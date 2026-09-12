Artículo 19 exige a senador de Morena que amenazó a periodista capacitarse en materia de derechos humanos

Desde Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum le llamó la atención al senador de Morena, Luis Fernando Salazar, por amenazar al periodista de Televisa, Enrique Acevedo. Crédito: X / @SalazarLuisFer

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La organización Artículo 19 condenó las amenazas del senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, contra el periodista de Televisa/Univision, Enrique Acevedo, luego de que expresó “vamos a ir por ti” tras la publicación de un reportaje en N+.

A través de un comunicado, la organización no gubernamental que defiende los derechos de las y los periodistas, exigió que el legislador --de la bancada mayoritaria en la Cámara Alta-- se capacite en materia de derechos humanos para no repetir discursos estigmatizantes.

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Artículo 19 le dice al senador de Morena que “no abuse de su rol público”

En el mismo boletín, la ONG exhortó al morenista a “no abusar de su rol público” y abstenerse de hacer comentarios amenazantes contra el periodista Enrique Acevedo o cualquier otro comunicador.

“Artículo 19 exige al senador Luis Fernando Salazar, en acorde con sus obligaciones internacionales por ejercer un cargo público, recibir capacitaciones sistemáticas en materia de derechos humanos y contribuir a generar un ambiente seguro y libre de cualquier forma de violencia que coloque en riesgo a las personas periodistas”, reza el comunicado.

Artículo 19 condenó la amenaza del senador de Morena, Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo. Crédito: X / @SalazarLuisFer / @Enrique_Acevedo

Amenazas atentan contra la libertad de expresión

Además, recordó que, de acuerdo con los Principio sobre Libertad de Expresión, las amenazas a cualquier persona periodista son “un atentado directo contra el derecho a la libertad de expresión”.

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En consecuencia, añadió, “es obligación del Estado mexicano prevenir y sancionar dichas agresiones”.

¿Cuál fue el mensaje amenazante del morenista Luis Salazar?

Cabe señalar que la condena contra Salazar Fernández, senador por el estado de Coahuila, tuvo su origen el 8 de septiembre pasado, cuando publicó un mensaje en su cuenta de X:

“Que locura y que vergüenza, la exhibición del chayote plus al máximo. Enrique Acevedo vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”.

El senador de Morena publicó su mensaje un día después de que el periodista presentó durante el programa N+ Focus un reportaje sobre la senadora con licencia y aspirante al gobierno de Baja California, Julieta Ramírez.

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Dicho reportaje exhibe un presunto acuerdo entre la legisladora y autoridades de Estados Unidos.

La amenaza del senador de Morena contra Enrique Acevedo generó el rechazo de senadores. (Captura de pantalla/Senado)

Legislador se disculpa con el comunicador

Una vez que Salazar Fernández eliminó la amenaza de sus redes sociales. Este jueves 10 de septiembre emitió una disculpa pública y sostuvo que el comentario contra Acevedo se refería únicamente a la vía legal.

Mientras que la presidenta de México, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, condenó las expresiones del senador.

La mandataria dijo que no estaba de acuerdo y que esos comentarios “no deben pasarse por alto”.

Sheinbaum expresa su rechazó a los dichos de Salazar Fernández

Desde Chiapas, en su conferencia de prensa de ayer viernes 11 de septiembre, Claudia Sheinbaum llamó a todos los funcionarios a evitar amenazas de este tipo contra periodistas, incluso cuando no estén de acuerdo con la información que publican.

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“Él quitó en la red social y pidió disculpas, y qué bueno, porque es un llamado a todos y todos los servidores públicos, de que nunca debemos utilizar esas palabras.

“Podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizar una palabra como amenaza”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó la atención al senador de Morena que amenazó al periodista Enrique Acevedo. Crédito: X/ @ramirezlalo_

Han matado a seis periodistas en México en lo que va de 2026

Los dichos del senador de Morena Luis Fernando Salazar Fernández –que al final, fueron una amenaza– no es un tema que deba minimizar, sobre todo, en un país como México, en el que han matado a seis comunicadores en lo que va de 2026.

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De acuerdo con Artículo 19, Veracruz –gobernada por la morenista Rocío Nahle, es la entidad con más asesinatos, con tres casos: Carlos Leonardo Ramírez Castro el 8 de enero; Luis Ángel López Valdés el 11 de junio, y el 3 de julio Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Junto al llamado de atención de la presidenta, la organización Artículo 19 exigió al senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, que se capacite en materia de derechos humanos tras amenazar al periodista Enrique Acevedo.