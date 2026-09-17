México

Anay Beltrán Reyes: la abogada que pasó de coordinar Morena en Tultitlán a ocupar una curul federal

La diputada federal falleció el 17 de septiembre de 2026 por complicaciones de cáncer de páncreas, enfermedad que se agudizó en sus últimos días, según integrantes del partido

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, murió el 17 de septiembre de 2026 a los 45 años por complicaciones de cáncer de páncreas. Crédito: Instagram
Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, murió el 17 de septiembre de 2026 a los 45 años por complicaciones de cáncer de páncreas. Crédito: Instagram
Guardar

Anay Beltrán Reyes fue una abogada y política mexicana que dedicó su carrera al servicio público dentro de las filas de Morena. Desde la militancia de base hasta los cargos de representación popular, construyó un perfil político arraigado en el Estado de México que la llevó, en 2024, a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, su mandato -previsto hasta 2027- quedó interrumpido el mañana de este jueves, cuando falleció a los 45 años. Integrantes del partido confirmaron que la legisladora padecía cáncer de páncreas, enfermedad que se agudizó en sus últimos días hasta provocar su deceso.

PUBLICIDAD

Anay Beltrán Reyes: nacida en Tlapa, diputada por Tultitlán

Anay Beltrán Reyes nació el 27 de septiembre de 1981 en Tlapa, Guerrero, según los registros del Sistema de Información Legislativa (SIL). Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Mexicana, institución con la que construyó la base académica de su carrera pública.

Su vínculo con Tultitlán, municipio del Estado de México, definió su perfil político durante casi una década. En ese territorio desarrolló su militancia, ocupó cargos de gestión municipal y obtuvo, finalmente, una curul federal.

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, murió el 17 de septiembre de 2026 a los 45 años por complicaciones de cáncer de páncreas. Crédito: Instagram
Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, murió el 17 de septiembre de 2026 a los 45 años por complicaciones de cáncer de páncreas. Crédito: Instagram

En 2018 se desempeñó como coordinadora de Morena en Tultitlán y coordinadora operativa territorial del partido en el Estado de México. Esas funciones la posicionaron como una figura de base dentro de la estructura morenista mexiquense.

PUBLICIDAD

Del 2022 al 2024 fue secretaria del gobierno de Tultitlán y, en ese mismo período, asumió el cargo de encargada de Despacho de la Presidencia Municipal del mismo municipio. Esa experiencia en la administración local consolidó su perfil antes de dar el salto a la Cámara de Diputados.

El mandato legislativo que inició en agosto de 2024

Beltrán Reyes asumió su cargo como diputada federal el 29 de agosto de 2024, en representación del Distrito 08 Tultitlán de Mariano de Escobedo, para la LXVI Legislatura. Su período debía extenderse hasta el 31 de agosto de 2027, fecha a la que no llegó.

Durante su tiempo en San Lázaro, presentó dos iniciativas de manera individual. La primera propuso incluir materias de salud mental, educación financiera y salud nutricional en los planes de estudio de las escuelas. La segunda buscó incrementar las sanciones para quienes cometieran el delito de trata de personas menores de edad en su modalidad de producción de material audiovisual con fines de lucro.

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, murió el 17 de septiembre de 2026 a los 45 años por complicaciones de cáncer de páncreas. Crédito: Instagram
Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, murió el 17 de septiembre de 2026 a los 45 años por complicaciones de cáncer de páncreas. Crédito: Instagram

Fue secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. También integró la Comisión de Reforma Política-Electoral, lo que amplió su participación a temas de arquitectura institucional del sistema político mexicano.

Su última publicación en redes sociales fue el miércoles 16 de septiembre, un mensaje alusivo al aniversario de la Independencia de México, según informó Infobae. El 31 de agosto había aparecido en fotografías junto a dirigentes del partido durante la V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, con aparente buen estado de salud.

Ricardo Monreal y Delfina Gómez encabezaron las despedidas

A las 8:33 de la mañana del 17 de septiembre, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó el deceso a través de un videomensaje en sus redes sociales. “Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente”, escribió el legislador.

Monreal extendió sus condolencias a la familia de Beltrán Reyes y pidió que descansara en paz. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también emitió un mensaje: “Mi más sentido pésame a familiares y seres queridos de la diputada federal mexiquense Anay Beltrán, ante su lamentable fallecimiento”, publicó en sus redes.

Morena confirmó el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, diputada federal por Tultitlán.
Morena confirmó el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, diputada federal por Tultitlán.

El partido Morena difundió un comunicado en el que describió a la legisladora como “una mujer comprometida con la transformación del país y con las causas de la ciudadanía”. La dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, también expresó su dolor por la pérdida.

Con su muerte, la bancada de Morena acumula cuatro legisladores fallecidos en esta legislatura. Los tres casos anteriores —Héctor Melesio Cuén, Benito Aguas y Zenyazen Escobar— ocurrieron de manera violenta, a diferencia del deceso de Beltrán Reyes, atribuido a causas de salud.

El homenaje en el pleno y la llegada de su suplente

La Cámara de Diputados prevé rendir un homenaje a Beltrán Reyes en el pleno durante la sesión del martes próximo, con pronunciamientos de los seis grupos parlamentarios. El acto marcará el cierre formal de su participación legislativa ante el cuerpo colegiado.

Tras ese homenaje, Jessica Juárez García, suplente de Beltrán Reyes, rendirá protesta como diputada federal también en el pleno. Con esa sesión, el Distrito 08 de Tultitlán retomará su representación en San Lázaro.

Temas Relacionados

MorenaAnay Beltrán ReyesCámara de DiputadosEstado de Méxicomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 17 de septiembre

¿México podría integrarse a la Unión Europea como Canadá? Un activista austriaco lo propone

Este 17 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a la nación canadiense a convertirse en el primer “miembro asociado” del bloque

¿México podría integrarse a la Unión Europea como Canadá? Un activista austriaco lo propone

Pochettino ignora a Zendejas: Estados Unidos presenta convocatoria para las próximas Fechas FIFA

La selección estadounidense tendrá cuatro partidos durante esta ventana internacional

Pochettino ignora a Zendejas: Estados Unidos presenta convocatoria para las próximas Fechas FIFA

Le encargan entregar flores a una mujer: el paquete era una bomba y le explotó al repartidor en su moto l Video

El mensajero se bajó de su moto para guardar el paquete en su espalda cuando detonó el arfefacto, por fortuna no cerca de alguna parte de su cuerpo

Le encargan entregar flores a una mujer: el paquete era una bomba y le explotó al repartidor en su moto l Video

Lupillo Rivera evade pregunta y deja en misterio su situación sentimental tras su ruptura con Taina Pimentel y una posible “nueva conquista”

El cantante respondió entre bromas y evasivas durante un encuentro con reporteros, mientras el fin de su compromiso vuelve a colocar su vida sentimental bajo los reflectores

Lupillo Rivera evade pregunta y deja en misterio su situación sentimental tras su ruptura con Taina Pimentel y una posible “nueva conquista”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un acta y un nombre incompleto: así nació en California el nuevo líder del CJNG

Un acta y un nombre incompleto: así nació en California el nuevo líder del CJNG

Del asesinato de un síndico a la desaparición de una exalcaldesa en Michoacán: el perfil criminal de “El Señor de la T” en el CJNG

Mujeres asesinadas en Tepito en festejos patrios eran señaladas de traición por la Anti Unión

De Canadá, Francia y España: los alumnos extranjeros asesinados durante estancias académicas en México

Lo identificaron en redes: el hombre que salió de su negocio en Michoacán a quemar vivos a dos perros callejeros

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera evade pregunta y deja en misterio su situación sentimental tras su ruptura con Taina Pimentel y una posible “nueva conquista”

Lupillo Rivera evade pregunta y deja en misterio su situación sentimental tras su ruptura con Taina Pimentel y una posible “nueva conquista”

Mariana Echeverría defiende su proceso físico luego de las críticas de Gala Montes

“Qué fuerte, me enamoré” Consuelo Duval alaba la actuación de Eugenio Derbez en la serie “El juicio”

Ninel Conde menosprecia declaraciones de José Manuel Figueroa tras ataques a su físico: “No están al nivel de uno”

Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional del Apertura 2026

América vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional del Apertura 2026

Pitbull Cruz se rinde ante Ryan García tras noquear a Conor Benn: “Fue una sorpresa”

Pochettino ignora a Zendejas: Estados Unidos presenta convocatoria para las próximas Fechas FIFA

Santos Laguna pone fin a las especulaciones: la directiva aclara el futuro de Carlos Acevedo y las supuestas ofertas de Europa

El gran gesto de David Beckham con Cruz Azul tras ganar con el Inter de Miami la Campeones Cup