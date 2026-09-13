Tristán da la espalda a Gala Montes y acusa a la actriz de consumir cristal

Tristán Othon retiró el apoyo que le había dado a Gala Montes, sale en defensa de su padre Yahir y la acusa de tener problemas de adicción al cristal (Captura de pantalla )

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Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, retiró el respaldo público que mantenía hacia la actriz Gala Montes y la acusó de consumir drogas, entre ellas cristal, en un video publicado en sus redes sociales.

El enfrentamiento surgió después de que la actriz acusara al cantante de mentir sobre el reparto de alimentos dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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El joven reveló que permaneció 35 meses internado en centros de rehabilitación para superar sus propias adicciones y que perdió a más de 20 amigos por el consumo de sustancias.

Gala Montes realizó transmisiones en vivo para acusar a Yahir de mentir sobre la comida dentro del reality show y arremetió contra su disciplina alimenticia frente a sus seguidores.

Montes declaró: “¿Seis paquetes de jamón, Yahir? No mames cabrón, no desayuné, no comí, me comí tres y fueron muchas”.

En la misma intervención, la actriz cuestionó los señalamientos de la producción y de sus compañeros de encierro. Dijo: “Inventarle a la gente algo de la comida me parece algo tan bajo. Por eso le dije a Yahir: yo no te digo nada por chingarte 500 huevos cada media hora”.

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Gala Montes realizó transmisiones en vivo para acusar a Yahir de mentir sobre la comida dentro del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tristán defendió la disciplina de su padre

Tristán Othón publicó una grabación para responder a los cuestionamientos dirigidos a su padre y confrontar directamente a la actriz. Defendió la rutina física del cantante ante las críticas de la participante.

Othón declaró: “Un hombre tan preparado y disciplinado como es mi papá, que va a ganar, es el más preparado, el de valores, el de familia. No estamos aquí para jugar jueguitos pendej*s”.

Durante la misma transmisión, advirtió que protegerá la reputación de su padre: “No te metas con mi papá, porque si te metes con mi papá, te metes conmigo”.

Tristán Othón publicó una grabación para responder a los cuestionamientos dirigidos a su padre y confrontar directamente a la actriz.

Tristán acusó a gala de consumir cristal

El hijo del cantante explicó después las razones por las que cambió su postura hacia la actriz.

“Yo te aprecio, nunca te he tirado hate, al contrario, te defendí, pero defiendo a las personas coherentes. Ya cuando me doy cuenta de que otra vez confié en alguien que ni se conoce a sí misma, que no es coherente, es una persona negada”. señaló Tristán.

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En la parte más crítica de su mensaje, Othón lanzó acusaciones directas sobre el uso de estupefacientes: “Andas en drogas, probablemente en cristal”.

El joven reforzó sus señalamientos al considerar que la actriz rechaza aceptar su condición de salud: “Tú eres una niña pepenche, maleducada y malcriada que no acepta que se droga. Y ese es el primer paso”.

Al cerrar su intervención, ofreció ayuda a la actriz basada en su propia experiencia.

“¿Te quieres recuperar o no?, más de 20 amigos ya fueron, yo aquí sigo porque ando bien. Ánimo, Gala, yo confío en ti. Méntame la madre si quieres”, concluyó.

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Tristán Othon publicó una grabación para responder a los cuestionamientos dirigidos a su padre y confrontar directamente a Gala Montes.

El mensaje de apoyo envió Tristán antes del conflicto

Días antes de la disputa por los víveres, la postura pública de Tristán Othón hacia la actriz era opuesta. El joven publicó una historia en Instagram para respaldar a la artista tras su salida voluntaria del foro.

En ese primer video, condenó los ataques que sufrió Gala Montes dentro del concurso: “Aprovecharse de una persona con deficiencias emocionales no está bien. Lo que hizo Adrián, no lo voy a hatear. Él hizo lo que quiso, güey, y en mi papel yo no me puedo poner a juzgar”.

También criticó la exposición pública originada por la madre de la actriz.

“Simplemente está de la patada que tu mamá te venda”, comentó.

Durante esa transmisión inicial, Othón compartió reflexiones sobre sus errores personales: “Yo llegué a cometer tontadas, ya no cometo tontadas, es una lección aprendida, pues. Lo malo en esto es que las personas no quieren lidiar con alguien que apenas está aprendiendo las lecciones”.

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Para cerrar ese primer pronunciamiento de apoyo, recurrió a términos empleados en grupos de rehabilitación y expresó: “Gala, estamos contigo, Gala, vas a salir de esto, Gala, güey, solo por hoy y acuérdate de algo, si no es solo por hoy, va a ser mañana”.

Tristán, hijo de Yahir, envió un mensaje de apoyo a Gala Montes tras las polémicas que derivaron en la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Yahir reconoció antes las dificultades de su hijo con las adicciones

El historial personal del hijo del cantante incluye diversos tratamientos médicos para superar la dependencia a sustancias en México.

Yahir reconoció públicamente en años pasados las dificultades para lograr que su primogénito concluyera sus procesos de salud.

El historial personal del hijo del cantante incluye diversos tratamientos médicos para superar la dependencia a sustancias. (Instagram/@tristan_gss)

Las aseveraciones sobre el presunto consumo de cristal representan únicamente señalamientos personales de Othón.

Hasta el momento, ni Gala Montes ni sus representantes emitieron comunicados para responder a las acusaciones.