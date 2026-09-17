México

Aleks Syntek pide a fans que no se preocupen tras cuestionamientos sobre su salud mental: “El tiempo me dará la razón”

Asistentes al show del compositor en la alcaldía Benito Juárez lo acusaron de tener un “brote psicótico” sobre el escenario

Aleks Syntek conoció a su esposa cuando ella era menor de edad. Aleks Syntek - Karen Coronado
El cantante entró en una nueva controversia. FOTO:CUARTOSCURO
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Aleks Syntek pidió a sus seguidores no preocuparse después de que su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez desatara señalamientos sobre su estado emocional. “Por fa, no se preocupen, el tiempo me dará la razón. Sólo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta”, escribió el cantante en Instagram.

El mensaje de Syntek llegó horas después de que videos de su concierto por el Grito de Independencia circularan en redes sociales. Usuarios describieron el comportamiento del músico durante el show como un “brote psicótico” y cuestionaron abiertamente su condición.

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“Por México, las familias y los abuelos. Basta”, escribió el cantante

En dicha publicación, el cantante insistió en que la controversia es pasajera. “Sólo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta. Pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal”, escribió.

El mensaje concluyó con una declaración particular: “Los amo. Por México, las familias y los abuelos. Basta”.

El músico interrumpió su show en múltiples ocasiones

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

Durante la Noche Mexicana organizada por la alcaldía Benito Juárez, Syntek detuvo su presentación varias veces para dirigirse al público. Reclamó apoyo frente a las críticas que enfrenta en redes: “Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música... defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”.

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La tensión aumentó cuando un asistente le pidió interpretar un tema de Marco Antonio Solís, “El Buki”. El cantante respondió con molestia: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey”. Añadió que era “la primera vez” que decía “la verdad de Aleks Syntek” en un 15 de septiembre.

Además, durante un momento del show, Alek Syntek se llamó a sí mismo “maestro” y “dios”. El cantante abandonó el escenario visiblemente molesto.

Los videos de su errático comportamiento durante su concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez se viralizaron al instante en todas las redes sociales, lo que provocó opiniones de todo tipo, aunque abundaron aquellos comentarios que cuestionaron su estabilidad emocional.

El extraño mensaje que publicó Syntek después de las críticas por su concierto

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional (Soledad Victoria / Infobae México)
Aleks Syntek reaccionó así a la polémica por su show gratis (Soledad Victoria / Infobae México)

Tras el revuelo generado por los videos, Syntek compartió un texto en Instagram con frases inconexas. Habló de “gente monetizando con mentiras y destruyendo la cultura” y acusó a “periodistas mintiendo y ocultando la verdad para manipular y recibir más dinero”.

En ese mismo mensaje apuntó contra la industria del entretenimiento por “premiando gente malandra y castigando verdaderos artistas”. Cerró con la frase “la luz ya viene y los justos serán recompensados”, interpretada por sus seguidores como respuesta directa a las críticas.

El cantante arrastra meses de enfrentamientos con la música urbana

El episodio no es aislado. Syntek mantiene desde hace meses una confrontación pública con géneros como el reguetón y los corridos tumbados, a los que critica de manera reiterada por considerar que desplazan al pop y al rock de las listas de popularidad.

En julio pasado, después de ser señalado por usar una imagen generada con inteligencia artificial de Ozzy Osbourne que lo coronaba como su “heredero simbólico” del rock, el cantante respondió con un discurso similar: “Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical”.

En ese mismo mensaje aseguró que su música va dirigida a “quienes ya despertaron de la Matrix y buscan un camino espiritual entre el gozo y la confianza”. La frase se volvió blanco de burlas en plataformas digitales.

Antes del Grito, protagonizó un episodio similar en Zacatecas

La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)
La imagen generada con inteligencia artificial de Aleks Syntek junto a Ozzy Osbourne desata polémica en redes sociales (IG)

El comportamiento del cantante en la Benito Juárez no es el primero de este tipo en las últimas semanas. A inicios de septiembre, durante su presentación en la Feria Nacional de Zacatecas, también pausó su show para “regañar” a sus fans y lanzar un discurso contra el reguetón.

Ese antecedente alimentó las reacciones en redes tras el concierto del 15 de septiembre, donde parte del público lo abucheó por dedicar más tiempo a hablar que a interpretar sus temas. La situación derivó en un intenso debate sobre su manejo de la frustración y su viabilidad en eventos masivos.

El cantante relató un encuentro con Shakira que generó burlas

Shakira Aleks Syntek
La polémica inició cuando Syntek calificó las canciones recientes de Shakira como carentes de "letras bonitas" y "pop agradable" (Instagram)

Otro episodio que alimentó las críticas hacia el cantante ocurrió cuando relató, en una entrevista para Azteca para el Mundo, un encuentro con Shakira en el camerino de uno de sus conciertos en México. Narró que la cantante colombiana lo elogió frente a su esposa e hija.

“Me ve Shakira y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!’”, contó Syntek. Según su versión, la colombiana también confundió a su hija con su hermana, lo que provocó burlas en redes y comparaciones con la actriz Martha Higareda por relatos considerados exagerados.

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