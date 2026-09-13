Claudia Sheinbaum se suma a la presidenta de Morena para criticar al PAN por gira en Europa. (Fotos: Presidencia/PAN)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se sumó a los señalamientos de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien la mañana de este sábado 12 de septiembre arremetió contra Jorge Romero Herrera por realizar gira en Europa, ambas coincidieron en que el PAN busca respaldo en el extranjero.

Desde la gira que realiza la mandataria en Quintana Roo por su Segundo Informe de Gobierno, condenó que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) se encuentre en Alemania, donde ha asegurado que busca alianzas para fortalecer a su partido.

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“¿Cómo es la historia? Que cuando Juárez inicia la guerra de Reforma, él se va a Veracruz y en vez de echarse para atrás, de decir: ‘Hay guerra, hay que buscar un acuerdo’, dice: ‘Vámonos para adelante’, y emite las leyes de Reforma. Finalmente, triunfa el liberalismo mexicano. Pero poquito tiempo después, los conservadores, como ahora, se van a Europa a buscar el apoyo de fuera, porque dicen: ‘No hay ningún mexicano que pueda gobernar a México’”, comentó la mandataria frente a los asistentes.

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