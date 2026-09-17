Memo Schutz confesó que subestimó malestares de su esposa embarazada que casi acaban con su vida y la de su bebé

Memo Schutz dio detalles de su vida personal en La Casa de los Famosos México

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Guillermo Schutz, participante de La Casa de los Famosos México, confesó a sus compañeros que subestimó los malestares de su esposa Verónica durante el embarazo, una decisión que casi le cuesta la vida a ella y provocó que su hijo naciera de manera prematura.

Schutz relató que su hijo nació tan pequeño que “cabía en la palma” de su mano, con un peso de entre setecientos y ochocientos gramos. El recién nacido recibió catorce transfusiones, desarrolló un hongo en la sangre y sufrió el colapso de sus venas.

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Los médicos llegaron a pronosticar que el bebé no sobreviviría.

Verónica insistió varias veces en que se sentía mal antes de un aparatoso sangrado sangrado

Memo Schutz convenció a su esposa para poder participar en La Casa de los Famosos México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schutz explicó que su esposa le externaba reiteradamente su malestar, pero él minimizaba la situación. “No pasa nada, no pasa nada. Te sientes mal, mira, tómate esto y no va a pasar nada”, le decía. Contó que había ocasiones en que Verónica ni siquiera podía caminar hasta el baño y llegaba gateando, aunque nunca se lo dijo directamente porque no quería molestarlo mientras dormía por el trabajo.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

El punto de quiebre llegó una mañana en la que Verónica se levantó y le dijo: “Guillermo, me siento muy mal. Si me paro siento que se me va a salir el bebé”. Schutz volvió a restarle importancia: “No va a pasar nada, no va a pasar nada. Ve, en serio”. Ante la insistencia de ella, finalmente le pidió que se levantara.

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Al ponerse de pie, Verónica sufrió una hemorragia que Schutz describió como “una cascada de sangre, una explosión de sangre sobre la cama, sobre el piso”. En ese momento, su hijo mayor, de tres años, se encontraba en la misma cama y presenció la escena completa.

Schutz trasladó a su esposa al hospital y dejó a su hijo con el abuelo

memo schutz - (Instagram)

Sin dudarlo, Schutz cargó a Verónica, la subió al coche y llamó a su suegro para pedirle que fuera por su hijo mayor, quien estaba llorando sin entender lo que ocurría. “Se puso muy mal Verónica y la voy a llevar al hospital, pero por favor venga por Guillermo, porque Guillermo está aquí”, le dijo. Dejó toda la sangre en la habitación; según Schutz, su suegro tuvo que limpiarla después con una cubeta.

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Al llegar al hospital, el personal médico estabilizó a Verónica y le inyectó el medicamento necesario para acelerar la maduración pulmonar del bebé, ya que el embarazo no alcanzaba los seis meses de gestación.

Schutz reconoce que no haber actuado antes fue “la peor decisión” de su vida

(@memo_schutz / Instagram)

El participante admitió que no haber identificado las señales de alerta a tiempo, ni haber buscado otro tipo de tratamiento antes, derivó en el nacimiento prematuro de su hijo y en las complicaciones posteriores. “Esas decisiones de no haber visto yo las señales... nació mi hijo tan prematuro”, expresó.

Schutz señaló que su hijo mayor, quien presenció el sangrado desde la cama, también cargó con las consecuencias emocionales del episodio. “Mi hijo mayor también, que vivió todo ese momento traumático”, afirmó.

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El integrante de La Casa de los Famosos México aseguró que enfrentar las complicaciones de salud de su hijo representó el dolor más profundo que ha experimentado. “No hay dolor más grande que existe que ver a tu hijo mal”, declaró, y añadió que aprende de la fortaleza de su hijo en la actualidad.

Schutz se pregunta si otra decisión hubiera evitado el sufrimiento de su familia

Schutz cerró su testimonio con una reflexión sobre el peso de aquella decisión: “Siempre me he preguntado que si hubiera tomado otra decisión de hacerle caso a mi esposa, a lo mejor ni ella hubiera pasado por eso, ni mi hijo tampoco”. Calificó ese episodio como “la peor decisión” que ha tomado en su vida.

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