Niurka y La Bebeshita protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP 2026

Niurka Marcos y La Bebeshita sostienen una discusión durante una emisión del programa de realidad La Granja VIP. (X: La Comadrita)

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Niurka Marcos y Daniela Alexis, La Bebeshita, protagonizaron uno de los enfrentamientos más intensos de las primeras dos semanas de La Granja VIP México 2. La discusión subió de tono durante una dinámica en la que los participantes debían quitarse “las máscaras” y expresar lo que realmente piensan de sus compañeros.

La Bebeshita eligió a Niurka para participar y pronto surgieron los reclamos. Daniela Alexis señaló que la cubana tiene un trato distinto con ella y con Manelyk González. Según su percepción, Niurka la trata muy bien, mientras que con Mane mantiene una actitud mucho más dura.

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¿Qué pasó entre Niurka y La Bebeshita?

Niurka respondió que ella sí es una buena persona, a diferencia de quienes, según su reclamo, permitieron que algunos compañeros durmieran en el piso. La conversación tomó otro rumbo cuando la vedette aseguró que, si eso era lo que La Bebeshita quería, comenzaría a tratarla mal para evitar confusiones sobre su comportamiento.

Daniela Alexis intentó explicar que sus comentarios no tenían esa intención, pero ambas elevaron el tono de voz.

Entre los intercambios que quedaron registrados estuvieron las frases de la Bebeshita: “De nada sirvió. Ya sabemos que eres una verdulera. Traté de hablar bien de ti. Es que yo no soy cul***, pero me saca mi peor lado”.

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Ante la tensión, Kristal Silva pidió la intervención de Pascal Nadaud, quien esta semana ocupa el cargo de Capataz. La conductora advirtió que la confrontación podía escalar hasta los golpes, por lo que los compañeros intervinieron para evitar que el pleito pasara a mayores.

La discusión subió de tono durante una dinámica en la que los participantes debían quitarse “las máscaras” y expresar lo que realmente piensan de sus compañeros. (YouTube: La Grabja VIP México)

¿Quién fue el segundo nominado de La Granja VIP?

La pelea ocurrió el mismo día en que La Granja VIP 2 definió al segundo nominado de la semana. El martes 15 de septiembre se realizó el Duelo de Nominación entre Azalia “La Negra” y Rafa Mercadante.

Azalia llegó al duelo tras ser elegida por el público. Durante la gala previa, Adal Ramones informó que tres participantes concentraron las votaciones: Kunno, Azalia y María Karunna. Finalmente, Azalia obtuvo la mayor cantidad de votos.

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Por su parte, Pascal Nadaud eligió a Rafa Mercadante para enfrentarse a ella. El conductor y participante ya había aparecido antes en la placa de nominados y el Capataz explicó que sus desacuerdos con él fueron el motivo de su decisión.

Azalia permanece en el set de La Granja VIP tras convertirse en la segunda nominada del programa frente a Rafa Mercadante. (YouTube: La Granja VIP México)

Tras la prueba, Rafa Mercadante ganó el Duelo de Nominación, por lo que Azalia “La Negra” se convirtió en la segunda nominada de esta semana.

Manelyk González ya estaba en la placa como parte del legado de La Coreañera, por lo que ahora la tensión aumenta rumbo a la próxima eliminación de La Granja VIP México 2.

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¿Cómo votar en La Granja VIP 2?

Los seguidores del programa pueden votar para ayudar a su granjero favorito a permanecer en la competencia. Para hacerlo, deben ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP, seleccionar al participante y enviar su voto.

También existe la opción de utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo:

Ingresa a la plataforma oficial de votaciones. Selecciona a tu granjero favorito. Envía el voto.

Otra alternativa consiste en descargar la aplicación TV Azteca En Vivo, ingresar al banner de votaciones de La Granja VIP y elegir al habitante que se desea apoyar.

Durante el Domingo de Eliminación, los votos del público determinarán qué participantes consiguen mantenerse dentro de la competencia.

Los granjeros de la segunda temporada:

Carlos Trejo — Investigador paranormal y escritor Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos Rafael Mercadante — Conductor y actor María Karunna — Cantante, integrante de Caló Mónica Escobedo — Comediante de stand up Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante