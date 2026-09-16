Los Tigres del Norte hacen retumbar la Venustiano Carranza con histórico concierto de 4 horas

El evento, gratuito y realizado en la explanada de Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena, reunió a más de 100 mil personas en el conjunto de las actividades patrias de la demarcación. (Selene Miranda/Infobae México)

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Los Tigres del Norte encabezaron los festejos del Grito de Independencia en la alcaldía Venustiano Carranza, en una jornada que combinó verbena popular, ceremonia cívica y un concierto que, según relatos de asistentes, se extendió hasta las 03:30 horas. El evento, gratuito y realizado en la explanada de Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena, reunió a más de 100 mil personas en el conjunto de las actividades patrias de la demarcación.

La velada llegó después de que, un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibiera al grupo en Palacio Nacional. Los Tigres del Norte subieron al escenario capitalino tras la ceremonia oficial y el tradicional espectáculo de pirotecnia, con un repertorio que recorrió historias de amor, desamor, migración y los corridos que marcaron su carrera.

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Los Tigres del Norte llegan a la Venustiano Carranza

Cronología de la fiesta patria

La jornada musical en la explanada de la alcaldía comenzó a las 18:30 horas. De acuerdo con el programa difundido por la demarcación, el primer turno correspondió a Zalatiel MX, seguido por La Sonora Dinamita y Maelo Ruiz, quienes hicieron bailar al público durante buena parte de la noche.

La presentación de La Sonora Dinamita se extendió alrededor de dos horas, con un repertorio que incluyó clásicos bailables como Mi Cucu, popularmente conocida como “No te metas con mi cucu”, y Que Nadie Sepa Mi Sufrir, entre otros temas de su catálogo de cumbias.

Después llegó el turno de Maelo Ruiz, quien dio un toque distinto a la verbena con su voz dentro del género de la salsa romántica. El cantante puertorriqueño repasó temas de amor y desamor, y cerró su participación con Te Va a Doler, canción que hizo cantar a todo pulmón a los asistentes reunidos frente al escenario.

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Maelo Ruiz en la Venustiano Carranza

Tras el paso de las tres agrupaciones, un animador tomó el micrófono y mantuvo entretenidos a los asistentes hasta cerca de las 23:00 horas, momento en que dio inicio la ceremonia del Grito de Independencia.

Al concluir el acto protocolario, se realizó un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Fue después de ese cierre visual cuando Los Tigres del Norte hicieron su entrada al escenario, en el tramo final de una noche que ya acumulaba varias horas de actividad ininterrumpida.

La ceremonia y la presencia institucional

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez encabezó el Grito de Independencia desde el balcón de la sede de la demarcación (Selene Miranda/Infobae México)

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez encabezó el Grito de Independencia desde el balcón de la sede de la demarcación. Su arenga incluyó menciones a los principales personajes de la lucha independentista: “¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Vivan los hermanos Aldama! ¡Vivan los Niños Héroes! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva la soberanía mexicana! ¡Viva la alcaldía Venustiano Carranza! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

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Al acto protocolario asistieron la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruz Villegas; el diputado federal Julio César Moreno Rivera; la diputada federal Elena Segura, y la diputada local Ana Luisa Buendía. Tras la arenga, Parra hizo sonar la campana, ondeó la bandera nacional y entonó el Himno Nacional Mexicano.

Un repaso de la jornada: amor, desamor, migración y corridos clásicos

Asistentes que presenciaron el show de primera mano identificaron temas como La Reina del Sur, Pedro y Pablo, Aquí Mando Yo, La Carta, La Jaula de Oro y La Manzanita, piezas que combinan corridos, desamor y balada romántica. (Selene Miranda/Infobae México)

El concierto de Los Tigres del Norte funcionó como un recorrido por las distintas etapas de su carrera. Asistentes que presenciaron el show de primera mano identificaron temas como La Reina del Sur, Pedro y Pablo, Aquí Mando Yo, La Carta, La Jaula de Oro y La Manzanita, piezas que combinan corridos, desamor y balada romántica.

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El repertorio confirmado por testigos incluyó seis temas: La Reina del Sur, Pedro y Pablo, Aquí Mando Yo, La Carta, La Jaula de Oro y La Manzanita, un recorrido que mezcló corridos clásicos, historias de desamor y el tema migrante que ha acompañado a la banda desde sus inicios.

A esa lista se sumaron otros títulos que integran el repertorio habitual del grupo y que suelen aparecer en sus presentaciones recientes. En el terreno de la migración, canciones como La Puerta Negra y Somos Más Americanos forman parte del catálogo que aborda la experiencia de los mexicanos en Estados Unidos, tema recurrente en la obra del grupo desde su fundación.

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Entre los corridos que han definido su identidad artística figuran Jefe de Jefes, Contrabando y Traición, Ni Parientes Somos, La Banda del Carro Rojo, Golpes en el Corazón y La Mesa del Rincón, piezas que suelen integrar el bloque central de sus conciertos. En el registro romántico, Directo al Corazón y La Mesera completan el abanico de temas que la agrupación ha popularizado a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Esa variedad de géneros dentro de un mismo repertorio es habitual en las presentaciones de Los Tigres del Norte, que en 2026 realizan la gira Los Tigres del Mundo Tour por Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Colombia.

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Los Tigres del Norte en la Venustiano Carranza

Testimonios sobre la duración y el sonido

Dos asistentes coincidieron en señalar el horario en que concluyó la presentación. El usuario Fernando Uriel González describió la noche como “grandioso” y confirmó que la banda tocó hasta las 03:30 horas. En la misma línea, Daniel Romero Ginez corroboró ese horario de cierre, aunque cuestionó la calidad del sonido durante el show: “Se escuchaba horrible, no se entendía lo que cantaban”, señaló.

Considerando que la banda subió al escenario alrededor de las 23:20 horas, de acuerdo con el programa oficial, y que los testimonios ubican el cierre en las 03:30 horas, la presentación se prolongó cerca de cuatro horas, una duración que coincide con otros shows recientes de la agrupación en México.

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Aforo desbordado y problemas de movilidad

La alta demanda de asistentes también generó afectaciones en el transporte público de la zona (Selene Miranda/Infobae México)

La explanada de la alcaldía Venustiano Carranza alcanzó su capacidad total durante la presentación de Los Tigres del Norte. Parte del público que no logró ingresar al recinto siguió el concierto desde un puente vehicular contiguo al escenario.

La alta demanda de asistentes también generó afectaciones en el transporte público de la zona. Se registraron cierres en estaciones cercanas del Metrobús, lo que dificultó el traslado de quienes buscaban llegar o salir de la explanada durante la jornada nocturna.

Antesala en Palacio Nacional

La víspera del concierto, la presidenta Sheinbaum recibió a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional, en el marco de su participación como padrinos de jóvenes artistas del programa México Canta. “Muy contenta de recibir a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

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Sheinbaum añadió que los integrantes de la banda son “personas muy sencillas dentro de su grandeza” y expresó: “Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos sus éxitos”.

Trayectoria de la banda

Los Tigres del Norte surgieron en 1968 en Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, cuando Jorge Hernández, entonces de 14 años, convenció a sus hermanos de formar una agrupación. La banda se trasladó después a Estados Unidos, donde consolidó su carrera dentro de la música regional mexicana.

El despegue comercial del grupo llegó en 1974 con el álbum Contrabando y traición, cuya canción principal, conocida popularmente como “Camelia la Texana”, sentó las bases del narcocorrido como subgénero musical. Desde entonces, la agrupación ha publicado más de 80 álbumes y alrededor de 700 canciones, con ventas superiores a 40 millones de copias.

La alineación actual está integrada por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara, conocidos como los “Jefes de Jefes”. El grupo suma seis premios Grammy, 12 Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante 2026, la banda ajustó parte de su calendario para excluir ciudades donde existen vetos a los corridos. En algunas presentaciones, los integrantes sustituyeron el término “corridos” por “historias” para adecuarse a las restricciones vigentes en distintos estados del país, incluidas las normas de la Ciudad de México que prohíben conductas que aludan a la apología del delito.