Pescadores de Ensenada buscaban marlín y se toparon con un torpedo que alertó a la Marina

Una embarcación de las autoridades mexicanas arribó al sitio para asegurar el objeto. Crédito: Redes Sociales

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Una tripulación de pesca deportiva salió a bordo de la embarcación God First con el objetivo de capturar marlín frente a las costas de Ensenada, Baja California. No obstante, los tripulantes se encontraron con un artefacto cilíndrico que identificaron como un torpedo militar y que terminó bajo resguardo de la Secretaría de Marina (Semar).

El hallazgo habría ocurrido el martes 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con la fecha de carga de los videos difundidos por los propios pescadores y con reportes de medios locales. Los tripulantes confundieron inicialmente el objeto con un sargazo flotante.

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“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de ellos en uno de los videos. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un artefacto con forma de misil, sin bandera ni identificación visible de procedencia.

Los pescadores describieron un artefacto sin bandera y con apariencia reciente

Los tripulantes examinaron el objeto a distancia y coincidieron en que se veía en buen estado, sin señales evidentes de daño. “No se ve tan madreado, la verdad”, comentó uno de ellos mientras grababa el artefacto desde la embarcación. Otro integrante de la tripulación añadió que el torpedo lucía “nuevón”, como si hubiera pasado poco tiempo en el mar.

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Pescadores difundieron en redes sociales los videos sobre el objeto y la llegada de los elementos de la Semar. Crédito: Redes sociales

Uno de los pescadores explicó que la falta de conchas o sargazo adherido a la estructura sugería que el artefacto no llevaba mucho tiempo flotando. “Si no, la turbina de atrás estuviera llena de esa madre y no tiene nada”, señaló, en referencia a la ausencia de organismos en la superficie del objeto. La tripulación especuló que el torpedo pudo haber sido lanzado sin detonar.

Durante la inspección visual, los tripulantes identificaron elementos adicionales en la estructura del artefacto. Uno de ellos mencionó lo que parecía un periscopio y otro señaló la presencia de sensores en la punta del objeto. La cercanía de la embarcación al torpedo generó tensión entre los pescadores, al grado de que uno advirtió al capitán: “Ya se acercó demasiado, capi”.

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Torpedo localizado por pescadores en aguas de Ensenada. Crédito: Redes Sociales

Los tripulantes bromearon con los riesgos de acercarse al artefacto, aunque también expresaron preocupación genuina. “Imagínate que explote”, dijo uno de ellos, mientras otro respondió con humor sobre la posibilidad de que el objeto se activara y “nos vengan los ataques”. Pese al tono de broma, coincidieron en que la situación era peligrosa y en que debían reportar el hallazgo de inmediato.

Los pescadores reportaron las coordenadas por radio ante el riesgo para otras embarcaciones

Los tripulantes discutieron el peligro que representaba el torpedo para el tránsito marítimo en la zona, especialmente durante la noche. “Imagínate el barco de turismo. En la noche que le llegue a pegar esa madre”, comentó uno de los pescadores, en alusión a los cruceros que navegan frente a las costas de Ensenada. Otro añadió que un impacto accidental con una embarcación grande podría pasar inadvertido hasta el momento del choque.

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Ante ese riesgo, los tripulantes intentaron comunicarse con la Semar a través de la radio, aunque inicialmente no lograron ubicar el canal correspondiente. “¿Cuál es el canal de la marina? ¿Alguien se lo sabe?”, preguntó uno de ellos, mientras otro sugería el número seis como posible frecuencia. Uno de los pescadores llamó por radio a otro tripulante, identificado como “Capi Ramón”, para pedirle el número de contacto de la autoridad naval.

Hasta el momento las autoridades no han informado detalles sobre la procedencia del presunto torpedo militar. Crédito: Redes Sociales

Una vez establecida la comunicación, los pescadores proporcionaron las coordenadas del artefacto a las autoridades. En una de las transmisiones, uno de los tripulantes especificó la ubicación como “cuarenta cincuenta y siete”, mientras que en otra llamada posterior se mencionaron las coordenadas “cuarenta y dos cincuenta y seis”. Durante el intercambio por radio, uno de los pescadores confirmó que la Semar ya tenía conocimiento del artefacto y lo buscaba activamente antes del reporte de la tripulación.

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Mientras esperaban respuesta de las autoridades, los tripulantes bromearon sobre las posibles consecuencias de su hallazgo. Uno de ellos preguntó si recibirían una recompensa por avisar del torpedo antes que la propia Marina, mientras otro respondió entre risas que esperaba que, al menos, no terminaran siendo remolcados por acercarse tanto al artefacto.

La Semar llegó al sitio con una patrulla interceptora y se hizo cargo del torpedo

Personal de la Segunda Región Naval de Ensenada llegó al punto reportado por los pescadores a bordo de una patrulla interceptora clase Defender, con matrícula BR-04. Una imagen del momento mostró a al menos tres elementos navales de pie en la proa de la embarcación, dos de ellos con chaleco naranja y casco rojo, y un tercero con uniforme de campaña, observando hacia la zona donde flotaba el artefacto.

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Las autoridades llegaron a resguardar el artefacto. Crédito: Redes Sociales

Con la patrulla naval ya en el sitio, los pescadores procedieron a entregar el torpedo al personal de la Semar. Uno de los tripulantes explicó a los elementos navales el procedimiento para trasladar el artefacto con seguridad: “Le voy a soltar poquita línea y le voy a dar para adelante para pasarte el hilo para que lo puedas jalar despacito y no tengas que hacer tanto pedo”. “Ahí está, ahí se los dejamos”, confirmó otro de los tripulantes al momento de ceder el control del objeto a la autoridad naval.

De acuerdo con reportes de medios locales, el artefacto correspondería a un torpedo de práctica modelo MK 46, de origen estadounidense, diseñado para entrenamientos militares y sin carga explosiva. La Semar no confirmó de manera oficial esta identificación ni el origen del objeto. Tampoco se descartó la posibilidad de que el artefacto hubiera sido utilizado con fines distintos a los militares, aunque esa hipótesis no fue corroborada por las autoridades.

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Con el torpedo bajo resguardo de la Semar, la corporación quedó a cargo de determinar la procedencia exacta del objeto y las condiciones en las que llegó a las aguas frente a Ensenada, costa cercana a territorio estadounidense.