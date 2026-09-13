Continúan las acciones contra el despojo en CDMX: procesan a ocho personas por dos casos en Azcapotzalco

En uno de los casos fueron detenidas 7 personas. Crédito: FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas en dos investigaciones distintas por hechos ocurridos en la alcaldía Azcapotzalco, bajo modalidades que podrían constituir despojo agravado. Las autoridades judicializaron ambos casos en menos de 72 horas y las ocho personas quedaron en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Los resultados se dieron a conocer este 12 de septiembre mediante un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia capitalina. Los hechos se relacionaron con dos modalidades distintas de despojo: en el primer caso, un sujeto habría utilizado supuestos documentos y sellos atribuidos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para concretar el crimen; en el otro, un grupo de siete personas presuntamente ingresó por la fuerza a viviendas y sacó a sus ocupantes junto con muebles y otras pertenencias.

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Esto se sabe sobre el caso de despojo vinculado al INVI en CDMX

El primer hecho se registró el 6 de septiembre en la colonia Santa Catarina. Un hombre identificado como Marcos Rafael “N” es señalado de acudir con otras tres personas a un inmueble, donde mostró a los vecinos documentos atribuidos al INVI, cambió las cerraduras de dos departamentos y colocó sellos supuestamente emitidos por esa institución.

Tras la acción, los vecinos solicitaron apoyo policial. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Marcos Rafael “N” y le aseguraron desarmadores, una barreta, pinzas, diversas piezas de cerraduras y documentación relacionada con el INVI.

Fue detenido tras cambiar las cerraduras del domicilio involucrado en el despojo. Crédito: FGJCDMX

Después de la detención, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de las víctimas y del policía remitente. Especialistas en criminalística de campo, fotografía y cerrajería confirmaron el cambio de cerraduras, mientras agentes de la Policía de Investigación (PDI) inspeccionaron el lugar y los objetos asegurados.

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La Fiscalía solicitó información al INVI, que confirmó que Marcos Rafael “N” no formó ni había formado parte de su personal. La institución precisó que los documentos asegurados eran falsos y que no realiza procedimientos para recuperar inmuebles mediante el cambio de cerraduras o la colocación de sellos.

Departamentos involucrados en el presunto despojo. Crédito: FGJCDMX

Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público formuló imputación por despojo agravado. En la audiencia celebrada el 9 de septiembre, menos de 72 horas después de los hechos, Marcos Rafael “N” fue vinculado a proceso, quedó bajo prisión preventiva y se fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

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Un grupo es señalado por irrumpir en departamentos de la colonia Victoria de las Democracias

El segundo caso ocurrió la noche del 7 de septiembre. La investigación señala que Marco Filemón “N”, quien se ostentó como propietario de un inmueble involucrado, llegó acompañado de aproximadamente diez personas y, según entrevistas de víctimas y testigos, organizó la acción.

Integrantes del grupo rompieron vidrios de puertas y ventanas para ingresar a varios departamentos. Mediante insultos, jalones y golpes sacaron a los ocupantes, así como muebles y otras pertenencias, de acuerdo con la investigación ministerial.

Los vecinos solicitaron apoyo policial por las acciones. Elementos de la SSC acudieron al inmueble, detuvieron a seis hombres y una mujer y los pusieron a disposición de la FGJCDMX.

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Marco Filemón es señalado como el hombre detrás del plan criminal. Crédito: FGJCDMX

El agente del Ministerio Público recabó entrevistas de víctimas, testigos y primeros respondientes -los policías capitalinos-, y solicitó la intervención de especialistas en cerrajería, criminalística de campo y fotografía. Con los datos de prueba reunidos, formuló la imputación por despojo agravado contra las siete personas detenidas.

En la audiencia celebrada el 10 de septiembre, también en menos de 72 horas, Marco Filemón “N”, Marco “N”, José “N”, Juan “N”, Máximo “N”, Jonathan “N” y Herlinda “N” fueron vinculados a proceso. La autoridad judicial les impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La estrategia capitalina contra el despojo se reforzó desde agosto

Estos resultados se dieron en el marco del reforzamiento de las acciones de las autoridades capitalinas contra el delito de despojo. El 5 de agosto de 2026, la jefa de Gobierno Clara Brugada, junto con la fiscal general Bertha Alcalde Luján y el magistrado presidente del Poder Judicial Rafael Guerra Álvarez, presentó un paquete de medidas que incluyó la creación de agencias especializadas dentro de la Fiscalía, una unidad de 20 jueces dedicados en el Poder Judicial y una alerta registral institucional en el Registro Público de la Propiedad.

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Como parte de ese paquete, la fiscal Alcalde Luján fijó un plazo de 15 días para el aseguramiento y restitución de inmuebles en casos de invasión con documentación en regla, y de 30 días para la judicialización de los responsables.

El anuncio de la estrategia conjunta contra el despojo fue revelado el pasado 5 de agosto de 2026. Crédito: Gobierno de la CDMX

El Gabinete contra los Despojos, en operación desde hace 13 meses según los datos presentados en agosto, atendió mil 32 casos en ese periodo. De ellos, 644 resultaron ser conflictos civiles o de otra índole, y 388 constituyeron posibles despojos, de los cuales se ejecutaron 317 acciones entre restituciones de inmuebles, aseguramientos y otras medidas, para una tasa de efectividad del 82%.

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La FGJCDMX señaló que analiza cada caso para distinguir hechos delictivos de controversias de otra naturaleza y que, cuando existen elementos, realiza las acciones ministeriales necesarias para llevar a los responsables ante la justicia y proteger los derechos patrimoniales de las víctimas.