Atlas vs Pumas EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Atlas y Pumas se enfrentan este sábado en el Estadio Jalisco, en el partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación, por lo que aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver en vivo y qué canal transmitirá el encuentro.

PUBLICIDAD

El conjunto rojinegro suma 13 puntos, mientras que los universitarios tienen 11, por lo que los tres puntos podrían ser importantes en la pelea por mantenerse en la zona alta de la clasificación.

¿Cuándo juegan Atlas vs Pumas y a qué hora?

(REUTERS/Raquel Cunha)

El partido de la Jornada 9 de la Liga MX se disputará este sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco.

Atlas volverá a jugar como local después de la goleada que sufrió ante Toluca. El equipo dirigido por Hernán Crespo buscará recuperar el paso frente a su afición.

Por su parte, Pumas intentará volver a sumar después de la derrota ante Chivas, luego de que previamente había conseguido una victoria frente a León.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver Atlas vs Pumas?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La transmisión del Atlas vs Pumas podrá seguirse en televisión a través de Canal 5 y TUDN.

El partido también estará disponible por streaming mediante ViX, para quienes prefieran seguir el encuentro desde una plataforma de streaming.