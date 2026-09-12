Momo Guzmán confesó que sus videos llorando contra Turbulence son falsos y parte de una “estrategia”

Iván 'Momo' Guzmán dijo adiós a 'La Burrita Burrona' por un tiempo, después sacó a un personaje bastante parecido (IG)

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Momo admitió en un video que su llanto frente a cámara durante el conflicto con Turbulence responde a una estrategia sugerida por su equipo legal, no a un desahogo espontáneo. La confesión resurgió después de que internautas recuperaran la declaración, en la que el propio creador reconoce haber actuado bajo consejo de sus abogados durante uno de los videos más virales de la disputa.

“¿Ya tienes cámara? Siempre he tenido cámara. Siempre he tenido cámara, pero ustedes todos se creen”, dijo Momo, en respuesta a comentarios que lo acusaban de fingir sus reacciones frente a la audiencia.

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El origen de la confesión: un video previo a la disputa más reciente

Las drags queens se distanciaeron ya hace tiempo. Credito:IG@burritaburrona

La declaración no ocurrió en el contexto del último enfrentamiento con Turbulence, sino en un video anterior donde Momo respondió directamente a las críticas sobre su forma de comunicar el conflicto. En ese material, reconoció que su llanto en TikTok formó parte de un plan orientado a generar una reacción específica del público.

“Me da mucha risa que me digan ese chiste de la cámara, porque cuando yo salí a llorar en el TikTok, pues todo fue planeado para generar esto”, explicó Momo, sin especificar el alcance exacto de esa planificación.

El creador aclaró, sin embargo, que la disputa económica de fondo con Turbulence no forma parte de lo que calificó como estrategia. “Obviamente, no es falso que me debe, porque eso sí es real”, puntualizó, distinguiendo entre el reclamo monetario y la forma en la que decidió comunicarlo.

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Amenazas legales y consejos de abogados detrás del llanto

(Instagram: @burritaburrona)

Según la explicación de Momo, el momento en que decidió llorar frente a cámara coincidió con una etapa en la que recibía amenazas de la abogada de Turbulence. Esa presión legal, dijo, motivó una respuesta calculada de su parte con apoyo de su propio equipo.

“Cuando yo salí a llorar fue porque justamente en esos tiempos yo estaba recibiendo amenazas de su abogada. Entonces, mi equipo legal también me daba ciertos consejos y pues hice eso”, relató el creador.

Momo remató la explicación con una justificación sobre su capacidad actoral, presentando el llanto como una herramienta dentro de su repertorio de trabajo. “Pero yo sí sé llorar, porque soy una actriz”, afirmó.

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El conflicto con Turbulence lleva meses de acusaciones cruzadas

Foto: (Captura de pantalla)

La disputa entre Momo y Turbulence, ambos creadores detrás del personaje de Burrita Burrona, se remonta a la salida de Momo del proyecto conjunto en diciembre de 2025. Desde entonces, ambas partes han intercambiado señalamientos públicos sobre el manejo económico del personaje y la propiedad del mismo.

En enero de 2026, Momo ya había defendido públicamente su papel creativo dentro del proyecto, después de que seguidores de Turbulence cuestionaran su aportación real a los chistes y personajes. “No me molesta que digan que el cerebro era ella. Eso lo creen ustedes, ¿saben por qué? Porque así lo quise yo, porque así lo quiso esa persona, porque era parte de la estrategia de la marca”, explicó en ese momento, reconociendo abiertamente que la distribución de roles públicos entre ambos también respondía a decisiones calculadas de mercadotecnia.

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Meses después, en junio de 2026, Momo anunció formalmente el inicio de un proceso legal relacionado con la protección de personajes de su autoría, sin mencionar directamente a Turbulence aunque las señales apuntaban a su expareja creativa. “Estoy protegiendo lo que es mío y lo que he construido con trabajo y esfuerzo”, expresó en un comunicado difundido en ese entonces.

El video viral más reciente reavivó las dudas sobre la autenticidad del conflicto

El creador de contenido explotó, quiere de vuelta a "La Burrita"

El más reciente video de Momo, en el que lloró y acusó a Turbulence de haberle arrebatado el personaje y quedarse con los dos canales de YouTube del proyecto, fue el que llevó a los internautas a recuperar la confesión previa sobre el llanto como estrategia. En ese material, Momo reclamó un pago de 70,000 pesos por una presentación que, según él, generó dos millones y medio de pesos, además de acusar a Turbulence de promover ataques en su contra.

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La reaparición de la declaración sobre el llanto planeado generó un choque directo entre dos narrativas: la de un creador que se dice víctima de un despojo económico y creativo, y la de un usuario que admite haber diseñado, junto con su equipo legal, una puesta en escena para presionar públicamente a su contraparte.