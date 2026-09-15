Presuntos comerciantes golpean con un tubo a fotoperiodista que cubría desalojo de la Mercadita Feminista en la Alameda Central

Con tubos de metal, agreden a manifestantes y comerciantes feministas en la Alameda Central

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Abril Rojas Ángel, fotoperiodista que documentaba el desalojo de la Mercadita Feminista en la Alameda Central, fue golpeada con un tubo de metal la noche del 12 de septiembre por presuntos comerciantes. Las agresiones ocurrieron durante una movilización donde al menos diez activistas también fueron agredidos durante las movilizaciones.

Colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos como Artículo 19 y Comunicación e Información de la mujer (CIMAC) condenaron las agresiones contra activistas y contra la comunicadora Abril Ángel, integrante y colaboradora de Global Sumud Flotilla México, la Red de Comunicación Alternativa y Popular y Sumud Dignidad. De igual modo lo hicieron las colectivas Micelias, Animales y Sueño Digital, quienes estuvieron presentes y también fueron víctimas de las agresiones registradas.

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De acuerdo a los reportes, la agresión se registró cerca de las 19:30 horas, en medio de una protesta vinculada con la Mercadita Feminista CDMX y con la exigencia de libertad para personas activistas tunecinas privadas de la libertad. La concentración se realizó en el antimonumento Plaza Palestina Libre, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante la concentración, las personas asistentes colocaron velas, banderas y fotografías de los activistas. A la protesta se sumaron integrantes de la Mercadita Feminista, así como las colectivas Misceláneas y Las Brujas, quienes denunciaban la criminalización de la protesta y la vulneración de su derecho al uso del espacio público.

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Las comerciantes permanecen en la Alameda Central desde 2020, sin embargo, los integrantes enfrentan criminalización por ejercer la protesta y sostener un espacio de autonomía económica en la zona de Bellas Artes.

Un grupo de cerca de 30 personas habría llegado con tubos de metal

De acuerdo a lo explicado por los colectivos, en medio de la manifestación pacífica, autoridades del gobierno de la Ciudad de México habrían hostigado a las participantes y actuado en presunta colusión con grupos de comerciantes.

El gobierno federal realizó gestiones diplomáticas para facilitar el regreso de Abril Rojas Ángel, quien fue interceptada por fuerzas israelíes en el mar cuando formaba parte de una misión internacional humanitaria con destino a Gaza. (Infobae-Itzallana)

Antes de la agresión hubo discusiones entre mujeres de la Mercadita y personas servidoras públicas del gobierno capitalino, identificadas con chalecos guinda, así como agentes de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

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Las autoridades no desplegaron acciones de protección para las activistas. Después habría llegado un grupo de cerca de 30 personas comerciantes armadas con tubos de metal, quienes presuntamente comenzaron a golpear a las manifestantes.

CIMAC y la Red Nacional de Periodistas señalaron que durante la movilización pacífica hubo actos de intimidación de personas identificadas como autoridades del gobierno capitalino. De acuerdo con su comunicado, el intento de desalojar a las manifestantes generó tensión con comerciantes de la Alameda Central.

Abril Rojas Ángel documentaba los hechos cuando una mujer comerciante presuntamente le exigió que dejara de grabar. La organización afirma que, mientras era increpada, un hombre se colocó detrás de ella y la golpeó con un tubo de metal, de acuerdo a los reportes, los presuntos comerciantes habrían golpeado a la fotoperiodista de forma reiterada, quienes también intentaron aislarla del resto de su grupo para impedir que continuara con el registro de la agresión contra las activistas.

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Las agresiones dejan lesionadas a fotoperiodista y activistas

Artículo 19 reportó que al menos diez activistas fueron golpeadas y lesionadas. Una de ellas sufrió heridas abiertas que requirieron sutura. La organización agregó que Abril Ángel presenta lesiones en el hombro izquierdo.

El mismo comunicado señala que algunas de las mujeres agredidas estaban acompañadas por sus infancias. Pese a ello, acusa, las personas servidoras públicas y los agentes de la Secretaría de Gobierno presentes no intervinieron para detener las agresiones.

Presuntos comerciantes golpean con un tubo a fotoperiodista que cubría desalojo de la Mercadita Feminista en la Alameda Central (CIMAC)

CIMAC y la Red Nacional de Periodistas piden a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar las agresiones con prontitud, imparcialidad y perspectiva de género. Las organizaciones solicitaron esclarecer los golpes contra la fotoperiodista y las manifestantes.

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Artículo 19 exigió que la Fiscalía abra una investigación con enfoque de género e interseccional por las lesiones contra la periodista y las activistas de Tabaquearte y Micelia. La organización pidió que las indagatorias consideren tanto el ejercicio periodístico de Abril como la defensa de derechos humanos de las mujeres agredidas.

Organizaciones piden investigar omisiones de autoridades capitalinas

Las organizaciones también solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrir un expediente de queja por las presuntas omisiones de agentes de la Secretaría de Gobierno y de las personas servidoras públicas presentes durante los hechos.

Asimismo, demandaron al Mecanismo de Protección Integral de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México otorgar medidas de protección a Abril Rojas Ángel y a las activistas que resultaron heridas, con el fin de salvaguardar su integridad.

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CIMAC y la Red Nacional de Periodistas llamaron a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a esclarecer la actuación de su personal y determinar responsabilidades por las posibles omisiones de protección durante la movilización en la Alameda Central. Las agrupaciones expresaron su acompañamiento a la fotoperiodista y a las integrantes de la Merkadita Feminista.