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Real Madrid se inspira en México para lanzar colección del Día de Muertos

El conjunto español se pondría en ambiente mexicano con una nueva línea de ropa

Real Madrid tendrá una colección especial inspirada en la cultura mexicana.
Real Madrid tendrá una colección especial inspirada en la cultura mexicana.
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El Real Madrid tendría en preparación una propuesta que buscará acercar su identidad a una de las tradiciones mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

El conjunto español prepara, de acuerdo con una filtración, una colección especial relacionada con el Día de Muertos, una festividad que podría trasladarse a diferentes prendas vinculadas con el club.

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La propuesta correspondería a la temporada todavía no ha sido presentada oficialmente, por lo que algunos de sus detalles podrían modificarse antes de llegar al mercado.

Sin embargo, la información disponible ya permite conocer parte del concepto que tendría esta línea especial.

Así sería la colección del Real Madrid inspirada en el Día de Muertos

La colección tomaría como referencia distintos elementos de la tradición mexicana del Día de Muertos, con diseños que incorporarían motivos reconocibles de esta celebración.

Entre ellos aparecen calaveras de azúcar decoradas, flores de colores, máscaras, guitarras e instrumentos musicales, de acuerdo con la filtración publicada por Footy Headlines.

La propuesta no estaría limitada a una sola camiseta. La información apunta a una colección amplia que combinaría prendas de estilo casual con otras destinadas al ámbito deportivo.

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Entre las piezas contempladas aparecen camisetas de entrenamiento, chaquetas deportivas, sudaderas con capucha, playeras, shorts y pantalones.

Una de las prendas que podría generar mayor interés sería una camiseta prepartido inspirada en el Día de Muertos, aunque por ahora también debe considerarse como parte de la información filtrada y no como un lanzamiento confirmado por el club.

Adidas lanzará su colección inspirada en México. (footyheadlines)
Adidas lanzará su colección inspirada en México. (footyheadlines)

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