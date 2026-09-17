EEUU alista la reapertura fronteriza al ganado mexicano tras crisis por el gusano barrenador

La funcionaria afirmó que el balance llega después de 100 días de acciones para proteger al hato estadounidense. (AP Foto/Fernando Llano)

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La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, visitó el puerto ganadero de Santa Teresa, Nuevo México, este 17 de septiembre para revisar las medidas contra el gusano barrenador del Nuevo Mundo y la reanudación segura del comercio de ganado.

Rollins afirmó que, después de 100 días, Estados Unidos registra dos casos, frente a los más de 90 mil casos que enfrentaron los ganaderos de Texas en 1972. La funcionaria presentó la cifra como resultado de las acciones para proteger al hato estadounidense.

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Los puertos ganaderos de la frontera sur permanecieron cerrados durante 16 meses, mientras el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reforzó la vigilancia y prepara una reapertura por fases con medidas de protección.

Rollins se reunió en Nuevo México con ganaderos y funcionarios, incluidos representantes de la Junta de Ganaderos de Nuevo México y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de México.

El estado de Chihuahua suma 78 casos activos de gusano barrenador del ganado

El informe del Senasica fechado el 10 de septiembre ubica a la entidad en el lugar 11 entre 30 afectadas en México. EFE/ Luis Torres

Chihuahua registra 78 casos activos del gusano barrenador del ganado en 27 municipios, de acuerdo con el informe del Senasica fechado el 10 de septiembre. La entidad ocupa el lugar 11 entre las 30 afectadas por la plaga en México, mientras autoridades federales y estatales mantienen acciones para contener su propagación.

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Entre el 26 de julio y el 7 de septiembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural liberó 106.8 millones de moscas estériles para frenar el insecto en 14 municipios de Chihuahua y dos de Sonora. La estrategia busca interrumpir la reproducción de la plaga que afecta al ganado.

Balleza concentra el mayor número de registros en Chihuahua, con 10 casos activos. Le siguen Matamoros, con ocho; Morelos, con siete, y Guadalupe y Calvo, con seis.

Guazapares e Hidalgo del Parral tienen cinco casos cada uno, mientras que López acumula cuatro. Allende, Camargo, Rosales y San Francisco de Borja registran tres contagios activos por municipio.

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