México

Metro y Metrobús amplían su horario nocturno y ajustan servicio para el 15 de septiembre

Los capitalinos y visitantes tendrán la opción de movilizarse en los diversos transportes públicos tras los festejos patrios

Metrobús CDMX implementó una nueva ruta que te lleva al AICM (X/ @MetrobusCDMX)
La zona centro de la capital mexicana contará con un servicio extendido este 15 de septiembre. (X/ @MetrobusCDMX)
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Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo especial de movilidad para garantizar el traslado seguro y eficiente de miles de ciudadanos y visitantes que acudirán a las distintas plazas públicas, ferias locales y al Zócalo capitalino.

A través de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Red de Metrobús anunciaron una serie de extensiones de horario en sus líneas de mayor demanda para la noche del martes 15 de septiembre, así como esquemas de operación festiva y mantenimientos programados para el miércoles 16 de septiembre.

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Las autoridades de la capital señalaron que este dispositivo busca incentivar el uso del transporte público masivo durante las celebraciones de la “Noche del Grito” y mitigar la congestión vehicular en las inmediaciones del Centro Histórico y los principales corredores viales de la metrópoli.

Terminaron las obras de mantenimiento en la Línea 12 del Metro CDMX antes de lo previsto, según las autoridades (X/ @AdrianRubalcava)
Los usuarios contarán con el servicio más tiempo del horario habitual. (X/ @AdrianRubalcava)

Metro ampliará su jornada hasta la 1:00 a. m. en tres líneas estratégicas

Con la finalidad de apoyar a quienes acudan a los festejos patrios durante la noche del martes 15 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo extenderá una hora más su jornada de servicio habitual. De esta manera, el cierre de puertas y las últimas salidas de trenes se llevarán a cabo hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre.

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Esta medida extraordinaria, implementada por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aplicará de manera específica en tres arterias neurálgicas de la red:

  • Línea 1 (Observatorio - Pantitlán)
  • Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña)
  • Línea 3 (Indios Verdes - Universidad)

Al conectar la capital de norte a sur y de oriente a poniente, estas rutas permitirán desahogar el flujo masivo de peatones que se concentren en el primer cuadro de la ciudad y puntos de transbordo clave. Para el resto de las líneas que integran la red del Metro, el cierre se mantendrá en su horario habitual de las 24:00 horas.

Comerciantes tendrán que usar uniforme dentro del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
Se espera una alta afluencia por los festejos patrios. (X/ @MetroCDMX)

Metrobús extiende horario de madrugada en cinco líneas

De forma coordinada, la red de Metrobús se sumará a las facilidades nocturnas para facilitar el retorno a casa de los festejantes. Durante la noche del martes 15 de septiembre, el sistema ofrecerá servicio extendido con una última salida programada a las 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre en cinco de sus corredores de mayor afluencia.

De acuerdo con la información oficial emitida por el organismo de transporte, las trayectorias con servicio ampliado durante la madrugada comprenden:

  • Línea 1: Operación continua en el corredor que conecta las terminales de El Caminero e Indios Verdes.
  • Línea 2: Recorridos completos de oriente a poniente entre Tacubaya y Tepalcates.
  • Línea 5: Salidas habilitadas en el tramo comprendido de Preparatoria 1 a Río de los Remedios.
  • Línea 3: Salidas especiales saliendo desde la estación Pueblo Santa Cruz Atoyac con dirección a Tenayuca.
  • Línea 7: Unidades en circulación partiendo de la estación La Diana hacia Indios Verdes.

Adicionalmente, se mantendrá un circuito integrado entre la Línea 3 y la Línea 7 operando de Pueblo Santa Cruz Atoyac hacia Indios Verdes, con la intención de interconectar la zona sur-poniente de la capital con la zona norte.

Metrobús CDMX
Las líneas más cercanas al Zócalo capitalino serán la que tengan un horario más amplio. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Operativo “Cero Pirotecnia” y facilidades para ciclistas

Como parte de los protocolos de seguridad que se aplican de manera rigurosa durante las fiestas patrias, las autoridades capitalinas recordaron que se mantiene activo el operativo “Cero Pirotecnia” en la totalidad de la red del Metro.

A través de inspecciones en torniquetes y andenes, las autoridades exhortaron al público usuario a abstenerse de ingresar a las instalaciones con cohetes, palomas, luces de bengala o cualquier artículo que contenga pólvora, con el fin de prevenir accidentes e incendios. El dispositivo de supervisión se reforzará de manera especial en las estaciones ubicadas en la zona central de la ciudad y en los transbordos de mayor afluencia.

Por otro lado, como ocurre habitualmente en los días festivos oficiales, el Metro permitirá el acceso de pasajeros acompañados de sus bicicletas a lo largo de toda la jornada del miércoles 16 de septiembre, fomentando esquemas de movilidad no motorizada para quienes aprovechen el día de descanso.

El ingreso, transporte y comercialización de material pirotécnico queda estrictamente prohibido.
El operativo busca prevenir el ingreso de cohetes y artículos pirotécnicos durante la temporada. (Metro CDMX)

Horarios para el 16 de septiembre y afectaciones por mantenimiento

Para el miércoles 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración oficial de la Independencia de México y el desfile militar, la red de las 12 Líneas del Metro operará bajo el esquema de horario de día festivo, iniciando labores a las 07:00 horas y concluyendo a las 24:00 horas.

Las autoridades recordaron a los usuarios tomar precauciones adicionales debido a que la Línea 12 mantendrá un funcionamiento parcial del 12 al 16 de septiembre debido a trabajos de sustitución de un aparato de vía. Durante este periodo, los trenes únicamente prestarán servicio en el tramo de Mixcoac a San Andrés Tomatlán.

Para atender a la población afectada en el tramo sur-oriente, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitó un servicio emergente de autobuses que cubre la ruta entre Tláhuac y San Andrés Tomatlán, realizando paradas estratégicas en estaciones de transbordo como Culhuacán y Atlalilco. Este servicio alterno de RTP también se apegará al horario festivo el 16 de septiembre, operando de 07:00 a 24:00 horas.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus viajes con anticipación, consultar el estado de las líneas en las redes oficiales de los sistemas de transporte y considerar los cierres viales alrededor de la Plaza de la Constitución para evitar contratiempos durante las festividades.

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