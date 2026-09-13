Alexa Grasso somete con autoridad a Manon Fiorot y amenaza con ganar el Campeonato Peso Mosca de la UFC

La jalisciense mandó a la lona con un golpe a la francesa en el cierre del primer asalto, marcando el rumbo del combate pese a un corte en la ceja derecha y al empuje final de su oponente. (Instagram/ @alexa_grasso)

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Este 12 de septiembre, Alexa Grasso volvió a escuchar su nombre con los brazos en lo más alto.

La tapatía atravesó tres rounds de presión, golpes y resistencia ante Manon Fiorot para imponerse por decisión unánime en la Noche UFC, una victoria que la devuelve a la pelea por los puestos más altos y el Campeonato de Peso Mosca.

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Las tarjetas 29-28, 29-28 y 29-28 confirman el triunfo de Alexa Grasso en Glendale, Arizona, tras tres rounds de presión y resistencia. (Crédito: RS)

La mexicana impuso presión desde el arranque ante una rival que representaba una prueba de fuego en la división, derribó a Fiorot con una derecha en el primer asalto y sostuvo la ventaja pese a la respuesta de la francesa en los episodios posteriores.

Las tarjetas de 29-28, 29-28 y 29-28 confirmaron el triunfo de Grasso en Glendale, Arizona, donde la primera campeona mexicana de UFC en la rama femenil volvió a levantar la voz por el cinturón.

Alexa Grasso superó el reto de Manon Fiorot por decisión unánime en tres rounds

Alexa salió a recortar distancia desde el inicio. La mexicana utilizó el boxeo para presionar a Fiorot, lanzó combinaciones al rostro y al cuerpo, y llevó a la francesa hacia atrás durante buena parte del primer round:

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Grasso tomó la iniciativa desde los primeros intercambios.

La mexicana conectó una derecha en el cierre del primer asalto.

Manon Fiorot cayó a la lona tras el golpe.

Alexa buscó mantener el control en el suelo antes de la campana.

El golpe cambió el tono del combate. Fiorot llegó a la función como una rival de exigencia para la mexicana y trató de responder con contragolpes, pero Grasso no cedió y encontró una ventaja que pesó en las tarjetas de los jueces.

Las tarjetas 29-28, 29-28 y 29-28 confirmaron el triunfo de Alexa Grasso en Arizona, tras tres rounds de presión y resistencia contra la francesa. (Crédito: RS)

El segundo episodio fue más parejo. Manon ajustó la distancia y conectó algunos golpes, mientras Alexa mantuvo el avance y respondió con volumen ofensivo. La tapatía sufrió un corte en la ceja derecha, aunque siguió peleando con la misma intensidad.

Fiorot buscó recuperar terreno desde la distancia.

Grasso sostuvo la presión y evitó que la francesa dominara el centro del octágono.

Ambas intercambiaron golpes durante buena parte del round.

Las dos llegaron al tercer asalto con marcas visibles del intercambio.

La francesa tuvo sus mejores momentos en el último episodio. Fiorot aprovechó algunos espacios y conectó al contragolpe, pero no logró cambiar el curso de una pelea en la que Grasso había construido ventaja desde el primer round.

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De esta manera, los jueces entregaron el triunfo a la mexicana por 29-28, 29-28 y 29-28. Con el resultado, Alexa mejoró su récord a 18-5-1, mientras Fiorot quedó con marca de 13-3.

La primera campeona mexicana de UFC volvió a la carrera por el cinturón

Karen Alexa Grasso Moreno nació el 9 de agosto de 1993 en Guadalajara, Jalisco. Creció en una familia ligada al boxeo y las artes marciales, un entorno que la acercó al entrenamiento desde niña.

Su carrera la llevó a competir en UFC y a instalarse en la división de peso mosca.

En 2023 , Grasso se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un campeonato dentro de la organización.

La tapatía abrió una referencia para las peleadoras mexicanas dentro de UFC .

Su victoria ante Fiorot fue su segundo triunfo consecutivo en 2026 .

El resultado la mantiene entre las contendientes de la división.

En 2023, Alexa Grasso se convierte en la primera campeona mexicana de UFC en la rama femenil al conquistar el título de peso mosca. (Especial)

Antes de la Noche UFC, Alexa evitó hablar de una pelea titular como si fuera un escenario asegurado. La mexicana señaló que no le gustaba adelantarse al reto que tenía enfrente y que su atención estaba puesta completamente en Fiorot.

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La victoria cambió su posición. UFC no anunció de inmediato una nueva pelea por el título, pero Grasso superó a una oponente situada entre las peleadoras con más argumentos para pedir la oportunidad por el cinturón en el peso mosca.

La Noche UFC reforzó el vínculo de Grasso con México

Grasso formó parte de una cartelera dedicada a la presencia mexicana dentro de la empresa. La Noche UFC reunió a peleadores del país en una función que celebró la herencia mexicana y su crecimiento dentro de las artes marciales mixtas.

La jalisciense asumió ese lugar desde antes de entrar al octágono. Durante la semana de la pelea, habló sobre la forma en que los mexicanos enfrentan los combates y sobre su intención de servir como referencia para jóvenes que buscan llegar a la UFC.

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Alexa expresó su deseo de inspirar a nuevas generaciones.

La mexicana dijo que buscaba mostrar el camino que enfrentó antes de la UFC .

También reiteró su intención de pelear algún día en Guadalajara .

Días antes de la función recibió un reconocimiento dentro de la organización.

Finalmente, al conocer la decisión de los jueces, Alexa Grasso levantó los brazos frente al público y celebró la victoria con un resonante: “¡Viva México!”.