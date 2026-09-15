Emiliano Aguilar se rinde ante Gala Montes para evitar pelear; termina su video con un “te amo”

Emiliano Aguilar aparece en pantalla, con tatuajes faciales y varias cadenas, para una declaración personal. El individuo, vestido con una gorra negra y camiseta blanca, se dirige a la cámara para abordar un tema público. Aguilar expresa su decisión de no hablar negativamente de Gala Montes y le desea éxito. La grabación es una comunicación directa difundida en plataformas digitales.

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Emiliano Aguilar reaccionó a la confrontación pública con Gala Montes después de que la actriz aseguró que ambos salieron y lo acusó de haber mentido sobre el vínculo. El hijo de Pepe Aguilar publicó un video en Instagram este 14 de septiembre, en el que fijó una postura ante los señalamientos que circularon en redes sociales.

La disputa escaló luego de que Montes realizara una transmisión en vivo. La actriz sostuvo que mantuvo una relación con Aguilar y relató episodios de su convivencia, además de cuestionar que él negara cualquier relación sentimental entre ambos.

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La actriz afirmó que incluso le fue infiel a una expareja con Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar habló en su último post tras el pleito con Gala Montes

En su nuevo video, Emiliano Aguilar pidió que le mostraran alguna grabación en la que hubiera insultado o hablado mal de Gala Montes. El cantante sostuvo que no existía un registro de ese tipo y rechazó responder a las declaraciones de la actriz.

(Instagram)

“Realmente quiero que alguien me enseñe un video donde yo hable mal de ella o donde yo dije algo malo de ella. No lo hay”, declaró Aguilar frente a la cámara.

El hijo de Pepe Aguilar dijo que no hablaría mal de Montes, incluso si ella decidía continuar con comentarios sobre él. También negó que su decisión estuviera relacionada con temor a enfrentar el conflicto o con una intención de aparentar superioridad.

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“Yo no voy a hablar mal de ella jamás. Si quiere hablar mal de mí, pues chido, pero yo de ella no voy a hablar”, expresó.

Aguilar agregó que prefería no faltarle al respeto a la actriz. En el mismo mensaje sostuvo que no quería convertirse en alguien que utilizara las redes sociales para exponer a otra persona durante una discusión sentimental.

“Y no es porque no tenga huevos y no es porque sea cool y lo que sea. Simplemente no quiero y no quiero faltarle al respeto”, dijo el cantante.

El intérprete cerró su mensaje con buenos deseos para Gala Montes. También recordó que, desde su perspectiva, fue la única persona que salió a defenderla durante el momento personal que ella atravesaba.

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“Espero que estés bien y espero que te cuides. Bueno, te amo”, concluyó Emiliano Aguilar.

Gala Montes arremetió contra Emiliano Aguilar luego de que él negara que tuvieron una relación. (Capturas de pantalla)

Gala Montes aseguró que sí salió con el hijo de Pepe Aguilar

La respuesta de Emiliano Aguilar llegó después de una serie de publicaciones y transmisiones de Gala Montes. La actriz desmintió que entre ambos no hubiera existido un vínculo y sostuvo que la relación no prosperó.

“Emiliano y yo salimos, pero pues, ¿qué crees? No se pudo. No se pudo. No se puede con él, güey”, declaró Montes durante una transmisión en vivo.

La actriz también reveló que, mientras mantenía una relación con su entonces pareja, el músico Icho Van, tuvo un encuentro con Emiliano Aguilar. Montes dijo que se arrepentía de lo ocurrido y cuestionó si el cantante estaba preparado para una relación con ella.

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“Yo le puse el cuerno a mi novio con Emiliano, pero me arrepiento”, afirmó. “Él no está listo todavía para estar conmigo”.

Durante el live, Gala Montes sostuvo que Emiliano Aguilar no la ayudó cuando atravesó una crisis emocional. La actriz relató que, ante la falta de apoyo, buscó a Icho Van, integrante de Jenny and the Mexicats y una de sus exparejas.

“Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien, entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme porque no es solo mi ex, sino mi amigo”, explicó en una historia de Instagram.

Gala Montes y Emiliano Aguilar

El bloqueo de redes sociales detonó nuevos reclamos entre ambos

Antes de que Gala Montes hablara de su relación con Aguilar, el cantante había compartido historias en las que pidió que dejaran de relacionarlo con la actriz. En esos videos aseguró que no eran pareja y confirmó que la bloqueó de sus redes sociales.

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“No estamos juntos, no somos pareja y ya”, señaló Aguilar en su primera reacción pública al tema.

El cantante explicó que el bloqueo ocurrió porque estaba cansado de que los usuarios lo vincularan con Montes en publicaciones y comentarios de Instagram. También sostuvo que no mantenía una pelea directa con ella.

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

“Yo ya no quiero saber nada de eso, al chile. Yo la tuve que bloquear de todos lados, la tuve que bloquear y ya”, dijo.

Gala Montes rechazó esa versión y le pidió que explicara públicamente el motivo del bloqueo. La actriz sostuvo que la molestia de Emiliano Aguilar habría surgido tras ver una fotografía de ella con Icho Van.

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“Aquí estuvieras, Emiliano, pero te da miedo y prefieres estar solo. Esa es tu decisión, yo la respeto, la valido, pero sí me caga que estés diciendo mentiras. Di por qué me bloqueaste”, reclamó Montes.

La actriz también aseguró que el hijo de Pepe Aguilar utilizaba a sus hijas como argumento para no formalizar la relación. Durante su transmisión, habló de encuentros que habrían tenido en un hotel de Hollywood y de las discusiones que sostuvieron antes de que el vínculo terminara.