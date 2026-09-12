México

De Morelos a Puebla, así fue como detuvieron a Ricardo “N”, presunto feminicida de Andrea Maylin

Omar García Harfuch destacó la operación interinstitucional para la captura del acusado, a más de un año del crimen

Omar García Harfuch destacó la operación interinstitucional que llevó a la detención del presunto feminicida de Andrea Maylin. (Foto: X/@OHarfuch)
Omar García Harfuch destacó la operación interinstitucional que llevó a la detención del presunto feminicida de Andrea Maylin. (Foto: X/@OHarfuch)
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A más de un año del feminicidio de la joven Andrea Maylin Chino Ramos, las autoridades de Morelos dieron a conocer la captura de Ricardo “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia en el estado de Puebla.

Presunto feminicida evadió la justicia desde junio de 2025

La víctima de 22 años fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos, en julio del año pasado. En un inicio, Ricardo “N” reportó la desaparición de quien era su pareja sentimental, asegurando que “se había salido de su domicilio sin pertenencias, ni celular, dejando a su hija de año y medio, y que desde ese momento -20 de junio-” no sabía nada de ella.

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El hombre huyó y en octubre de 2025, la Fiscalía de Morelos emitió la ficha de búsqueda del presunto feminicida. Casi un año después de haber emitido el boletín, las autoridades lograron la detención de Ricardo “N” en Puebla, tras la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y del apoyo de Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la víctima.

Andrea Maylin, madre, hija y mujer feminista, de 22 años, fue reportada como desaparecida el pasado 20 de junio de 2025, tras movilizaciones en la entidad, el 30 de julio fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.
Andrea Maylin, madre, hija y mujer feminista, de 22 años, fue reportada como desaparecida el pasado 20 de junio de 2025, tras movilizaciones en la entidad, el 30 de julio fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.

Las autoridades de Morelos detallaron que mantienen un esquema de acompañamiento institucional para la familia de la víctima, junto a la Secretaría de las Mujeres.

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Padres del acusado también fueron detenidos por encubrimiento

Desde el momento en que los familiares de Andrea Maylin tuvieron conocimiento de que había sido privada de la vida, solicitaron a las autoridades citar a los padres de Ricardo “N” para rendir declaración, ya que Chino Mauricio acusaba que el señalado por el feminicidio de su hija, habría huido con ayuda de su progenitor.

El comunicado compartido por la Fiscalía de Morelos, detalla que los padres del presunto feminicida fueron vinculados a proceso, imputándoles “el delito de encubrimiento por favorecimiento consistente en brindarle apoyo para que evadiera la acción de la justicia”, medida que se llevó a cabo el 23 de junio, luego de que fueran detenidos en el Estado de México y Veracruz.

Las autoridades trasladaron a Ricardo “N” a Morelos, donde comparecerá y llevará el proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Familiares y amistades de Andrea Maylin, así como colectivas feministas, se sumaron a la exigencia de justicia.
Familiares y amistades de Andrea Maylin, así como colectivas feministas, se sumaron a la exigencia de justicia.

Familia de la víctima exige pena máxima

Luego de que la dependencia estatal diera a conocer la detención de Ricardo “N”, el padre de la víctima agradeció a quienes han apoyado el caso, como lo ha hecho la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec.

En un breve mensaje en sus redes sociales, el papá de Maylin destacó la operación y advirtió que su lucha por justicia para su hija continuará, exigiendo sentencia máxima para el presunto feminicida y sus padres:

“Gracias a Dios y a todos los que me han apoyado en el caso de feminicidio de mi hija Andrea Maylin Chino Ramos hoy por fin el responsable está detenido y ahora vamos a luchar para que se le de la sentencia máxima a el y a sus padres por encubrimiento, gracias a todos por ayudarme a compartir la información hasta que por fin dimos con él”.

El secretario de Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la aprehensión de Ricardo “N”, donde participaron autoridades de Morelos Y Puebla, asegurando que “no habrá impunidad” en el caso.

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