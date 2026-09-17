México

Memo Schutz confesó que subestimó malestares de su esposa embarazada que casi acaban con su vida y la de su bebé

El habitante aseguró que no actuar a tiempo fue la peor decisión de su vida

Memo Schutz dio detalles de su vida personal en La Casa de los Famosos México
Memo Schutz dio detalles de su vida personal en La Casa de los Famosos México
Guardar

Guillermo Schutz, participante de La Casa de los Famosos México, confesó a sus compañeros que subestimó los malestares de su esposa Verónica durante el embarazo, una decisión que casi le cuesta la vida a ella y provocó que su hijo naciera de manera prematura.

Schutz relató que su hijo nació tan pequeño que “cabía en la palma” de su mano, con un peso de entre setecientos y ochocientos gramos. El recién nacido recibió catorce transfusiones, desarrolló un hongo en la sangre y sufrió el colapso de sus venas.

PUBLICIDAD

Los médicos llegaron a pronosticar que el bebé no sobreviviría.

Verónica insistió varias veces en que se sentía mal antes de un aparatoso sangrado sangrado

Memo Schutz convenció a su esposa para entrar a La Casa de los Famosos México
Memo Schutz convenció a su esposa para poder participar en La Casa de los Famosos México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schutz explicó que su esposa le externaba reiteradamente su malestar, pero él minimizaba la situación. “No pasa nada, no pasa nada. Te sientes mal, mira, tómate esto y no va a pasar nada”, le decía. Contó que había ocasiones en que Verónica ni siquiera podía caminar hasta el baño y llegaba gateando, aunque nunca se lo dijo directamente porque no quería molestarlo mientras dormía por el trabajo.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

El punto de quiebre llegó una mañana en la que Verónica se levantó y le dijo: “Guillermo, me siento muy mal. Si me paro siento que se me va a salir el bebé”. Schutz volvió a restarle importancia: “No va a pasar nada, no va a pasar nada. Ve, en serio”. Ante la insistencia de ella, finalmente le pidió que se levantara.

PUBLICIDAD

Al ponerse de pie, Verónica sufrió una hemorragia que Schutz describió como “una cascada de sangre, una explosión de sangre sobre la cama, sobre el piso”. En ese momento, su hijo mayor, de tres años, se encontraba en la misma cama y presenció la escena completa.

Schutz trasladó a su esposa al hospital y dejó a su hijo con el abuelo

memo schutz - (Instagram)
memo schutz - (Instagram)

Sin dudarlo, Schutz cargó a Verónica, la subió al coche y llamó a su suegro para pedirle que fuera por su hijo mayor, quien estaba llorando sin entender lo que ocurría. “Se puso muy mal Verónica y la voy a llevar al hospital, pero por favor venga por Guillermo, porque Guillermo está aquí”, le dijo. Dejó toda la sangre en la habitación; según Schutz, su suegro tuvo que limpiarla después con una cubeta.

Al llegar al hospital, el personal médico estabilizó a Verónica y le inyectó el medicamento necesario para acelerar la maduración pulmonar del bebé, ya que el embarazo no alcanzaba los seis meses de gestación.

Schutz reconoce que no haber actuado antes fue “la peor decisión” de su vida

(@memo_schutz / Instagram)
(@memo_schutz / Instagram)

El participante admitió que no haber identificado las señales de alerta a tiempo, ni haber buscado otro tipo de tratamiento antes, derivó en el nacimiento prematuro de su hijo y en las complicaciones posteriores. “Esas decisiones de no haber visto yo las señales... nació mi hijo tan prematuro”, expresó.

Schutz señaló que su hijo mayor, quien presenció el sangrado desde la cama, también cargó con las consecuencias emocionales del episodio. “Mi hijo mayor también, que vivió todo ese momento traumático”, afirmó.

El integrante de La Casa de los Famosos México aseguró que enfrentar las complicaciones de salud de su hijo representó el dolor más profundo que ha experimentado. “No hay dolor más grande que existe que ver a tu hijo mal”, declaró, y añadió que aprende de la fortaleza de su hijo en la actualidad.

Schutz se pregunta si otra decisión hubiera evitado el sufrimiento de su familia

Schutz cerró su testimonio con una reflexión sobre el peso de aquella decisión: “Siempre me he preguntado que si hubiera tomado otra decisión de hacerle caso a mi esposa, a lo mejor ni ella hubiera pasado por eso, ni mi hijo tampoco”. Calificó ese episodio como “la peor decisión” que ha tomado en su vida.

Temas Relacionados

Memo SchutzLa Casa de los Famosos México 2026TelevisaViXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Ernestina Godoy presentará un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa con otras líneas de investigación

La titular de la FGR dijo este miércoles que las indagatorias tienen como objetivo esclarecer el paradero de los estudiantes

Ernestina Godoy presentará un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa con otras líneas de investigación

David Faitelson se despide de importante medio de comunicación con emotiva carta

El periodista evocó sus inicios entre tinta, máquinas de escribir y redacciones, confirmamdo que deja el grupo editorial tras una larga colaboración

David Faitelson se despide de importante medio de comunicación con emotiva carta

Tres razones por las que el pozole se te echa a perder rápido después del recalentado del Día de la Independencia

Este tradicional platillo es un clásico durante las Fiestas Patrias

Tres razones por las que el pozole se te echa a perder rápido después del recalentado del Día de la Independencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernadora de Morelos da seguimiento personal al caso de Claudia Tacoronte, dice que “comparte el dolor” de la familia y estudiantes

Gobernadora de Morelos da seguimiento personal al caso de Claudia Tacoronte, dice que “comparte el dolor” de la familia y estudiantes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Creador de contenido “El Piturris” fue asesinado por disputas de narcomenudeo: ya hay dos detenidos y se aseguró el arma usada en el crimen

Matan a una maestra frente a su casa y a otra dentro de la suya: Sinaloa suma tres docentes asesinadas en septiembre

Policías de Ensenada son señalados de desaparecer a jornaleros en Maneadero: usaron patrullas y uniformes oficiales para cometer delito

ENTRETENIMIENTO

Pedro Sola ventanea a David Zepeda durante una plática con Kunno en La Granja VIP: “También es gay”

Pedro Sola ventanea a David Zepeda durante una plática con Kunno en La Granja VIP: “También es gay”

La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos

Aleks Syntek explota tras acusaciones de “brote psicótico” en su show del Grito de Independencia: “La luz ya viene”

Gloria Trevi canta en Puebla pese al rechazo de colectivos feministas por denuncias de trata

Las redes estallan por nominación de Karol G a “Mejor canción regional mexicana” en los Latin Grammy: “No es mexicana, debió ser para Yuridia”

DEPORTES

Cruz Azul vs Inter Miami EN VIVO: Lionel Messi anota el primer gol del partido al sorprender a la defensa cementera

Cruz Azul vs Inter Miami EN VIVO: Lionel Messi anota el primer gol del partido al sorprender a la defensa cementera

Memote Martínez lanza indirecta a Pumas tras ser presentado con Tigres: “Me tocaba ver levantar copas por la tele”

David Faitelson se despide de importante medio de comunicación con emotiva carta

Rafa Márquez llamaría a Obed Vargas pese a su inactividad con Atlético de Madrid

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana: Julián Quiñones y Raúl Jiménez podrían causar baja en la próxima fecha FIFA