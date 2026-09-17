Le encargan entregar flores a una mujer: el paquete era una bomba y le explotó al repartidor en su moto l Video

Un repartidor en motocicleta muestra los restos de una bolsa de regalo decorada con flores tras la detonación de un artefacto explosivo oculto en su interior. En las imágenes registradas en la vía pública, el trabajador enseña el empaque roto sobre la parte trasera de la motocicleta, fragmentos de papel en el suelo y un dispositivo electrónico negro en su mano, como parte de su denuncia difundida en redes sociales.

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Bimo Biker, repartidor de aplicación y creador de contenido, afirmó que una bolsa con flores que transportaba en su motocicleta explotó antes de llegar a su destino en el Estado de México (Edomex), luego de que un usuario cambió un viaje para pasajero por el envío de un supuesto regalo cuyo contenido él no revisó por completo.

El trabajador dijo que aceptó el encargo después de acudir al punto de recogida para trasladar a una persona. Al llegar, el cliente le explicó que no viajaría y le pidió llevar una bolsa de regalo con varias cajas y un ramo de flores a la dirección marcada en la aplicación en Tultitlán rumbo a Tlanepantla de Baz.

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Bimo Biker relató que asumió que se trataba de un obsequio romántico y no inspeccionó los objetos que recibió. “No lo revisé bien, solo vi que eran unas cajas y el chico las tapó al colocar las flores encima”, explicó en el video que publicó en TikTok.

Para evitar que la bolsa se maltratara, decidió sostenerla con una mano durante el recorrido. También grabó parte del trayecto como medida de seguridad y comentó que las calles por las que circulaba estaban en mal estado.

El repartidor y creador de contenido Bimo Biker denunció que una bomba le explotó en una bolsa con flores que le encargaron llevar a una mujer Foto: Captura de pantalla video

Las espinas de las flores lo obligaron a detenerse

Durante el traslado, las espinas de las rosas comenzaron a lastimarle la mano y le dificultaron manejar. El repartidor se detuvo junto a su motocicleta para acomodar sus pertenencias y modificar la forma en que llevaba el paquete.

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El hombre colocó la bolsa sobre el asiento de la moto con la intención de ordenar su contenido y mejorar su presentación antes de la entrega. Segundos después ocurrió el estallido, muy cerca de sus manos y de su rostro.

En la grabación se escucha al repartidor reaccionar con sorpresa tras la explosión: “No mam*s, no mam*s”. Bimo Biker permaneció junto a la motocicleta mientras intentaba comprender qué había ocurrido con el regalo que llevaba.

Después del estallido, recogió los restos de la bolsa, las flores y algunas cajas que quedaron en el sitio. Entre los objetos encontró un pequeño cubo negro con un cable, un artefacto cuya función no logró identificar y que, según su versión, habría salido del ramo de flores.

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Un repartidor en motocicleta revisa su teléfono móvil al atardecer frente a los rascacielos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios repartidores de comida en motocicleta, equipados con cascos y mochilas anaranjadas, esperan en una calle de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repartidor conservó los objetos como posible prueba

Bimo Biker señaló que se puso nervioso al encontrar el objeto entre los restos del paquete. “No creía lo que estaba pasando, me puse muy nervioso y no sabía qué hacer”, expresó al recordar el momento posterior a la explosión.

El creador de contenido planteó dos posibilidades sobre el destino del encargo: que hubiera sido una broma dirigida contra él o que el objeto estuviera destinado a lastimar a la persona que recibiría el regalo. Hasta ahora, no se han dado a conocer las características específicas del artefacto ni una confirmación oficial sobre la causa del estallido.

El repartidor dijo que había grabado a la persona que le entregó el paquete antes de iniciar el recorrido. Por esa razón, decidió conservar los objetos que recogió como posible prueba y buscar apoyo de una patrulla municipal cercana.

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Varios repartidores de comida en motocicleta, equipados con cascos y mochilas anaranjadas, esperan en una calle (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras localizar a los policías, les explicó lo sucedido y manifestó su intención de presentar una denuncia. Un oficial lo habría orientado sobre el lugar al que debía acudir y la forma de entregar los objetos para relatar formalmente los hechos.

No hay información sobre detenidos o una investigación

El caso ocurrió durante un traslado en el Estado de México, aunque las versiones difundidas sobre el video lo ubicaron en calles de Tlalnepantla de Baz y también lo relacionaron con Tultitlán. El repartidor no detalló la dirección de recogida, el destino del paquete ni la identidad de la persona que solicitó el servicio.

Tampoco se informó si las autoridades aseguraron el objeto negro, si realizaron un peritaje o si iniciaron una carpeta de investigación. No hay datos sobre personas detenidas ni sobre una posible localización del usuario que entregó el supuesto regalo.

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Un repartidor se encuentra de pie en una vereda urbana, con una mochila térmica de entrega y un casco en su mano, mientras espera en una calle de la ciudad durante una tarde cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explosión generó inquietud entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron qué habría pasado si el paquete hubiera estallado mientras el repartidor manejaba o si lo hubiera transportado dentro de una mochila. Otros plantearon que el objeto podía estar relacionado con la persona que recibiría las flores, aunque esas versiones no han sido confirmadas.

Entre los comentarios también surgieron especulaciones sobre un posible detonador, un rastreador o una broma, pero Bimo Biker no identificó el artefacto y no mostró una conclusión sobre su origen. El repartidor únicamente exhibió el cubo negro que encontró después de recoger los restos del paquete.

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El creador de contenido señaló que comparte videos sobre experiencias que vive mientras trabaja como repartidor, incluidos traslados de usuarios y entregas de paquetes. En esta ocasión, aprovechó la grabación para pedir precaución a quienes aceptan encargos cuyo contenido desconocen.

“Tengan mucho cuidado con los paquetes, porque hay mucha gente mala”, advirtió Bimo Biker. El repartidor reconoció que no revisó detalladamente las cajas antes de iniciar el recorrido y que creyó que solo trasladaba un regalo con flores.

En los comentarios usuarios expresaron:

“Pensé en todo menos en una bomba”.

“¿Que hubiera pasado si no te hubieras detenido?“.

“Tienes un angeloooote, antes no explotó una mano”.

“Se nota el miedo en las manos“.

“Solo imagínate si tuvieras eso en la espalda desde el principio estuvo fuerte”.

“Seguramente era para hacerle daño a la chica”.

“Esa cosa seguro traía rastreador, al ver qué la señal se detuvo, supusieron que lo tiraste y lo activaron. Definitivamente iban a lastimar al destinatario”.

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“¿Y al final qué procedió? Deberías advertir a la chica para que se cuide”.

“Dios estaba contigo te lo juro, ¿qué probabilidad había de que te detuvieras y te mantuvieras unos centímetros de eso? Osea te pudo explotar en la mano".

“¿En qué quedó pues? Qué dijo el que lo envió?

“Sube datos de quién mandó eso para funarlos, qué horror”.