Los narcocorridos más famosos de Los Tigres del Norte: las canciones que no podrían cantar en su concierto gratis

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Los Tigres del Norte encabezan este 15 de septiembre un concierto gratuito en la alcaldía Venustiano Carranza, pero su repertorio podría excluir canciones que las autoridades clasifiquen como apología del delito.

La agrupación toca desde las 18:00 horas en la explanada de Francisco del Paso y Troncoso 219, en Jardín Balbuena, dentro de los festejos por el Grito de Independencia y bajo las restricciones vigentes en la Ciudad de México para espectáculos públicos.

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La presentación reúne también a Maelo Ruiz y la Sonora Dinamita de Lucho Argain. El acceso es gratuito, aunque queda sujeto a la capacidad de la explanada.

En el Zócalo capitalino, Intocable es el grupo estelar de la ceremonia previa al Grito que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Los Tigres del Norte se presentan en Venustiano Carranza, donde su catálogo puede pasar por temas migratorios, relatos de frontera y corridos que han marcado su trayectoria.

La reforma de la CDMX restringe la apología del delito en conciertos

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 26 de mayo de 2026 reformas a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para impedir contenidos que hagan apología del delito en eventos abiertos al público.

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La modificación prohíbe conductas que alienten, favorezcan o toleren la drogadicción, la violencia o la apología del delito. La medida alcanza conciertos, festivales, ferias, palenques, plazas públicas y otros espectáculos que requieran permisos de las autoridades capitalinas.

La banda encabeza este 15 de septiembre de 2026 un concierto gratuito en la alcaldía Venustiano Carranza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición no impide de manera automática todas las canciones de corrido. El criterio se enfoca en las letras que exalten, justifiquen o promuevan actividades criminales. Eso coloca bajo revisión parte de la obra de Los Tigres del Norte, grupo que durante décadas ha contado historias sobre contrabando, tráfico de drogas y personajes vinculados con la delincuencia.

Infobae México reportó que la reforma abre la posibilidad de suspender espectáculos que incluyan narcocorridos una vez que la norma entre en vigor tras su publicación oficial.

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“Contrabando y traición” y “La banda del carro rojo” entrarían en revisión

“Contrabando y traición” es uno de los temas más identificados con el grupo originario de Mocorito, Sinaloa. La canción cuenta la historia de Camelia la Texana y Emilio Varela, personajes que cruzan droga por la frontera entre México y Estados Unidos.

El tema se considera una referencia del narcocorrido moderno por su relato de una operación de tráfico y por el desenlace entre sus protagonistas. Bajo la legislación capitalina, su interpretación podría depender de la valoración de las autoridades y organizadores sobre si la letra representa o glorifica una conducta delictiva.

“La banda del carro rojo” también formaría parte de las canciones bajo posible restricción. La letra relata el viaje de Lino Quintana y sus acompañantes con un cargamento de droga rumbo a la frontera, hasta un enfrentamiento que termina con la muerte de los personajes.

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“Pacas de a kilo” aborda el traslado de marihuana a gran escala. El tema ha formado parte del repertorio clásico de los llamados Jefes de Jefes y se ubica entre las canciones que, por su referencia directa al negocio de las drogas, no tendrían condiciones para sonar en una plaza pública de la CDMX.

“Muerte anunciada” se suma a esa línea de corridos. La pieza recupera la caída de figuras relacionadas con el narcotráfico mediante una forma de crónica musical que Los Tigres del Norte convierten en parte de su sello.

“La reina del sur” cuenta la fuga de Teresa Mendoza

“La reina del sur” es una adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, publicada en 2002. Los Tigres del Norte llevan a la música la historia de Teresa Mendoza, una mujer de Sinaloa que huye a España luego del asesinato de El Güero Ávila.

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La canción describe su ascenso en una red de compra y venta de droga que se extiende a otros países. “Demostró su jerarquía como la más noble dama. A muchos los sorprendió Teresa la mexicana”, dice una de las líneas más conocidas del tema.

Por su trama ligada al tráfico internacional de drogas, “La reina del sur” también podría ser considerada incompatible con las reglas para el concierto de este martes. La restricción no se refiere al personaje femenino ni al origen literario de la obra, sino a las alusiones directas a una actividad delictiva.

El avance de la serie protagonizada por Kate del Castillo tiene un registro de 8.1 millones de visitas en todas las plataformas digitales (Foto: especial)

“La Granja” y “Crónica de un cambio” exponen otra veta del grupo

No todas las canciones que han generado controversia en la carrera del grupo son narcocorridos. “La Granja” utiliza una fábula con animales para criticar la inseguridad, la desinformación, la migración y el desempeño de figuras de autoridad.

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En 2009, Los Tigres del Norte denunciaron que organizadores de las Lunas del Auditorio les pidieron no interpretar el tema durante la ceremonia en el Auditorio Nacional. La agrupación rechazó participar. Los responsables del evento sostuvieron después que existió un error de comunicación y una diferencia de criterios artísticos.

“Crónica de un cambio” cuestiona decisiones del gobierno del expresidente Vicente Fox y alude a Pemex. El grupo señaló a Univisión que recibió una llamada de la Secretaría de Gobernación para pedirle que dejara de hacer canciones de ese tipo.

El concierto de Venustiano Carranza inicia a las 18:00 horas y se realiza en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. La alcaldía prevé una noche con corridos, salsa y cumbia, con el acceso limitado por el aforo del lugar.

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