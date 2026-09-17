México

Graciela Domínguez Nava acude a la mesa de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum por primera vez tras crisis de violencia en Sinaloa

La funcionaria estatal describió el acercamiento como un “honor”

Shienbaum se reune con gobernadora interina de Sinaloa
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, previo a su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves 17 de septiembre para participar en la Mesa de Seguridad, donde se comparte información sobre casos particulares, avances y objetivos a alcanzar en este ámbito en el país.

A este tipo de reuniones también asiste Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, subsecretaria de Gobierno y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o algún representante de este organismo.

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Domínguez Nava afirmó desde sus cuentas oficiales en redes sociales que ambas “compartimos identidad y proyecto”. Calificó como un “honor” el primer encuentro con la presidenta de México, a quien describió como una mujer con principios.

La publicación señala que las une “la convicción y el compromiso” de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias de Sinaloa.

Desde la Mesa de Seguridad, reiteró la voluntad de mantener un trabajo coordinado “a favor de la paz en Sinaloa”.

Aumentan homicidios en Culiacán y Mazatlán

De acuerdo con Adrián López Ortiz, director del diario Noroeste, compartió un recuento de homicidios de julio y agosto, indicando que en el municipio de Mazatlán “pasó de tener 10 homicidios mensuales a más de 70″.

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