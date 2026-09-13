México

Chihuahua suma 78 casos de gusano barrenador, 27 municipios son los afectados

Las autoridades, tanto federales como estatales, siguen trabajando para frenar la plaga en la entidad

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Las autoridades federales atienden al ganado infectado con gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @QuadratinMexico
Las autoridades federales atienden al ganado infectado con gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @QuadratinMexico

Este sábado, se dio a conocer que Chihuahua registra 78 casos activos del gusano barrenador del ganado, con esa cifra subió un peldaño en la escala nacional y se ubicó en la posición 11 de entre las 30 entidades afectadas por la plaga.

En ese sentido, el informe más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), fechado el 10 de septiembre, reveló que el gusano barrenador tiene presencia en 27 municipios de la entidad.

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¿Cuál es el municipio con más casos de gusano barrenador en Chihuahua?

Balleza reporta el mayor número de casos activos en la entidad, con 10 registros. Le siguen Matamoros, con ocho; Morelos, con siete, y Guadalupe y Calvo, con seis.

Guazapares e Hidalgo del Parral registran cinco casos cada uno, mientras que López acumula cuatro.

Mientras que en el rango de tres casos activos se encuentran Allende, Camargo, Rosales y San Francisco de Borja. Por su parte, Coronado, Cusihuiriachi, El Tule, Meoqui y Saucillo registran dos casos cada uno, al tiempo que el reporte lo cierran con un solo caso los municipios de Aldama, Chínipas, Cuauhtémoc, Delicias, La Cruz, Moris, Namiquipa, Ojinaga, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara y Satevó.

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Los estados con más casos en México

De acuerdo con el registro del Senasica, Nayarit, Zacatecas y Yucatán concentran la mayor carga de la plaga a nivel nacional, con 188, 170 y 139 casos activos, respectivamente.

En contraste, Baja California y Baja California Sur son las únicas entidades del país que permanecen libres del gusano barrenador.

México dispersa más de 40 millones de moscas estériles en Chihuahua para combatir el gusano barrenador. (Reuters/Agricultura)
México dispersa más de 40 millones de moscas estériles en Chihuahua para combatir el gusano barrenador. (Reuters/Agricultura)

Autoridades continúan con la propagación de moscas estériles

Entre el 26 de julio y el 7 de septiembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural liberó 106.8 millones de moscas estériles para frenar el avance del gusano barrenador del ganado en 14 municipios de Chihuahua y dos de Sonora.

En Chihuahua, la estrategia abarcó Coronado, Matachí, Matamoros, Balleza, San Francisco del Oro, Rosales, Namiquipa, Cuauhtémoc, Aldama, Bachíniva, Chínipas, Valle de Allende, Chihuahua y Ciudad Juárez.

En Sonora, en cambio, la liberación se concentró en los municipios de Álamo y Yécora.

Protestan contra planta de moscas estériles por fetidez

Pobladores de Metapa de Domínguez, Chiapas, en la frontera con Guatemala, liberaron la noche del 10 de septiembre, la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador, luego de cuatro días de protestas por los fétidos olores que emanaban del complejo.

Autoridades federales, estatales y municipales acordaron atender las demandas ciudadanas, entre ellas eliminar el mal olor en un plazo de tres meses, brindar atención médica a las personas afectadas y otorgar apoyos adicionales a la comunidad.

Unos terneros se alimentan antes de ser inspeccionados para su exportación a Estados Unidos en una asociación regional de ganaderos en Hermosillo, México, el martes 18 de agosto de 2026, previo a la reapertura de la frontera estadounidense a las importaciones de ganado mexicano. (AP Foto/Fernando Llano)
Unos terneros se alimentan antes de ser inspeccionados para su exportación a Estados Unidos en una asociación regional de ganaderos en Hermosillo, México, el martes 18 de agosto de 2026, previo a la reapertura de la frontera estadounidense a las importaciones de ganado mexicano. (AP Foto/Fernando Llano)

Supervisarán los acuerdos alcanzados

Asimismo, definieron la creación de una contraloría social integrada por ciudadanos y representantes gubernamentales, encargada de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante una prolongada mesa de negociaciones.

La pestilencia, explicaron, se debe a la descomposición de materia orgánica, que incluye la dieta de la mosca a base de proteínas en polvo, heces y moscas muertas. Para eliminar el mal olor, se implementarán filtros y otros mecanismos tecnológicos.

Protestas pusieron en riesgo envío de moscas

Las protestas comenzaron el lunes 7 de septiembre, pero ante la falta de atención los manifestantes bloquearon los accesos al inmueble. Debido a la pestilencia, dos escuelas contiguas a la planta suspendieron clases, en perjuicio de más de 500 estudiantes de primaria y secundaria.

El bloqueo ponía en riesgo el envío de millones de moscas estériles hacia la frontera con Estados Unidos, clave para combatir la plaga de gusano barrenador que afecta al ganado. La planta opera actualmente al 40 por ciento de su capacidad, con la meta de alcanzar, para finales de año, una producción de 100 millones de insectos semanales.

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