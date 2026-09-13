México

Místico y Carlos Salcido se enfrentarán a otros atletas en el reality Habilidad Física 100

La nueva serie de Netflix pondrá a prueba a diversos deportistas mexicanos para saber quién es el más fuerte de esta temporada

Cartel promocional con varios atletas, un luchador enmascarado y el título Habilidad Física 100 México junto a la fecha 16 de septiembre.
Místico, Matador, Salcido y más figuras del deporte competirán por ser el más completo de nuestra nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Es cierto que México se caracteriza por ser un país de mucho talento deportivo, con hombres y mujeres atletas llenos de disciplina y hábitos que marcan la diferencia para conseguir un logro soñado en su respectiva especialidad.

México se distingue por ser un país competitivo en; Futbol, Lucha Libre, Boxeo, Clavados, Muay Thai, Artes Marciales Mixtas, Taekwondo, Crossfit, fisicoculturismo y en mucho más deportes individuales y conjunto para inspirar el estreno de una nueva serie en la plataforma Netflix.

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Para conmemorar las celebraciones patrias, la compañía de entretenimiento reunió a los mejores atletas nacionales para filmar la primera temporada de Habilidad Física 100: México basado en el formato surcoreano Physical: 100, reality de competencia exitoso por sus retos de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio y estrategia.

Netflix reunirá a los mejores 100 atletas en un mismo escenario para determinar quién es es el más fuerte en pruebas de mucha exigencia, no obstante llegar a la meta será difícil porque el nivel de competencia estará a la par entre los participantes.

¿Quiénes participarán en Habilidad Física 100: México?

Algunas celebridades formarán parte del cast que buscará el premio al final del programa.
Algunas celebridades formarán parte del cast que buscará el premio al final del programa. (TW Netflix Latinoamérica)

Netflix compartió la portada y los primeros avances de Habilidad Física 100: México, aumentando la expectativa de los seguidores al ver que varios de los deportistas han construido una carrera que se ha trasladado a niveles mundialistas.

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Entre los más aclamados destacan: el Rey de Plata y Oro Místico, los exfutbolistas Carlos Salcido y Luis Matador Hernández, el gladiador Atlantis, la conductora Vanessa Huppenkothen, el clavadista Jahir Ocampo, el gimnasta Daniel Corral y otros atletas que reconocerás en la lista que aparece a continuación:

  • Místico — luchador
  • Atlantis Jr. — luchador
  • Soberano Jr. — luchador
  • Juan Francisco “Gallo” Estrada — boxeador
  • Daghni Fresco — boxeador
  • Irma “Torbellino” — boxeadora
  • Aldo Gutiérrez — luchador olímpico
  • Dulce Velázquez — luchadora olímpica
  • Jane Valencia — luchadora olímpica
  • Ámbar Garnica — luchadora
  • Brandon Díaz — luchador
  • Emmanuel Mejía — peleador de muay thai
  • Emmanuel Benítez — peleador de muay thai
  • Laura Burgos — peleadora de muay thai
  • Cynthia Flores — peleadora de muay thai
  • Luis Pride — peleador de MMA
  • Sonrix — taekwondoín

Futbol, beisbol, basquetbol, rugby y futbol americano

  • Carlos Salcido — exfutbolista
  • Luis Hernández “El Matador” — exfutbolista
  • Jorge Cantú — beisbolista
  • Dominic Ficachi — basquetbolista
  • Pascal o Pascual Nadaud — jugador de rugby
  • Israel Alarcón — jugador profesional de futbol americano

Atletas olímpicos y disciplinas acuáticas

  • Alexa Moreno — gimnasta olímpica
  • Daniel Corral — gimnasta olímpico
  • Jahir Ocampo — clavadista olímpico
  • Liliana Ibáñez — nadadora olímpica
  • Miguel de Lara — nadador olímpico
  • Kevin Palacios — clavadista
  • Yolotl Cabral — clavadista de altura
  • Nico Guzmán — canoísta
  • Patrick Alexandre — remero olímpico
  • David Olvera — nadador de aguas abiertas
  • Ceci Tamayo — velocista

CrossFit, Hyrox, calistenia, fuerza y acondicionamiento

  • Mariana Khalil — crossfitera
  • Anita Martínez — crossfitera
  • Luis Mora — crossfitero
  • Roldán Goldbaum — crossfitero
  • Karen Lara — atleta de Hyrox
  • Mariana Caballero — atleta de Hyrox
  • Alberto Castañeda — atleta de Hyrox
  • Aldo Márquez — atleta de Hyrox
  • Mike González — atleta de Hyrox
  • Daniel Bernal — atleta de calistenia
  • Ángel Herrera — atleta de calistenia
  • Marco Pardo — atleta de calistenia
  • José Hermosillo — atleta de calistenia
  • Tony Gastelum — atleta de calistenia
  • Santos Gabriel — powerlifter
  • Michelle Guirado — powerlifting
  • Victoria Reyes — fisicoculturista
  • George Herrera — fisicoculturista
  • Jazmín Lira — fisicoculturista
  • Venom — diablero y fisicoculturista
  • Uriel Gutiérrez — atleta strongman
  • Diana Ferrer — atleta strongman
  • Daniela Fainus — especialista en fitness
  • Omar Zamitiz — preparador físico
  • Sergio González — preparador físico
  • Gabriela Rodríguez — entrenadora física y pediatra
  • Alejandra Gamboa — atleta híbrida
  • Carmen Baqué — actriz y atleta híbrida

Parkour, atletismo, escalada y otros deportes

  • Fernanda Díaz — atleta de parkour
  • Marlene Coronel — atleta de parkour
  • Jona Herrera — atleta de parkour
  • Roberto Saavedra — corredor profesional
  • Ángel Quintero — corredor de obstáculos
  • Tomatiú López — atleta
  • Mau Otero — atleta
  • Javier Rojo — gimnasta
  • Natalia González — escaladora
  • Mikel España — escalador
  • Carlos Santamaría — ciclista

Participantes de otros oficios y perfiles

  • Vanessa Huppenkothen — conductora y triatleta
  • Pee Wee — cantante
  • Luis Hans — bombero
  • Marcelino Padilla — soldado
  • Jesús Cárcamo — soldado
  • Francisco Bolaños — soldado
  • Alonso Xopin — soldado
  • Eduardo Sánchez — policía
  • Adrián Chavira — obrero
  • Daniel Jiménez — taquero
  • Iván Guerra — bloquero
  • Jesús Gama Jr. — mariachi
  • Ztimpy — bailarín

¿Cuándo se estrena Habilidad Física 100: México?

La competencia más polémica de Corea del Sur llega a México con un reto para atletas de alto nivel.
La competencia más polémica de Corea del Sur llega a México con un reto para atletas de alto nivel. (Captura de video)

La primera temporada de Habilidad Física 100: México se estrenará por la señal de Netflix este miércoles 16 de septiembre. El reality reúne a 100 participantes de distintas disciplinas, quienes competirán en pruebas de fuerza, resistencia, agilidad y estrategia para definir quién cuenta con el físico más completo de nuestra país.

Con perfiles que van desde atletas olímpicos y figuras de la lucha libre a exfutbolistas y participantes de oficios físicos, Habilidad Física 100: México pondrá a prueba la resistencia y la fuerza de 100 contendientes y sólo uno obtendrá el mayor reconocimiento de ser el atleta más completo en toda nuestra nación.

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