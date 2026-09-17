Claudia Sheinbaum presenta a artesanas del taller Biulú y agradece por el vestido que usó en el grito de Independencia

A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre el vestido que usó durante el grito de Independencia. (Crédito: X/@Claudiashein)

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Este 16 de septiembre, día de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió más detalles sobre la confección del vestido que portó durante el Grito de Independencia la noche anterior desde Palacio Nacional.

A través de un video en redes sociales, la mandataria agradeció a las artesanas del taller Biulú, en Juchitán de Zaragoza, autoras del bordado, y describió la prenda como un símbolo de las tradiciones de México, la identidad de su pueblo y la riqueza de sus textiles.

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El vestido fue bordado por cuatro artesanas muxes del Istmo de Tehuantepec

La presidenta Claudia Sheinbaum portó un vestido bordado por artesanas muxes del Istmo de Tehuantepec durante el Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre, desde Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

La pieza fue elaborada a mano por Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, integrantes del taller Biulú. En el mensaje oficial que acompañó la grabación, Sheinbaum resaltó que, “la noche del 216 Aniversario del Grito de Independencia porté un vestido bordado por artesanas muxes del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”.

La composición floral del bordado recupera un diseño heredado de Petrona, abuela de Elvis Guerra, y forma parte de la memoria familiar del taller, el trabajo se realizó con aguja de gancho como una colaboración especial para la presidenta.

“El bordado del Istmo siempre ha tratado de imitar los jardines de flores y, por supuesto, con las flores del Istmo. Vamos incluyendo esos símbolos de la cultura zapoteca a esto que le llamamos nuestra segunda piel, el traje de la mujer istmeña”, resalta en la grabación de la mandataria.

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El bordado floral del vestido presidencial recupera un diseño heredado de Petrona, abuela del artesano Elvis Guerra. (Foto: Presidencia)

Thelma Islas y Crystel Martínez diseñaron la prenda inspirada en el traje típico de Tehuantepec

El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torres, mientras que la confección corrió por cuenta de Saúl Mosqueda. Según explica Islas en el video, la propuesta partió de una petición directa de la mandataria: “Para el vestido de este año, la presidenta me pidió una inspiración del vestido típico de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, y surgió este diseño”.

Islas Lagunas detalla el proceso de colaboración con el bordador: “Me ayudó Elvis Guerra, un bordador del Istmo, de Tehuantepec. Con mucho gusto aceptó. Dijo que iba a ser un gran honor y un superregalo para la presidenta. Nos manda la pieza y nosotros en el taller armamos todo este diseño”.

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El video también incluye una reflexión sobre el giro que representa esta elección de vestuario presidencial: “Las primeras damas recurrían a los diseñadores, usaban Dior. Ahora, al contrario, la presidenta voltea a ver hacia los pueblos originarios y está optando por usar algo que se hace por las manos de los pueblos originarios, que históricamente hemos sido discriminados”.

Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, integrantes del taller Biulú, bordan a mano la prenda que Sheinbaum usa en la ceremonia del Grito de Independencia. (Foto: Presidencia)

“Creo que es un momento muy interesante, no solo para las mujeres, también para la comunidad LGBT. El que podamos elaborarle algo a la presidenta es un reconocimiento al trabajo que se realiza desde los pueblos originarios, que hay una reivindicación”, finaliza la grabación compartida por la presidenta.

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La banda presidencial se confeccionó con bordado a mano de mujeres militares

Para el evento oficial, la Jefa del Ejecutivo Federal también portó una banda presidencial elaborada por la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El proceso completo tomó 15 días de trabajo artesanal a cargo de mujeres militares especialistas en bordado a mano.

Entre las características técnicas de la prenda destacan:

Peso aproximado de 300 gramos.

Tela de raso americano con composición 100 por ciento poliéster, en los colores verde, blanco y rojo de la bandera nacional.

Escudo nacional bordado a mano con hilo de canutillo en oro y plata, sobre una base de paño de lana 100 por ciento.

Nombre de la mandataria bordado a máquina con hilo dorado.

El estuche de madera de cedro rojo forrado con paño negro resguarda la banda presidencial elaborada por la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena. (Foto: Presidencia)

El primer día del proceso se tomaron las medidas de Sheinbaum para garantizar que el ancho y la longitud se ajustaran a su complexión. La banda se resguarda en un estuche de madera de cedro rojo forrado con tela de paño color negro, pieza que asegura su conservación y realza su presentación.

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