno.

La imagen contrastó con el cierre del partido para La Máquina, que no logró revertir la desventaja. Inter Miami abrió el marcador al minuto 24, cuando Lionel Messi remató de cabeza un centro de Luis Suárez.

El tanto representó una marca personal para el delantero argentino. Messi alcanzó 100 goles con Inter Miami en 116 partidos y se mantuvo como el máximo anotador en la historia del club.

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Messi abre el marcador y Casemiro sentencia la final

Cruz Azul intentó reaccionar luego del gol de Messi y generó aproximaciones, pero no consiguió superar a la defensa del equipo de Florida. El cuadro cementero adelantó líneas durante el segundo tiempo en busca del empate.

Esa apuesta abrió espacios para Inter Miami en el cierre. Casemiro anotó al minuto 81 tras una jugada en la que Messi participó con una asistencia, para establecer el 2-0 definitivo en el Nu Stadium.

El duelo también extendió un vínculo estadístico entre Messi y Cruz Azul. El argentino marcó su primer gol con Inter Miami ante La Máquina el 21 de julio de 2023, durante su debut en la Leagues Cup. Más de tres años después, el mismo rival estuvo presente en su anotación número 100 con el club estadounidense.

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Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi fights for the ball with Cruz Azul's Argentine forward #29 Rodolfo Rotondi and Cruz Azul's defender #05 Jesus Orozco during the Campeones Cup final football match between Inter Miami CF and Mexico's Cruz Azul at Nu Stadium in Miami, Florida, on September 16, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Criticas a Cruz Azul tras perder contra el Inter de Miami

La derrota provocó cuestionamientos sobre el desempeño del conjunto mexicano. Javier Alarcón sostuvo en el programa Futbol Picante, que el equipo mostró falta de determinación ante el conjunto de la MLS.

El comentarista señaló fallas en pases, decisiones en la alineación y bajos rendimientos individuales. También mencionó las condiciones del viaje, la cancha y la localía de Inter Miami, aunque centró su crítica en la respuesta competitiva de Cruz Azul durante el encuentro.

Alarcón afirmó que la Campeones Cup tiene un “valor relativo”, pero sostuvo que esa condición no libera a un club profesional de competir por el título. La derrota deja a Cruz Azul con dos trofeos en 2026, mientras Inter Miami estrena su etapa con Kily González con una copa.

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