“¡Viva La Rosa de Guadalupe!”: niño se vuelve viral por peculiar error durante el Grito de Independencia

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Una representación escolar con motivo de las fiestas patrias terminó dejando una de las escenas más peculiares de la celebración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que un estudiante confundiera una de las arengas tradicionales del Grito de Independencia y pronunciara una frase que provocó sorpresa y risas entre quienes presenciaron el momento.

El episodio ocurrió durante una ceremonia organizada por una escuela para recrear el tradicional Grito de Independencia, una actividad que cada año forma parte de los festejos patrios en distintos planteles educativos de México. En esta ocasión, los alumnos participaron en la dinámica frente a sus compañeros y profesores.

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El menor encargado de pronunciar las arengas siguió el desarrollo de la ceremonia y comenzó a mencionar algunas de las expresiones habituales de esta celebración. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el momento de hacer referencia a la Virgen de Guadalupe.

El pequeño debía mencionar a la Virgen de Guadalupe, pero terminó haciendo una inesperada referencia a la popular producción televisiva.

En lugar de pronunciar la frase esperada, el estudiante realizó una inesperada modificación que rápidamente se convirtió en el momento más llamativo de la ceremonia.

Con entusiasmo, el niño exclamó: “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”.

La expresión tomó por sorpresa a los asistentes, pues la arenga tradicional hace referencia a la Virgen de Guadalupe, una figura vinculada históricamente con la identidad cultural y religiosa de México. Sin embargo, el menor terminó relacionándola con una de las series de televisión mexicanas más reconocidas.

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En el video que comenzó a circular posteriormente en redes sociales se aprecia parte de la representación escolar y la reacción de los presentes ante la peculiar equivocación. Algunas personas no pudieron contener la risa después de escuchar la frase pronunciada por el estudiante.

El momento que cambió la ceremonia

La espontánea frase del menor quedó registrada en video y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales por la curiosa confusión.

Antes de la inesperada intervención del menor, las arengas transcurrían de acuerdo con lo previsto. Entre las expresiones que formaron parte de la representación estuvieron “¡Viva México!” y “¡Viva la Independencia!”, además de otras frases relacionadas con la celebración del 16 de septiembre.

No obstante, fue la modificación realizada por el niño la que terminó captando la atención de quienes presenciaron la actividad y, posteriormente, de los usuarios de redes sociales.

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La confusión resulta particularmente llamativa por la similitud entre las referencias. La expresión que debía pronunciar estaba relacionada con la Virgen de Guadalupe, mientras que el estudiante mencionó a “La Rosa de Guadalupe”, producción televisiva mexicana conocida por presentar historias de drama y situaciones familiares, además de su característico recurso visual de una rosa blanca.

Redes sociales retoman la ocurrencia

El estudiante participaba en una representación escolar de las fiestas patrias cuando sustituyó a la Virgen de Guadalupe por la famosa serie de televisión mexicana.

Después de que el video comenzó a difundirse, usuarios de distintas plataformas retomaron la escena con humor. La espontánea frase del menor se convirtió en motivo de comentarios y publicaciones que destacaron la peculiar manera en que el estudiante participó en la ceremonia patria.

Más allá de tratarse de un error durante una representación escolar, la ocurrencia terminó convirtiéndose en una de esas anécdotas que suelen quedarse como recuerdo de los festejos patrios.

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El episodio ocurrido en Tuxtla Gutiérrez demuestra, una vez más, cómo un momento completamente inesperado durante una actividad escolar puede trascender el espacio donde sucedió y convertirse rápidamente en contenido viral cuando queda registrado en video.

Así, entre las arengas de “¡Viva México!” y “¡Viva la Independencia!”, una frase fuera del guion terminó robándose los reflectores: “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”.