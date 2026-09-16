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De El Pípila a Emiliano Zapata: atletas mexicanos confiesan cuáles son los héroes nacionales que los inspiran cuando compiten

Desde los clavados, el boxeo y el atletismo, estos deportistas encuentran distintas maneras de mantener presentes sus raíces cuando compiten dentro y fuera de México

Juan Manuel Celaya, Valeria Amparán y Luis Avilés representan a México en sus respectivas disciplinas y llevan consigo el orgullo por las raíces y tradiciones del país. (Conade)
Juan Manuel Celaya, Valeria Amparán y Luis Avilés representan a México en sus respectivas disciplinas y llevan consigo el orgullo por las raíces y tradiciones del país. (Conade)
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Representar a México va más allá de portar un uniforme o subir al podio. Para algunos de los atletas que defienden los colores nacionales en competencias internacionales, también significa llevar consigo una parte de la historia, las tradiciones y las raíces que forman parte de su identidad.

En el marco de las celebraciones por el inicio de la Independencia de México, deportistas de distintas disciplinas compartieron los personajes históricos con los que se sienten identificados y explicaron lo que significa para ellos competir en nombre del país.

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(Conade)
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Entre ellos está el clavadista neoleonés Juan Manuel Celaya Hernández, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien encuentra una particular conexión con Juan José de los Reyes Martínez Amaro, El Pípila.

Me identifico más con El Pípila, en ocasiones, si me tengo que echar el equipo al hombro o ser el vocero del equipo, y también porque me gusta levantar pesas”, compartió el seleccionado nacional a la CONADE.

La figura de El Pípila está ligada a uno de los episodios más recordados del inicio del movimiento insurgente, cuando participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Su historia también está relacionada con el trabajo que desempeñó en las minas de Guanajuato.

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Para Celaya, esa conexión con la historia mexicana también se refleja cada vez que representa al país en una competencia.

Es el orgullo más grande que tengo como mexicano y que siempre he tenido desde niño. Soy bastante patriota y portar el uniforme, llevar la bandera en el pecho y traer una medalla para México siempre ha sido uno de los retos más grandes y lo que más me llena de orgullo”, expresó.

Valeria Amparán encuentra inspiración en Miguel Hidalgo

(Conade)
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La historia de la Independencia también está presente en la identidad de la boxeadora duranguense Valeria Sarahi Amparán Pizarro, quien eligió a Miguel Hidalgo y Costilla como el personaje histórico con el que más se identifica.

El más famoso, Miguel Hidalgo, quien hizo historia para México y es un orgullo ser mexicana”, señaló la pugilista a la Comisión del Deporte.

Para Amparán, representar a México implica además asumir los sacrificios que exige una carrera deportiva. Estar lejos de su familia, de su estado y de su gimnasio forma parte de un proceso que considera necesario para continuar creciendo como atleta.

Un orgullo y mucha satisfacción de que todo el trabajo vale la pena. El estar fuera de casa y fuera de mi estado, de mi país, de mi familia y de mi gimnasio es algo importante para crecer como atleta y, sobre todo, para representar a México”.

La identidad de la boxeadora también está vinculada con sus raíces en Durango, donde el alacrán se ha convertido en uno de los elementos con los que se siente representada.

Luis Avilés lleva a Morelos y a México consigo

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Para Luis Antonio Avilés Ferreiro, representante de Morelos en el atletismo, el personaje histórico que más lo inspira es Emiliano Zapata Salazar.

Aunque Zapata pertenece a un periodo posterior a la Independencia, su vínculo con Morelos y su importancia dentro de la historia nacional hicieron que el atleta lo eligiera como una de sus principales referencias.

Muy representativo para mí es Emiliano Zapata, por ser de Morelos, una ciudad llena de historia y muchos héroes de la nación. Creo que mi abuelo lo llegó a conocer”, mencionó el cuautlense.

Para Avilés, competir por México también representa una responsabilidad y una motivación para compartir con otros mexicanos lo que significa alcanzar una medalla después de años de preparación.

Para mí ser medallista y representar a México en eventos internacionales siempre es un orgullo, principalmente. Siempre ha sido mucha motivación, disciplina; es poder compartir un poco de lo que siento cuando gano una medalla con todos los mexicanos que me apoyan. Y siempre he sido fiel de hueso colorado y alguien a quien le encanta compartir de su país y sus raíces”.

Esa identidad aparece incluso en los objetos que el atleta lleva a sus competencias. Uno de ellos es el sombrero de charro, elemento que considera una de las expresiones más representativas de México.

Desde pequeño una de las tradiciones que más me gusta llevar a las competencias, que a veces se puede y en otras ocasiones no, es mi sombrero de charro. Es algo muy representativo de mi país y algo que me gusta presumir con todo el mundo, que siempre vean que traigo mi bandera bien puesta. Me encanta y es algo llamativo para países que no conocen la cultura mexicana y siempre es muy vistoso”.

Desde los clavados, el boxeo y el atletismo, estos deportistas encuentran distintas maneras de mantener presentes sus raíces cuando compiten dentro y fuera de México.

Para ellos, portar el uniforme nacional y llevar la bandera en el pecho representa mucho más que el resultado de una competencia: es también una forma de representar a millones de mexicanos y compartir con ellos el esfuerzo que existe detrás de cada entrenamiento, cada desafío y cada medalla.

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