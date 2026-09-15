México

Qué darán de comer en el Torito este 15 y 16 de septiembre de 2026: menú patrio completo

Las autoridades invitaron a los capitalinos a evitar conducir en estado de ebriedad

El video presenta la preparación del 'Menú Patrio' en El Torito, parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias en el Sistema Penitenciario. Se observa a personal de cocina licuando ingredientes para salsas rojas y cocinando guisados en grandes ollas. Posteriormente, se muestra el emplatado de las porciones individuales en charolas con compartimentos, que incluyen bases de tortilla, rellenos, lechuga, crema, queso y salsa roja. Esta secuencia documenta la elaboración de alimentos festivos.
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Las celebraciones por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México también llegan al Torito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prepara un menú especial para las personas que ingresen al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social este martes 15 y miércoles 16 de septiembre de 2026.

El menú será para quienes sean detenidos por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La norma prohíbe manejar un vehículo motorizado con una cantidad de alcohol en la sangre por encima de la permitida o bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

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La SSC CDMX señala que el servicio será organizado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario durante las fechas centrales de las fiestas patrias. En esos dos días, las personas remitidas recibirán alimentos desde el desayuno hasta la cena.

La dependencia insiste en una recomendación dirigida a habitantes y visitantes de la capital: “No conducir después de ingerir bebidas embriagantes”. El llamado busca evitar accidentes y sanciones durante la noche del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre.

Torito-menú independencia- 14 de septiembre
(Imagen Ilustrativa Infobae/ Sora AI)

Cuál será el menú patrio en el Torito este 15 y 16 de septiembre

Para este martes 15 de septiembre, el menú contempla:

  • arroz rojo
  • tres tostadas de tinga de pollo, pata y papa con chorizo.
  • Las personas detenidas también recibirán agua de sabor y postre del día.

La comida incorpora platillos asociados con las reuniones de septiembre, aunque su entrega ocurre dentro del Centro de Sanciones Administrativas. El espacio es conocido de forma popular como “El Torito”.

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Fachada iluminada de un edificio con el letrero El Torito, patrullas, policías en la acera, vallas de seguridad y banderas mexicanas.
El Centro de Sanciones Administrativas El Torito mantiene custodia policial y adornos patrios durante la noche en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles 16 de septiembre se dará lo siguiente para el desayuno:

  • Café
  • Nopales con mortadela en salsa verde y frijoles.

Para la comida de ese día habrá:

  • Hamburguesa
  • frijoles
  • fruta
  • Agua de sabor.

La cena incluirá:

  • café
  • papas encebolladas con jamón y chile serrano
  • además de postre.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario establece así un menú distinto para cada jornada. El 15 de septiembre concentrará los platillos de la cena patria, mientras que el 16 tendrá alimentos divididos entre desayuno, comida y cena.

Quiénes reciben los alimentos y por qué llegan al Torito

El menú no está dirigido al público que asiste a las fiestas patrias en el Zócalo o en las alcaldías. Será para las personas que sean presentadas ante un juez cívico tras una detención relacionada con el consumo de alcohol u otras sustancias al volante.

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito prohíbe manejar cuando la persona tiene una cantidad de alcohol no permitida en la sangre. También sanciona conducir bajo el influjo de sustancias narcóticas, estupefacientes o psicotrópicas.

Charola gris con arroz, tres tostadas, postre, cubiertos y un vaso con bebida rosa sobre una mesa de acero inoxidable.
Una charola institucional servida con arroz rojo, tostadas variadas, un postre y una bebida reposa sobre una mesa de acero inoxidable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSC advierte que las consecuencias de manejar después de beber no se limitan a pasar varias horas en “El Torito”. La autoridad pide evitar ponerse en riesgo o exponer a otras personas en las vialidades de la capital.

“Disfrutar las celebraciones del mes patrio de manera responsable” es parte del mensaje de la dependencia para las noches del 15 y 16 de septiembre. La recomendación es definir desde antes quién manejará, usar transporte público o solicitar un servicio de traslado.

El anuncio se difunde en una fecha en la que aumentan las reuniones familiares, las cenas y las concentraciones en espacios públicos. La celebración ocurre durante dos días, pero las restricciones para manejar bajo los efectos del alcohol se mantienen vigentes en todo momento.

Por qué el menú del Torito se vuelve popular durante Navidad, Año Nuevo y fiestas patrias

Cada temporada de fiestas, el menú de El Torito despierta comentarios y búsquedas en redes sociales. Navidad, Año Nuevo y las fiestas patrias suelen poner atención sobre los alimentos que reciben las personas detenidas.

La conversación tiene un tono irónico. Durante años se ha dicho que en esas fechas se come bien dentro del centro, sobre todo cuando aparecen menús con platillos como tostadas, arroz rojo, frijoles, postres o preparaciones caseras.

El interés por la comida no cambia el sentido de la sanción. Llegar al Torito implica haber incumplido normas diseñadas para prevenir accidentes relacionados con el alcohol y otras sustancias al conducir.

El menú patrio de este 15 de septiembre incluye tres tostadas de tinga de pollo, mientras que el 16 de septiembre ofrecerá hamburguesa durante la comida. Los platillos forman parte de la información difundida por la SSC para las celebraciones de 2026.

La dependencia mantiene el exhorto: “No conducir después de ingerir bebidas embriagantes”. Las personas que planeen salir este martes 15 de septiembre deben contemplar una forma segura de regresar antes de comenzar la celebración.

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