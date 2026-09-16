Christian Nodal y Ángela Aguilar figuran en el top 50 de las mejores canciones de mariachi de todos los tiempos en la lista de Billboard

Billboard atribuye a Nodal el desarrollo del “mariacheño”, una fusión de mariachi y norteño con acordeón. Aguilar figura con “Qué agonía”, su dueto con Yuridia (Captura de pantalla @elgordopugaguilar)

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Billboard Latin y Billboard Español publicaron el 15 de septiembre de 2026 la lista de las 50 Mejores Canciones de Mariachi de Todos los Tiempos, coincidiendo con el inicio del Mes de la Herencia Hispana y la víspera de la Independencia de México. Nodal aparece con dos temas: “De los besos que te di”, que llegó al No. 12 en Hot Latin Songs y encabezó Regional Mexican Airplay durante siete semanas en 2019, y “Adiós amor”, que pasó siete semanas en el No. 1 de Hot Latin Songs en 2017.

Billboard atribuye a Nodal el desarrollo del “mariacheño”, una fusión de mariachi y norteño con acordeón. Aguilar figura con “Qué agonía”, su dueto con Yuridia (No. 17 en Hot Latin Songs, No. 3 en Regional Mexican Airplay en 2023, más de 1.100 millones de reproducciones en YouTube), y con su interpretación de “La Llorona” en los Latin Grammy de 2018. El medio la ubica dentro de una nueva generación que también incluye a Alex Fernández, Camila Fernández, Lupita Infante y Majo Aguilar.

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Nodal lanza adelanto de nueva canción donde habla de casarse y se fiel. (Redes sociales)

Discografía reciente de Nodal

Un gráfico de Billboard posiciona el tema De Los Besos Que Te Di de Christian Nodal en el lugar 42 de su selección de canciones de mariachi. (Instagram/Billboard)

El álbum más reciente de Nodal, ¿Quién + como yo?, salió el 22 de mayo de 2025 bajo Sony Music, con 12 canciones y colaboraciones con Alfredo Olivas, Tito Double P y Netón Vega. El disco recorre distintos estados emocionales, desde el desamor hasta la resiliencia, y mantiene la fusión entre regional mexicano clásico y sonidos contemporáneos que caracteriza al artista.

Ese material le valió una nominación a Mejor Álbum Música Mexicana en los Premios Juventud 2026, categoría en la que compitió junto a su sencillo “Un vals”, nominado a Mejor Canción Mariachi. Tras ese álbum, Nodal continuó publicando sencillos sueltos: “Bandera Blanca” (mayo de 2026), además de “Ey Mezcal”, “Miel con Licor”, “Incompatibles” y “Sabina”, según su catálogo en plataformas digitales.

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La revista Billboard sitúa la canción "Adiós Amor" de Christian Nodal en la posición 14 de su lista de los mejores temas de mariachi de la historia. (Instagram/Billboard)

Los avances de Nodal sobre nuevo material

En una entrevista con Alex Rodríguez para Siéntese quien pueda, Nodal reveló que guarda varias maquetas musicales grabadas junto a Ángela Aguilar, aunque sin fecha de lanzamiento. “Hay varias maquetas por ahí con Ángela”, respondió el cantante. Después dejó abierta la puerta a que el material se publique: “Sí, claro, eso tiene que salir. Eso va a ver la luz en su momento”.

¿Qué proyectos musicales preparan juntos Christian Nodal y Ángela Aguilar? Según reveló el propio cantante en septiembre de 2026, la pareja tiene grabadas varias maquetas inéditas sin fecha de estreno confirmada, mientras Aguilar avanza en un álbum solista ya terminado que incluiría, por primera vez, una composición de amor escrita por ella para su esposo.

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Nodal también adelantó que un disco posterior al que está por venir incluirá composiciones propias: “No puedo asegurar si para el próximo disco, pero el próximo, próximo, sí vienen mis composiciones”. El cantante reconoció además que tiene colaboraciones grabadas que aún no anuncia, aunque evitó dar nombres o fechas: “Vamos a esperar mejor a decir eso”.

El 10 de septiembre, Nodal compartió en sus historias de Instagram un adelanto de una canción centrada en el matrimonio y la fidelidad, con un verso final que remata: “Que fue el beso que soñé pa’ ser marido y mujer”. No confirmó título ni fecha de lanzamiento, pero en redes sociales el tema se vinculó de inmediato con Aguilar.

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El segundo disco de Ángela Aguilar como productora

La cantante Ángela Aguilar interpreta La Llorona, tema ubicado en el puesto 23 del listado de las 50 mejores canciones de mariachi de la revista Billboard. (Instagram/Billboard)

Aguilar confirmó en septiembre que su próximo álbum ya está terminado. Se trata del segundo material que produce por completo, con participación directa en los arreglos y en la selección de canciones. “Este es mi segundo disco produciéndolo yo, haciendo los arreglos y encargándome también de escoger los temas”, explicó en la entrevista con Rodríguez.

La cantante adelantó que parte del contenido fue escrito durante un viaje a Nashville, Estados Unidos, e incluirá composiciones en inglés, una dirección distinta a la de sus producciones anteriores. En conversación con Jomari Goyso confirmó: “Sí, ya. Ya lo tengo”, aunque sin precisar título ni fecha de salida.

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Sobre la influencia de Nodal en su proceso creativo, Aguilar comentó las diferencias de gustos musicales entre ambos: “Mi marido tiene muy buen gusto musical, muy diferente al mío. Es que yo soy bien tradicional, entonces Christian es como: no seas viejita, ponte a escuchar esto nuevo”. En ese contexto reveló el dato más comentado de la entrevista: “Por primera vez compuse algo de amor para mi marido”.

La cantante dejó abierta la posibilidad de anunciar el álbum, o una sorpresa relacionada, alrededor de su cumpleaños, aunque no confirmó una fecha exacta.

La canción "Qué Agonía", interpretada por Yuridia y Ángela Aguilar, ocupa la posición 45 en la lista de las mejores canciones de mariachi según Billboard. (Instagram/Billboard)

Presentaciones conjuntas y trayectoria en vivo

Nodal interpretó “Amé” y compitió por Mejor Álbum Música Mexicana y Mejor Canción Mariachi. Aguilar presentó una versión sinfónica de “Cielito lindo” (IG /lamexicomonumental)

El evento más reciente que reunió a ambos en el plano profesional fueron los Premios Juventud 2026, celebrados el 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, España, primera edición del certamen fuera de América. Nodal interpretó “Amé” y compitió por Mejor Álbum Música Mexicana y Mejor Canción Mariachi. Aguilar presentó una versión sinfónica de “Cielito lindo”, tema que integra un disco grabado en el Hollywood Bowl, y ganó junto a Marc Anthony el premio a La Mezcla Perfecta por “No quiero hablar”.

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Según información recogida por El Comercio, ese dueto con Anthony nació de forma espontánea: Aguilar lo interpretó, aún inédito, durante una reunión íntima en la que también estaban presentes el intérprete, su esposa Nadia Ferreira y Nodal. Al día siguiente, Anthony la llamó para contarle que ya había grabado su parte.

Agenda de shows y alerta por fraude

Nodal mantiene una temporada activa en el circuito ferial mexicano. En abril logró un sold out en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, y su próxima fecha confirmada es el 21 de noviembre en la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil, en Mérida, donde compartirá cartel con Carín León y Marco Antonio Solís (IG /lamexicomonumental)

En el plano de las presentaciones en vivo, Nodal mantiene una temporada activa en el circuito ferial mexicano. En abril logró un sold out en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, y su próxima fecha confirmada es el 21 de noviembre en la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil, en Mérida, donde compartirá cartel con Carín León y Marco Antonio Solís, con boletos desde 550 hasta 2.750 pesos en categoría Diamante.

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El 1 de septiembre, su equipo y el sello JG Music desmintieron una presentación anunciada para el 10 de octubre en el Domo Care de Guadalupe, Nuevo León. El comunicado fue categórico: “La fecha que ha circulado recientemente anunciando una supuesta presentación del artista (...) ES FALSA y no corresponde a ningún evento oficial”. El recinto retiró posteriormente a Nodal de su cartelera, y el equipo del cantante pidió al público consultar únicamente canales verificados para evitar fraudes en la venta de boletos.