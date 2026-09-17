México

Tribunal declara culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, exfuncionaria de Tamaulipas durante la administración de Cabeza de Vaca

La excontralora autorizó pagos por 60 mil pesos, tomándose atribuciones y facultades que no le correspondían

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas dio a conocer el fallo condenatorio por parte de un tribunal a Elda Aurora Viñas Herrera, los delitos que se le imputan van desde el uso ilícito de atribuciones y facultades, hasta el desempeño de funciones judiciales o administrativas. (Crédito: FB/Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas)
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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas dio a conocer el fallo condenatorio por parte de un tribunal a Elda Aurora Viñas Herrera, excontralora gubernamental de Tamaulipas en la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre los delitos de los que se le acusa se encuentran:

  • Uso ilícito de atribuciones y facultades
  • Desempeño de funciones judiciales o administrativas

¿Cuál es el motivo del fallo en contra de la excontralora?

Durante la audiencia de juicio oral llevada a cabo el 15 de septiembre de 2026, el tribunal confirmó que la exfuncionaria autorizó pagos de un contrato de prestación de servicios por honorarios a una persona que, al mismo tiempo, se desempeñaba como directora administrativa en esa dependencia.

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El portal de Proceso señala que el monto liberado por la imputada ronda los 60 mil pesos, los cuales habrían sido girados a Alejandra Reyes, quien ostentaba el cargo mencionado.

Andrés Norberto García Repper Favila, titular de la Fiscalía, detalló que la audiencia de individualización de sanciones está programada para el próximo 22 de septiembre.

El fallo de culpabilidad abre paso a la siguiente fase del proceso judicial de la carpeta CP/14/2025, donde se determinarán las sanciones y la reparación del daño, derivado de las conductas mencionadas.

Tribunal declara culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, exfuncionaria de Tamaulipas durante la administración de Cabeza de Vaca. (Fotos: redes sociales)
Tribunal declara culpable a Elda Aurora Viñas Herrera, exfuncionaria de Tamaulipas durante la administración de Cabeza de Vaca. (Fotos: redes sociales)

Nueva administración en la contraloría de Tamaulipas es quien denunció a Elda

En marzo de 2025, Norma Angélica Pedraza Melo, actual contralora en Tamaulipas, dio a conocer que Elda Aurora Viñas había sido vinculada a proceso como parte de la denuncia presentada por la nueva administración de la dependencia.

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“De los 37 calificados como faltas graves se han presentado cinco denuncias a la Fiscalía General de la República y 12 expedientes a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de nuestro estado”, declaró en su momento Pedraza Melo.

La funcionaria comentó que la Contraloría llevó a cabo el debido proceso en las denuncias interpuestas, de tal modo que los exfuncionarios acusados no pudieran evitar su responsabilidad.

A las denuncias iniciadas, también se sumó la inhabilitación de 54 exfuncionarios, donde al menos 33 de ellos omitieron presentar su declaración patrimonial, siendo la máxima sanción que la Contraloría puede aplicar.

Otros funcionarios del gobierno de Cabeza de Vaca han sido sancionados

Lourdes "N" es acusada de desvío de recursos (Gobierno de Tamaulipas) Crédito: Gobierno de Tamaulipas
Lourdes "N" es acusada de desvío de recursos (Gobierno de Tamaulipas) Crédito: Gobierno de Tamaulipas

El caso de Elda Aurora Viñas no es el único dentro del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Rómulo Garza Martínez, extitular de Bienestar Social de Tamaulipas, enfrenta prisión preventiva justificada desde julio de 2025, la orden judicial responde a la presunta compra ilícita de 2.6 millones de despensas por un monto de 650 millones de pesos, adquiridas en 2021 mediante adjudicaciones directas y sin licitación de por medio.

Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de la entidad, ya tiene sentencia, en agosto de 2025 un juez lo condenó a 19 años de prisión por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. La acusación establece que desvió más de 8 millones de pesos a través de un convenio irregular, con recursos destinados a pagos a proveedores sin justificación ni comprobación.

La lista se extiende al sector salud, donde Gloria de Jesús Molina Gamboa permanece bajo investigación por su presunta participación en una red de corrupción vinculada a la administración de Cabeza de Vaca. Las autoridades le atribuyen la firma de contratos millonarios para mantenimiento hospitalario sin licitación ni soporte fiscal, con un quebranto calculado en 343 millones de pesos durante los ejercicios 2017 y 2018.

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