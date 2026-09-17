De Canadá, Francia y España: los alumnos extranjeros asesinados durante estancias académicas en México

Kristen Paige Deyell, Esteban Jiménez Arcos y Claudia Tacoronte Aguilera viajaron a México por motivos académicos y fueron asesinados en hechos ocurridos en Jalisco, Durango y Morelos. Crédito: Jovani Pérez, Infobae

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El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años, en Cuautla, Morelos, reavivó el debate sobre la seguridad de los universitarios extranjeros en México, luego de que hombre la atacara con arma blanca dentro de una Casa de la Cultura, adonde ella había logrado refugiarse.

El crimen no es un hecho aislado. En dos décadas, al menos tres estudiantes extranjeros perdieron la vida durante estancias académicas en el país, en estados y circunstancias distintas.

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Kristen Paige Deyell: la canadiense asesinada en Zapopan en 2004 y el vínculo con el hijo de “El Chapo”

Kristen Paige Deyell era una joven canadiense de 20 años, originaria de Calgary, Alberta. Estudiaba en el Mount Royal College y realizaba un intercambio académico en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en Guadalajara, Jalisco.

La noche del 23 de abril de 2004, salió de un bar en Zapopan acompañada por varias personas. Al retirarse del establecimiento, un atacante la hirió con arma de fuego; murió junto con el mexicano César Augusto Pulido Mendoza, de 23 años.

El caso permaneció sin resolución pública por años. Tiempo después, las autoridades señalaron a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, como sospechoso del ataque.

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La versión que circuló vinculó el crimen a un rechazo de la joven hacia el sospechoso en el centro nocturno. Esa hipótesis nunca derivó en una condena pública documentada por las fuentes consultadas.

La estudiante canadiense tenía 20 años y realizaba un intercambio académico en Guadalajara cuando un ataque armado acabó con su vida en Zapopan, Jalisco, en 2004. Crédito: Jovani Pérez, Infobae

Esteban Jiménez Arcos: el joven francés muerto en Gómez Palacio en 2013 y la aclaración del ITESM

Esteban Jiménez Arcos tenía 22 años y era de nacionalidad francesa. Murió el 6 de abril de 2013 en Gómez Palacio, Durango, tras recibir un disparo en la cabeza durante un presunto intento de robo en un bar.

Los primeros reportes lo identificaron como estudiante de intercambio vinculado al ITESM Campus Laguna. El Tecnológico de Monterrey aclaró después que Jiménez Arcos no era alumno de ninguno de sus campus, por lo que su relación académica exacta no está confirmada.

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En 2014, las autoridades detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del homicidio. La investigación no generó el mismo seguimiento internacional que los otros dos casos.

Su perfil es el menos documentado de los tres. Las fuentes consultadas coinciden en los datos básicos del crimen, pero advierten la imprecisión sobre su vínculo institucional.

El joven francés murió a los 22 años tras recibir un disparo en la cabeza durante un presunto asalto en un bar de Gómez Palacio, Durango, en 2013. Crédito: Jovani Pérez, Infobae

Claudia Tacoronte Aguilera: la estudiante española asesinada en Cuautla en septiembre de 2026

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada, en España. La joven llegó a México en agosto de 2026 para realizar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Un hombre atacó a la estudiante con un arma blanca el 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, Morelos. La joven buscó refugio en una Casa de la Cultura de la ciudad después de la agresión.

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Los testigos solicitaron una ambulancia tras el ataque. Esas personas denunciaron una presunta demora en la atención médica de emergencia.

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las diligencias bajo el protocolo de feminicidio. Las autoridades estatales también establecieron contacto con el Consulado de España para atender a la familia de la víctima.

La estudiante española de Educación Infantil realizaba una movilidad en Morelos cuando un hombre la atacó con un arma blanca en Cuautla, el 12 de septiembre de 2026. Crédito: Jovani Pérez

La Fiscalía identificó a Francisco Javier “N” como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera. Un juez especializado emitió una orden de aprehensión contra el sospechoso, quien permanece bajo búsqueda de las autoridades.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitó la orden judicial. La dependencia reunió registros de cámaras de seguridad e información proporcionada por vecinos y testigos como parte de la investigación.

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El asesinato tuvo repercusiones inmediatas en España. La Universidad de Granada condenó el crimen, canceló las estancias de tres estudiantes que tenían previsto viajar a Morelos y gestionó el regreso de los alumnos que ya estaban en esa entidad.

El gobierno español pidió el esclarecimiento del caso. El cónsul de España en México sostuvo una reunión de emergencia con el gobierno de Morelos.

Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)

Tres casos en dos décadas que pusieron en cuestión la seguridad académica en México

Los tres homicidios ocurrieron en estados distintos: Jalisco en 2004, Durango en 2013 y Morelos en 2026. Cada uno involucró a una universidad o programa de intercambio y derivó en reacciones de los gobiernos o instituciones de origen de las víctimas.

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El caso de Tacoronte es el único de los tres que la Fiscalía investiga formalmente como feminicidio. También es el único que provocó la suspensión oficial de un programa académico internacional por parte de la universidad de origen.

El asesinato de Deyell en 2004 es el único de los tres que las autoridades vincularon, años después, con un integrante de una organización criminal de alto perfil. El de Jiménez Arcos en 2013 es el único en el que la institución universitaria mencionada en los primeros reportes desmintió el vínculo con la víctima.

Los tres casos comparten una característica: ninguno ocurrió en una zona turística convencional ni en un contexto de violencia masiva. Los tres se registraron en entornos cotidianos —bares, calles, espacios culturales— durante la vida diaria de los estudiantes.

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Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de Tacoronte sumó a España a la lista de países que han exigido respuestas a las autoridades mexicanas por el asesinato de sus nacionales en territorio mexicano, junto con Canadá, Francia, Australia y Estados Unidos.