Lady Gaga fue mamá: ¿qué pasó con su sonado regreso a México tras triunfar con Mayhem?

Lady Gaga - Michael Polansky (REUTERS/Marco Bello)

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Lady Gaga y Michael Polansky ya dieron sus primeros pasos como padres, y la paternidad frena, al menos por ahora, los rumores de un regreso de la cantante a México con una segunda ronda de su gira Mayhem. Una fuente cercana a la pareja reveló a la revista PEOPLE que ambos “irradian felicidad y sonríen de oreja a oreja” al hablar de su nuevo rol.

La noticia del nacimiento se conoció el 11 de septiembre de 2026, y un día después trascendieron los primeros detalles sobre cómo vive la pareja esta etapa. “Michael parece más ligero, más feliz”, señaló el informante a PEOPLE sobre el prometido de la cantante, de 42 años.

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La cantante fue fotografiada por primera vez junto a su recién nacido durante un paseo por el norte de California. (Instagram/Page Six)

La misma fuente reveló que tanto Gaga como Polansky decidieron hacer una pausa en sus compromisos profesionales durante el verano para dedicar tiempo al recién nacido. La decisión explica en parte el silencio prolongado de la artista, que no realizaba apariciones públicas relevantes desde agosto.

El rumor de un “round 2” de Mayhem Ball por estadios de Latinoamérica

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 26: (Exclusive Coverage) Lady Gaga durante sus shows en CDMX (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Desde mayo de 2025, cuando Gaga cerró dos shows sold out en el Estadio GNP Seguros, circularon versiones sobre una expansión de The Mayhem Ball Tour hacia Latinoamérica. Cuentas especializadas en espectáculos hablaban de negociaciones activas entre la cantante y promotoras mexicanas.

Los rumores llegaron a precisar fechas: carteles no oficiales ubicaban un posible regreso el 17 y 18 de abril de 2026 en la Ciudad de México, con una fecha adicional en Monterrey. La ruta filtrada incluía además Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá.

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Otras versiones, difundidas en redes durante septiembre de 2025, ubicaban un calendario más amplio: febrero de 2026 para Norteamérica en arenas, marzo para Latinoamérica en estadios, abril para Sudáfrica y mayo para Europa. Ninguna de estas fechas fue confirmada por el equipo de la artista.

Viva la Mayhem, el show que encendió la expectativa

Lady Gaga dio dos conciertos en el Estadio GNP Seguros (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

El origen de la ilusión de los fans mexicanos se remonta al 26 y 27 de abril de 2025, cuando Gaga presentó Viva la Mayhem en el Estadio GNP Seguros como parte de la mini gira promocional de su séptimo álbum de estudio. Fue su primer regreso al país después de trece años de ausencia.

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Ante más de 60,000 espectadores por función, la cantante cerró su segundo show con una promesa que sus seguidores no olvidaron: dijo que volvería pronto. La emotividad de esa despedida alimentó durante meses las especulaciones sobre una gira de estadios completa por la región.

El entusiasmo mexicano se replicó en Brasil, donde Gaga se presentó ante más de 2.5 millones de personas en la playa de Copacabana como parte de la misma mini gira promocional, antes de arrancar formalmente The Mayhem Ball Tour por el resto del mundo.

El round 2 se queda en rumor, al menos por ahora

Milan, Italy. 19 October 2025. Lady Gaga performs at Unipol Arena Live during her Mayhem Ball tour.

Con el nacimiento del bebé y la pausa profesional que la pareja se impuso durante el verano, el escenario de una segunda ronda de Mayhem Ball por estadios latinoamericanos en 2026 pierde fuerza. Ninguna de las fechas filtradas se concretó, y el equipo de la cantante no emitió comunicado alguno al respecto.

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Todo apunta a que el regreso de Gaga a México quedará postergado hasta la gira de su próximo álbum, proyecto que aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada. La industria musical estima que ese disco podría tardar varios años en llegar, en un periodo que coincidiría con los primeros años de maternidad de la artista.

La gira que cerró en abril de 2026, The Mayhem Ball, mantuvo a Gaga de gira durante ocho meses con 86 presentaciones alrededor del mundo. Fue justo después de ese cierre cuando la cantante se retiró de la vida pública y evitó exponer su vida personal, periodo que coincidió con el embarazo que hoy se conoce.

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Cómo se enteró el mundo del nacimiento

Lady Gaga anuncia que su boda con Michael Polansky está cada vez más cerca. (Evan Agostini/Invision/AP)

La confirmación llegó primero a través de Page Six, que obtuvo imágenes de la pareja paseando con el bebé en el norte de California. Esa aparición representaría el primer registro público de la familia, ya que no se había filtrado ninguna fotografía de Gaga durante el embarazo.

Horas después, PEOPLE corroboró la información con una fuente cercana a la pareja. Hasta el momento no trascendieron el nombre del bebé, su sexo ni la fecha exacta del nacimiento, datos que el entorno de los artistas mantiene bajo reserva absoluta.

Ni Gaga ni Polansky se pronunciaron de manera oficial a través de sus redes sociales, algo habitual en la cantante cuando se trata de anuncios personales, que suele manejar con cautela extrema.

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La fanbase mexicana celebra la llegada del bebé Gaga

REUTERS/Caitlin Ochs

En México, usuarios de plataformas como X e Instagram compartieron mensajes de felicitación hacia la cantante apenas se conoció la noticia. La comunidad de “little monsters”, consolidada desde los conciertos de 2012 en el Foro Sol y reforzada con los shows de 2025 en el Estadio GNP Seguros, figura entre los públicos más numerosos de la artista en Latinoamérica.

Mientras la maternidad ocupa el centro de la vida de Gaga, los fans mexicanos que esperaban una fecha confirmada para 2026 tendrán que esperar. La promesa de regresar sigue en pie, aunque ahora atada al calendario de un álbum sin fecha y a los primeros años de crianza de la cantante junto a Polansky.

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