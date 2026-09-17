México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles disponibles para tramitar el permiso de forma rápida

En total, en nueve municipios de la localidad estarán disponibles las unidades

Licencia de Conducir precios costos Edomex
La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer la lista de unidades móviles que estarán disponibles esta semana para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida. (@@A_Palac10s/X)
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La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer la lista de unidades móviles que estarán disponibles esta semana para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida.

La disposición se ha venido aplicando durante un periodo prolongado y ha permitido que miles de conductores en Estado de México obtengan el permiso necesario, indispensable para circular conforme a la ley.

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Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

  • Chalco
    • 14, 15 y 17 de septiembre de 2026
    • Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco, Estado de México.
  • Chiconcuac
    • 17 y 19 de septiembre de 2026
    • Calle Venustiano Carranza, Mz. 002, colonia San Miguel, C.P. 56270, Chiconcuac, Estado de México.
    • Referencia: frente al antiguo Palacio Municipal.
  • Chimalhuacán
    • 15, 17 y 18 de septiembre de 2026
    • Avenida Nezahualcóyotl, Mz. 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México.
    • Referencia: estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
  • Cuautitlán Izcalli
    • 14, 15, 17 y 18 de septiembre de 2026
    • Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
    • Referencia: estacionamiento de Outlets Punta Norte.
  • Malinalco
    • 17, 18 y 19 de septiembre de 2026
    • Avenida del Progreso 2, colonia San Juan, C.P. 52440, Malinalco, Estado de México.
    • Referencia: frente al Palacio Municipal.
El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes (Secretaría de Movilidad Edomex)
El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes (Secretaría de Movilidad Edomex)
  • Nezahualcóyotl
    • 14, 15, 17 y 18 de septiembre de 2026
    • Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
  • Temoaya
    • 14 de septiembre de 2026
    • Portal José María Morelos y Pavón 102, colonia Centro, C.P. 50850, Temoaya, Estado de México.
    • Referencia: frente al Palacio Municipal.
  • Tlalmanalco
    • 14 de septiembre de 2026
    • Fray Martín de Valencia s/n, C.P. 56700, Tlalmanalco de Velázquez, Estado de México.
    • Referencia: frente al Palacio Municipal.
  • Tonanitla
    • 17, 18 y 19 de septiembre de 2026
    • Bicentenario 1, colonia Villas de Santa María, C.P. 55785, Santa María Tonanitla, Estado de México.
    • Referencia: frente al Palacio Municipal.
El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes (Secretaría de Movilidad Edomex)
El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes (Secretaría de Movilidad Edomex)
El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes (Secretaría de Movilidad Edomex)
El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes (Secretaría de Movilidad Edomex)

Documentos para solicitar el permiso en las unidades móviles

En las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad (Semov), las personas interesadas en tramitar la licencia tipo C deben presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF; el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y acreditar el examen de conocimientos correspondiente.

El expediente también debe incluir acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último se puede generar en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

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Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)

Costos por solicitar la licencia de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.

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