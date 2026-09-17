Graciela Domínguez Nava acude a la mesa de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum por primera vez tras crisis de violencia en Sinaloa

Shienbaum se reune con gobernadora interina de Sinaloa

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, previo a su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves 17 de septiembre para participar en la Mesa de Seguridad, donde se comparte información sobre casos particulares, avances y objetivos a alcanzar en este ámbito en el país.

A este tipo de reuniones también asiste Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, subsecretaria de Gobierno y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o algún representante de este organismo.

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Domínguez Nava afirmó desde sus cuentas oficiales en redes sociales que ambas “compartimos identidad y proyecto”. Calificó como un “honor” el primer encuentro con la presidenta de México, a quien describió como una mujer con principios.

La publicación señala que las une “la convicción y el compromiso” de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias de Sinaloa.

Desde la Mesa de Seguridad, reiteró la voluntad de mantener un trabajo coordinado “a favor de la paz en Sinaloa”.

Aumentan homicidios en Culiacán y Mazatlán

De acuerdo con Adrián López Ortiz, director del diario Noroeste, compartió un recuento de homicidios de julio y agosto, indicando que en el municipio de Mazatlán “pasó de tener 10 homicidios mensuales a más de 70″.

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