Místico y Carlos Salcido se enfrentarán a otros atletas en el reality Habilidad Física 100

Es cierto que México se caracteriza por ser un país de mucho talento deportivo, con hombres y mujeres atletas llenos de disciplina y hábitos que marcan la diferencia para conseguir un logro soñado en su respectiva especialidad.
México se distingue por ser un país competitivo en; Futbol, Lucha Libre, Boxeo, Clavados, Muay Thai, Artes Marciales Mixtas, Taekwondo, Crossfit, fisicoculturismo y en mucho más deportes individuales y conjunto para inspirar el estreno de una nueva serie en la plataforma Netflix.
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Para conmemorar las celebraciones patrias, la compañía de entretenimiento reunió a los mejores atletas nacionales para filmar la primera temporada de Habilidad Física 100: México basado en el formato surcoreano Physical: 100, reality de competencia exitoso por sus retos de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio y estrategia.
Netflix reunirá a los mejores 100 atletas en un mismo escenario para determinar quién es es el más fuerte en pruebas de mucha exigencia, no obstante llegar a la meta será difícil porque el nivel de competencia estará a la par entre los participantes.
¿Quiénes participarán en Habilidad Física 100: México?
Netflix compartió la portada y los primeros avances de Habilidad Física 100: México, aumentando la expectativa de los seguidores al ver que varios de los deportistas han construido una carrera que se ha trasladado a niveles mundialistas.
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Entre los más aclamados destacan: el Rey de Plata y Oro Místico, los exfutbolistas Carlos Salcido y Luis Matador Hernández, el gladiador Atlantis, la conductora Vanessa Huppenkothen, el clavadista Jahir Ocampo, el gimnasta Daniel Corral y otros atletas que reconocerás en la lista que aparece a continuación:
- Místico — luchador
- Atlantis Jr. — luchador
- Soberano Jr. — luchador
- Juan Francisco “Gallo” Estrada — boxeador
- Daghni Fresco — boxeador
- Irma “Torbellino” — boxeadora
- Aldo Gutiérrez — luchador olímpico
- Dulce Velázquez — luchadora olímpica
- Jane Valencia — luchadora olímpica
- Ámbar Garnica — luchadora
- Brandon Díaz — luchador
- Emmanuel Mejía — peleador de muay thai
- Emmanuel Benítez — peleador de muay thai
- Laura Burgos — peleadora de muay thai
- Cynthia Flores — peleadora de muay thai
- Luis Pride — peleador de MMA
- Sonrix — taekwondoín
Futbol, beisbol, basquetbol, rugby y futbol americano
- Carlos Salcido — exfutbolista
- Luis Hernández “El Matador” — exfutbolista
- Jorge Cantú — beisbolista
- Dominic Ficachi — basquetbolista
- Pascal o Pascual Nadaud — jugador de rugby
- Israel Alarcón — jugador profesional de futbol americano
Atletas olímpicos y disciplinas acuáticas
- Alexa Moreno — gimnasta olímpica
- Daniel Corral — gimnasta olímpico
- Jahir Ocampo — clavadista olímpico
- Liliana Ibáñez — nadadora olímpica
- Miguel de Lara — nadador olímpico
- Kevin Palacios — clavadista
- Yolotl Cabral — clavadista de altura
- Nico Guzmán — canoísta
- Patrick Alexandre — remero olímpico
- David Olvera — nadador de aguas abiertas
- Ceci Tamayo — velocista
CrossFit, Hyrox, calistenia, fuerza y acondicionamiento
- Mariana Khalil — crossfitera
- Anita Martínez — crossfitera
- Luis Mora — crossfitero
- Roldán Goldbaum — crossfitero
- Karen Lara — atleta de Hyrox
- Mariana Caballero — atleta de Hyrox
- Alberto Castañeda — atleta de Hyrox
- Aldo Márquez — atleta de Hyrox
- Mike González — atleta de Hyrox
- Daniel Bernal — atleta de calistenia
- Ángel Herrera — atleta de calistenia
- Marco Pardo — atleta de calistenia
- José Hermosillo — atleta de calistenia
- Tony Gastelum — atleta de calistenia
- Santos Gabriel — powerlifter
- Michelle Guirado — powerlifting
- Victoria Reyes — fisicoculturista
- George Herrera — fisicoculturista
- Jazmín Lira — fisicoculturista
- Venom — diablero y fisicoculturista
- Uriel Gutiérrez — atleta strongman
- Diana Ferrer — atleta strongman
- Daniela Fainus — especialista en fitness
- Omar Zamitiz — preparador físico
- Sergio González — preparador físico
- Gabriela Rodríguez — entrenadora física y pediatra
- Alejandra Gamboa — atleta híbrida
- Carmen Baqué — actriz y atleta híbrida
Parkour, atletismo, escalada y otros deportes
- Fernanda Díaz — atleta de parkour
- Marlene Coronel — atleta de parkour
- Jona Herrera — atleta de parkour
- Roberto Saavedra — corredor profesional
- Ángel Quintero — corredor de obstáculos
- Tomatiú López — atleta
- Mau Otero — atleta
- Javier Rojo — gimnasta
- Natalia González — escaladora
- Mikel España — escalador
- Carlos Santamaría — ciclista
Participantes de otros oficios y perfiles
- Vanessa Huppenkothen — conductora y triatleta
- Pee Wee — cantante
- Luis Hans — bombero
- Marcelino Padilla — soldado
- Jesús Cárcamo — soldado
- Francisco Bolaños — soldado
- Alonso Xopin — soldado
- Eduardo Sánchez — policía
- Adrián Chavira — obrero
- Daniel Jiménez — taquero
- Iván Guerra — bloquero
- Jesús Gama Jr. — mariachi
- Ztimpy — bailarín
¿Cuándo se estrena Habilidad Física 100: México?
La primera temporada de Habilidad Física 100: México se estrenará por la señal de Netflix este miércoles 16 de septiembre. El reality reúne a 100 participantes de distintas disciplinas, quienes competirán en pruebas de fuerza, resistencia, agilidad y estrategia para definir quién cuenta con el físico más completo de nuestra país.
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Con perfiles que van desde atletas olímpicos y figuras de la lucha libre a exfutbolistas y participantes de oficios físicos, Habilidad Física 100: México pondrá a prueba la resistencia y la fuerza de 100 contendientes y sólo uno obtendrá el mayor reconocimiento de ser el atleta más completo en toda nuestra nación.
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