La Iglesia exige a las autoridades investigar el crimen del sacerdote Román de la Cruz Hernández en Huejutla

El padre fue localizado sin vida el pasado 15 de septiembre. Crédito: Facebook - Diócesis de Huejutla

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El sacerdote Román de la Cruz Hernández, de 48 años, fue asesinado y su cuerpo fue localizado el pasado 15 de septiembre en la carretera Tolago-Tetlapaya, en los límites de los municipios de Lolotla y Tlanchinol, del estado de Hidalgo. El presbítero, párroco de la comunidad de Santa Cruz, en Huejutla, presentaba lesiones presuntamente producidas por proyectil de arma de fuego de acuerdo con las primeras diligencias, además de una cartulina con un mensaje pegada en la espalda.

Tras el hallazgo, la Diócesis de Huejutla, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Arquidiócesis Primada de México y el Diálogo Nacional por la Paz (DNP) emitieron comunicados en los que exigieron a las autoridades correspondientes llevar a cabo una investigación exhaustiva y expresaron su solidaridad con la comunidad afectada. Los documentos, fechados todos este 16 de septiembre, evitaron especular sobre el móvil del crimen y pidieron respeto a la vida en un contexto de violencia que, señalaron, ha lastimado al país.

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El cuerpo del sacerdote apareció junto a una camioneta con placas de Baja California

El cuerpo de De la Cruz Hernández fue encontrado boca abajo, con el rostro entre la hierba, durante la mañana del martes 15 de septiembre. Junto al cadáver, las autoridades localizaron una camioneta Toyota Tacoma color vino con placas de Baja California, de acuerdo con reportes periodísticos consultados sobre el caso.

El sacerdote era originario de la comunidad de Mazahuacán, en el municipio de Lolotla. Desde septiembre de 2024 se desempeñaba como primer párroco diocesano de Santa Cruz, en Huejutla. Además de su labor pastoral, coordinaba la Comisión para la Pastoral Profética de la diócesis, en la región de la Huasteca hidalguense.

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Camioneta localizada en el sitio donde fue abandonado el cuerpo del párroco. Crédito: Redes Sociales

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación por homicidio tras confirmar la identidad del religioso. Hasta el momento en que se difundieron los comunicados eclesiásticos, la dependencia no había informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

Las autoridades tampoco revelaron el contenido del mensaje hallado junto al cuerpo, sin embargo, imágenes compartidas en redes sociales atribuidas el sitio del crimen dejan ver que se trataría de una lona blanca con letras en color negro, la cual fue colocada sobre la espalda de la víctima, quien vestía pantalón de mezclilla y una sudadera negra con franjas blancas en los brazos.

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La Diócesis de Huejutla pidió no especular mientras avanzaba la investigación

El obispado difundió un comunicado firmado por el Monseñor José Hiraís Acosta Beltrán, obispo de Huejutla, y el padre Israel Arriaga Flores, secretario canciller. El documento, dirigido a todos los sacerdotes, la vida consagrada y el pueblo de Dios de la diócesis, expresó consternación por el hecho ocurrido el 15 de septiembre.

Mensaje de la Diócesis de Huejutla tras el crimen. Crédito: Facebook - Diócesis de Huejutla

En el texto, el obispado señaló que no podía “especular sobre este acontecimiento” y que optaba por permitir que las autoridades correspondientes llevaran a cabo la investigación e informaran sobre la misma. Sin embargo, el documento incluyó un llamado urgente a la autoridad competente para que realizara una investigación exhaustiva que permitiera el esclarecimiento del hecho.

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El comunicado señaló también que no debía permitirse que este suceso, ni los demás crímenes que han lastimado a la nación, quedaran impunes. El Monseñor Acosta Beltrán hizo, además, un llamado apremiante a los fieles y a las personas de buena voluntad para construir una cultura de paz y reconciliación que buscara la erradicación de la violencia.

La CEM exigió justicia de manera expedita y se unió al obispo de Huejutla

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió también un comunicado, firmado por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, y por Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general del organismo.

El documento, titulado “Solidaridad con la Diócesis de Huejutla, Hgo.”, expresó indignación, tristeza y solidaridad hacia la Iglesia local ante el asesinato del sacerdote. La CEM se unió fraternalmente a Acosta Beltrán, a sus sacerdotes, a la vida consagrada y a todo el pueblo de Dios de esa diócesis.

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Hasta el momento no se conoce el posible móvil del crimen. Crédito: Facebook - Arquidiócesis Primada de México

Junto con el obispo de Huejutla, la Conferencia hizo un llamado para que las autoridades correspondientes realizaran una investigación exhaustiva que permitiera esclarecer los hechos y se hiciera justicia de manera expedita.

Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México difundió un mensaje en el que se unió “en oración” por el padre Román, su familia, su comunidad y toda la Diócesis de Huejutla ante lo que calificó como “esta dolorosa noticia”. A diferencia de los comunicados del obispado local y de la CEM, el texto no incluyó un llamado explícito a las autoridades para investigar el crimen. El mensaje pidió a Dios que le concediera “el descanso eterno” al sacerdote y llevara consuelo a quienes vivían la pérdida.

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El Diálogo Nacional por la Paz exigió una investigación imparcial

Este mismo 16 de septiembre el Diálogo Nacional por la Paz (DNP), movimiento impulsado por la CEM junto con organismos empresariales, académicos y de la sociedad civil desde 2022, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, difundió un comunicado en el que se unió “al dolor de la Diócesis de Huejutla” por el homicidio del padre Román.

Ambos sacerdotes jesuitas fueron ejecutados al intentar auxiliar a un hombre que era perseguido por personas armadas (Foto: Twitter@JesuitsGlobal)

El DNP se sumó a la indignación expresada por la CEM y por Acosta Beltrán, y exigió a las autoridades competentes “una investigación exhaustiva e imparcial que esclarezca los hechos y garantice que este crimen no quede impune”. El movimiento elevó oraciones por el sacerdote y reiteró, junto con el obispo de Huejutla, el llamado a construir “una cultura de paz que erradique el odio y la venganza” de la sociedad mexicana.

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En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el DNP añadió: “Ante el asesinato del padre Román de la Cruz Hernández, desde el Diálogo Nacional por la Paz nos unimos al dolor de la Diócesis de Huejutla, de sus familiares y de su comunidad”. El movimiento subrayó que, “frente a la violencia que sigue dejando nuevas víctimas”, reitera su llamado a construir una cultura de paz “desde el diálogo y la reconciliación”, bajo la etiqueta #SomosPazSeremosMás.