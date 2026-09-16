Abuchean a Aleks Syntek en el Grito de Independencia por hablar más que cantar; explota cuando le piden temas de Juan Gabriel

Asistentes presencian la presentación en vivo del cantante Aleks Syntek durante las celebraciones de la Independencia de México en la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes muestran al público reunido durante la noche frente al escenario al aire libre, donde se proyecta la imagen del artista en pantallas gigantes junto a elementos alegóricos.

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Aleks Syntek fue abucheado durante su presentación por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México, después de que interrumpiera el concierto para dar un discurso molesto porque le pidieron que cantara una melodía de Juan Gabriel.

El episodio del 15 de septiembre provocó reacciones en TikTok, donde varios usuarios cuestionaron que el cantante dedicara más tiempo a hablar que a interpretar sus temas.

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El artista abordó sus opiniones sobre la industria musical, los gustos del público y su trayectoria, un contenido que parte de los asistentes recibió con abucheos.

Durante el evento, un asistente pidió una canción ajena al repertorio de Syntek y el músico respondió que solo interpretaría composiciones propias.

La situación derivó en nuevos comentarios del cantante y aumentó la molestia entre quienes esperaban un concierto centrado en la música.

Cómo fue el momento durante el Grito de Independencia

La presentación de Aleks Syntek formó parte de los festejos patrios organizados en la alcaldía Benito Juárez. El público asistió al acto por el Grito de Independencia y al concierto posterior del intérprete.

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El artista detuvo su actuación en varias oportunidades para dirigirse a los presentes. En esas intervenciones cuestionó ciertos gustos musicales y volvió a hablar de su carrera artística.

El pedido de la audiencia por música de Juan Gabriel habría sido el punto que elevó la tensión. El cantante exigió que las solicitudes se limitaran a sus propias canciones, ya que solo tocaría material de su repertorio.

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oir la verdad de Aleks Syntek, es la primera vez que lo estoy haciendo en 15 de septiembre y tú ‘canta la de Juan Gabriel’. A parte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki... pídanme mías”.

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Los abucheos aparecieron mientras el músico extendía sus intervenciones verbales. La reacción contrastó con la expectativa de quienes habían acudido para escucharlo cantar durante la celebración.

Tunden a Aleks Syntek en redes

Los comentarios compartidos en TikTok reflejaron sorpresa, ironía y cuestionamientos a la presentación. Varios usuarios señalaron que el cantante habló más de lo que cantó y discutieron si llegó a interpretar alguna de sus canciones.

“El peor enemigo de Alex Syntek es Alex Syntek”, escribió Fer Cuellar | Autos. Su comentario acumulaba más de 1.500 reacciones entre los mensajes aportados.

Otro usuario, identificado como Pak0 Suarez, preguntó: “Ósea que si hay weyes que son fans de él 😳”. La frase obtuvo más de 800 reacciones y abrió una discusión entre otros usuarios.

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CANCÚN, QUINTANA ROO, 01NOVIEMBRE2015.-El cantante Aleks Syntek se presentó anoche en la plaza de toros de este municipio, donde cientos de seguidores corearon los principales éxitos del interprete. FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

La cuenta lilipixie también apuntó a la duración de los discursos: “literal tengo más videos de todo lo q habló q de las canciones”. Jorge E. Munguia, a su vez, planteó una duda directa: “Pero y si cantó algo?”.

Héctor C. Castañeda comparó el episodio con “Su momento kayne”, mientras que el usuario whatever cuestionó que el espectáculo hubiera sido pagado con recursos públicos. Ely García escribió: “Que le presenten a Gala Montes”.

Otros mensajes pusieron el foco en el contenido de las intervenciones.

Un usuario afirmó que Syntek habló sobre las letras que, a su juicio, no deberían difundirse en espacios públicos por la presencia de niños, aunque sostuvo que el músico utilizó malas palabras.

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