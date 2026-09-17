México

Adelantan registro para apoyo de 9 mil 500 pesos a jóvenes de entre 15 y 25 años: requisitos y cómo inscribirse

Las fechas de registro estaban previstas para iniciar el próximo lunes 21 de septiembre; sin embargo, hubo un cambio en el calendario

La beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas y no establece una edad mínima.
La beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas y no establece una edad mínima.
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El registro para jóvenes de 15 a 25 años inicia este jueves 17 de septiembre de 2026 para solicitar la Beca Benito Juárez Media Superior, que entrega hasta $9,500 durante el ciclo escolar vigente.

El apoyo consiste en 1,900 pesos bimestrales de septiembre a junio, distribuidos en cinco pagos.

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Las autoridades adelantaron el trámite, que estaba previsto para comenzar el 21 de septiembre, con el objetivo de ampliar el número de incorporaciones.

Julio León, coordinador nacional, declaró: “Ampliamos el periodo de registro porque, atendiendo la instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, queremos que más estudiantes tengan la oportunidad de acceder a una Beca Bienestar y que nadie se quede fuera de este gran sistema de becas”.

La beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas y no establece una edad mínima. Si el solicitante es menor de edad, también debe proporcionar la CURP, el número de celular, el correo electrónico y una identificación oficial digitalizada de su padre, madre o tutor, como INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.

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Para solicitarla se necesita cumplir con una serie de requisitos, sobre los cuales te contamos aquí, además del paso a paso que debes realizar para poder formar parte de los beneficiarios.

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
Para solicitarla se necesita cumplir con una serie de requisitos (Gobierno de México)

Registro para la Beca Benito Juárez de Media Superior

La inscripción está disponible hasta el 30 de septiembre en becabenitojuarez.gob.mx; para comenzar, los solicitantes deben ingresar con su Llave MX o crear una cuenta en llave.gob.mx.

El registro para estudiantes de preparatoria, bachillerato o profesional técnico bachiller en escuelas públicas está abierto del 17 al 30 de septiembre de 2026.

El trámite es gratuito y se realiza en línea en: https://becabenitojuarez.gob.mx.

Requisitos

Debes:

  • Estar inscrito en una escuela pública de educación media superior durante el ciclo 2026-2027.
  • Tener hasta 25 años.
  • No recibir otra beca federal con el mismo propósito.
  • Contar con CURP certificada.
  • Tener la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu plantel.
  • Contar con un comprobante de domicilio, con antigüedad máxima de tres meses.
  • Tener correo electrónico y celular activos.

Si eres menor de edad, también necesitas los datos de tu madre, padre o tutor: CURP, correo, celular e identificación oficial vigente digitalizada.

Paso a paso

  1. Crea tu Llave MX con tus propios datos en https://llavemx.gob.mx. No uses la cuenta de tu mamá, papá o tutor.
  2. Ten listos tus documentos en archivo digital, preferentemente PDF o JPG: CURP certificada, comprobante de domicilio y la CCT de tu escuela.
  3. Entra al portal de la becahttps://becabenitojuarez.gob.mx.
  4. Inicia sesión con tu Llave MX y selecciona el registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.
  5. Captura tus datos escolares: CCT, grado, turno y periodo escolar.
  6. Sube el comprobante de domicilio y completa la información personal.
  7. Si eres menor de edad, agrega los datos de tu madre, padre o tutor y su identificación oficial.
  8. Revisa y envía la solicitud. Guarda el comprobante de registro y consulta tu correo y la plataforma para conocer el resultado o los siguientes pasos.
Infografía con seis recuadros ilustrados que explican la documentación requerida y los pasos para registrarse en un portal digital.
Una infografía de Infobae detalla los requisitos y pasos para tramitar la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca entrega 1 900 pesos bimestrales durante los cinco bimestres del ciclo escolar, sin incluir julio y agosto. Puede mantenerse hasta por 40 meses si continúas inscrito y cumples los requisitos.

Aspectos a considerar antes de realizar el trámite pertinente

Antes de comenzar el trámite de la Beca Benito Juárez, los solicitantes necesitan contar con una cuenta Llave MX y una CURP certificada.

La constancia puede consultarse o descargarse en el portal oficial de RENAPO y debe mostrar la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, habitualmente ubicada en la parte inferior del documento. Esa frase acredita que los datos fueron cotejados con el acta de nacimiento en la Plataforma Nacional del Registro Civil.

La creación de la cuenta Llave MX concluye con el registro de un teléfono celular o correo electrónico y la elección de una contraseña, que debe conservarse en un lugar seguro. Para abrirla, el aspirante debe ingresar a www.llavemx.gob.mx, seleccionar “Crear Cuenta”, capturar su CURP, marcar “No soy un Robot” y pulsar “Continuar”.

Cuando la CURP es válida, la plataforma carga automáticamente los datos personales. Luego solicita el código postal, la selección de la colonia y la confirmación mediante la opción “Siguiente”.

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