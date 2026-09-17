Policías de Tamazula se descoordinan durante la escolta del Grito de Independencia

Un giro ejecutado de manera diferente por los elementos de la Policía Municipal provocó una inesperada escena durante la celebración patria.

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La ceremonia del Grito de Independencia en Tamazula, Jalisco, tuvo un inesperado momento que rápidamente comenzó a llamar la atención en redes sociales. Durante una de las participaciones protocolarias de la Policía Municipal, una maniobra de marcha provocó que los integrantes de la escolta terminaran separados y avanzando en direcciones diferentes.

La escena ocurrió mientras los uniformados realizaban una formación frente a los asistentes a la celebración patria. Todo marchaba con normalidad hasta que llegó el momento de efectuar un giro durante el recorrido.

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Fue entonces cuando se produjo la confusión. Mientras algunos elementos dirigieron sus pasos hacia el lado izquierdo, otros hicieron el movimiento hacia la derecha. La diferencia en la ejecución provocó que la formación se dividiera por unos instantes, con cada grupo continuando la marcha por un camino distinto.

La maniobra duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el peculiar momento se convirtiera en tema de conversación en redes. (Captura de pantalla)

El peculiar episodio ocurrió en cuestión de segundos, pero la situación quedó registrada en video y posteriormente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales. Las imágenes permitieron observar cómo la escolta pasó de mantener una formación coordinada a quedar momentáneamente partida en dos.

La formación terminó dividida

En la parte frontal de la escolta participaban cuatro elementos, incluido uno de los uniformados que llevaba la bandera. Detrás de ellos marchaban otros integrantes de la corporación, quienes también formaban parte del contingente encargado de acompañar el recorrido.

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La maniobra se desarrollaba dentro de uno de los actos formales de la celebración por el aniversario de la Independencia de México. Sin embargo, el giro ejecutado de manera diferente por los policías modificó por completo la escena y generó un momento poco habitual durante el protocolo.

La escolta municipal se partió en dos al realizar un giro durante la ceremonia y los usuarios de redes no tardaron en reaccionar con humor. (Captura de pantalla)

En lugar de continuar juntos, los integrantes tomaron sentidos contrarios. Un sector de la formación avanzó hacia un lado mientras el resto se desplazó en la dirección opuesta, provocando una separación momentánea.

El incidente no pasó a mayores y la situación ocurrió durante apenas unos segundos. No obstante, al quedar grabada, la escena comenzó a adquirir notoriedad en plataformas digitales.

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Las redes sociales reaccionaron

Como suele suceder con este tipo de momentos inesperados durante eventos públicos, los usuarios aprovecharon las imágenes para hacer comentarios en tono humorístico. La peculiaridad de que los elementos terminaran tomando caminos diferentes convirtió la maniobra en uno de los momentos más llamativos de la ceremonia.

Algunos internautas bromearon con la posibilidad de que los policías hubieran recibido indicaciones distintas antes de realizar el giro. Otros centraron sus comentarios en la falta de sincronización que se pudo observar durante la ejecución.

Un giro ejecutado de manera diferente por los elementos de la Policía Municipal provocó una inesperada escena durante la celebración patria. (Captura de pantalla)

El episodio también generó publicaciones que destacaron el contraste entre la solemnidad propia de una ceremonia del Grito de Independencia y la inesperada confusión registrada durante la marcha.

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Aunque la formación recuperó su curso después de la maniobra, el momento ya había quedado registrado por las cámaras. Con la difusión del video, una situación que originalmente duró sólo unos instantes terminó convirtiéndose en contenido viral.

La celebración del 15 de septiembre en Tamazula quedó así marcada no sólo por los actos tradicionales de las fiestas patrias, sino también por esta peculiar escena protagonizada por integrantes de la Policía Municipal.

El video permitió que usuarios de redes sociales observaran el momento y reaccionaran con humor ante la coordinación de la escolta. Por ahora, el episodio permanece como una anécdota de la ceremonia, cuya particular maniobra llamó la atención precisamente por la inesperada división que se produjo durante el recorrido.

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