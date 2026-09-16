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Érik Lira revela el duro golpe que significó quedarse sin ir al Mónaco: “Fueron dos meses bastante complicados”

El futbolista mexicano estuvo cerca de cumplir su objetivo de jugar en Europa

Un jugador con la camiseta azul del Cruz Azul a la izquierda y el escudo del AS Mónaco FC a la derecha.
(REUTERS/Raquel Cunha)
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Érik Lira estuvo cerca de cumplir el objetivo de jugar en Europa, pero el fichaje con el Mónaco terminó por caerse debido a que el club francés no pudo liberar una plaza de extranjero.

El proceso, reconoció el mediocampista de Cruz Azul, representó un periodo complicado que se extendió durante aproximadamente dos meses.

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El jugador de 26 años estuvo a punto de dejar a La Máquina para comenzar una nueva etapa en la Liga francesa, pero la falta de espacio para registrar a otro futbolista extranjero terminó por impedir la operación.

Fueron dos meses bastante complicados en lo personal. Pero me debo a Cruz Azul, [...] por algo no se dio lo que se tuvo que dar y hoy estoy acá, a nada de jugar una nueva Final”, explicó Lira durante la conferencia de prensa previa al Campeones Cup ante el Inter Miami, este 15 de septiembre.

Érik Lira agradece el respaldo de Cruz Azul

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque el fallido traspaso representó un golpe para sus aspiraciones de llegar al futbol europeo, Lira dejó claro que la situación no cambió su relación con Cruz Azul.

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El mediocampista destacó el respaldo que recibió de la institución desde su llegada y aseguró estar comprometido con el equipo celeste, con el que ahora busca dejar atrás lo ocurrido y concentrarse en los próximos objetivos.

“Estoy sumamente contento, comprometido y agradecido de pertenecer a Cruz Azul porque desde el día uno voltearon a mí, un jugador que no se sentía consolidado en Primera División”, sostuvo.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de que la negociación con el Mónaco no llegara a buen puerto, Lira volvió a poner la mirada en Cruz Azul. El propio futbolista ya había explicado que su gol en la victoria 4-3 sobre el América, en el Clásico Joven, también le ayudó a comenzar a dejar atrás lo sucedido con el club francés.

Ahora, el mediocampista se encuentra enfocado en la posibilidad de conseguir un nuevo título con La Máquina.

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