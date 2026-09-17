EEUU está a punto de “alcanzar un gran acuerdo con México”, adelanta Donald Trump

El presidente Donald Trump informó que su país esta cerca de "un gran acuerdo" comercial con México. Crédito: AFP

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Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su país esta muy cerca de alcanzar “un gran acuerdo” comercial con México, esto, durante un mitin en Gastonia, Carolina del Norte.

Durante su discurso, el republicano cuestionó “¿por qué deberíamos sostener a Canadá?, ¿por qué deberíamos sostener a México?, aunque estamos muy cerca de un acuerdo con México, un gran acuerdo, ¿por qué deberíamos mantener a tantos países en Europa? Estamos manteniendo a las naciones europeas con un déficit de 200 mil millones de dólares”.

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Gran acuerdo con México, desprecio a Canadá y Europa

En medio del anunció de que, supuestamente, pronto nuestro país alcanzará un gran acuerdo con la Unión Americana, Trump advirtió que en cualquier momento pueden dejar de negociar tanto con Canadá y algunos países de Europa.

“Lo único que tenemos que hacer es decir: ‘¿Saben qué? Ya no vamos a comerciar con ustedes’; no necesitamos nada de lo que tienen. Tenemos automóviles, madera, alimentos... lo tenemos todo”, agregó.

Trump asegura que EEUU sostiene a casi todos los países del mundo

Sin mostrar datos que respaldarán sus dichos, el magnate insistió en que su país esta “sosteniendo a casi todos los países del mundo y eso realmente no puede seguir así por mucho tiempo. Les voy a decir que no podemos hacer eso, simplemente no podemos hacerlo”.

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Las declaraciones de Trump ocurren mientras continúan las rondas de negociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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