Mercado Central de Acapulco se incendia por segunda vez en dos meses: hay 95 locales afectados

Es el segundo incendio en dos meses dentro del centro de abasto (Gobierno de Guerrero)

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El Mercado Central de Acapulco, en Guerrero, se incendió nuevamente durante la madrugada de este 16 de septiembre, con afectaciones preliminares en 95 locales de ropa, calzado y otros productos. El siniestro es el segundo registrado en dos meses en este centro de abasto ubicado sobre la avenida Constituyentes, en la colonia Progreso, y al menos el sexto en los últimos cuatro años.

El reporte llegó al número de emergencias 911 a las 05:42 horas de la madrugada. Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero se trasladó al sitio para apoyar las labores de control y sofocación junto con Bomberos Municipales.

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La emergencia ocurrió en una nave de locales de ropa, a un costado de la nave de flores. Las llamas alcanzaron negocios dedicados a la venta de prendas, zapatos y mercancía diversa, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades estatales.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que mantiene atención sobre las labores desplegadas en el Mercado Central de Acapulco. Las autoridades pidieron a comerciantes, trabajadores y personas que transitan por la zona evitar el área y permitir el paso de las unidades de auxilio.

Es el segundo incendio en dos meses dentro del centro de abasto (Gobierno de Guerrero)

El fuego alcanza una nave de ropa junto al área de flores

El incendio se concentró en una de las naves comerciales del mercado, un punto con concentración de locales y mercancía. Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para impedir que el fuego se extienda a otras áreas del inmueble.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero mantiene personal y unidades operativas en la zona. Las tareas incluyen el combate directo de las llamas, así como el enfriamiento de los espacios afectados.

El despliegue también busca reducir riesgos para quienes trabajan en el mercado y para la población de las inmediaciones. La avenida Constituyentes permanece como una de las vías de acceso para las corporaciones que participan en la emergencia.

En el lugar intervinieron elementos de Protección Civil estatal, Bomberos Municipales, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Tránsito Estatal y Secretaría de la Defensa Nacional.

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La presencia de estas corporaciones ha permitido acordonar el perímetro, facilitar el ingreso de camiones y unidades de emergencia, además de mantener vigilancia en los alrededores del mercado mientras continúan las labores.

Es el segundo incendio en dos meses dentro del centro de abasto (Gobierno de Guerrero)

Es el segundo incendio en dos meses dentro del centro de abasto

El incendio de este miércoles ocurre dos meses después de otro siniestro registrado en el Mercado Central de Acapulco. La repetición de estos hechos vuelve a colocar a comerciantes y locatarios ante pérdidas de mercancía y posibles daños en sus espacios de trabajo.

El 25 de diciembre de 2024, un siniestro consumió al menos 10 locales de ropa ubicados entre la calle 2 de Agosto y la avenida Constituyentes.

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Antes, el 18 de octubre de ese mismo año, otro incendio arrasó con 25 establecimientos y afectó de forma parcial una vivienda en la zona del mercado, dentro de la colonia Progreso.

Los hechos ocurren en un centro de abasto que también resintió daños por los huracanes Otis y John. Este nuevo incendio, con afectaciones preliminares en 95 locales, se suma a los siniestros que han dejado pérdidas para comerciantes de Acapulco.

Es el segundo incendio en dos meses dentro del centro de abasto (Gobierno de Guerrero)

Hasta el momento, las corporaciones no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del incendio. Las autoridades informaron que mantienen la revisión del área mientras avanzan las acciones de sofocación y enfriamiento.

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El Mercado Central concentra actividad comercial diaria y recibe a compradores de distintas colonias de Acapulco. Por ello, las autoridades insisten en que la población se mantenga fuera del perímetro acordonado hasta que concluyan los trabajos de emergencia.