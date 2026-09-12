Johan Vásquez firma noche agridulce en Italia: anota golazo clave pero termina expulsado

El zaguero conectó de volea tras un saque de esquina y encendió a la afición en el Luigi Ferraris, aunque recibió dos amarillas por protestar y ahora complica el panorama del grupo rumbo al duelo contra el Parma. (X/ @GenoaCFC)

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La noche del 12 de septiembre de 2026 en el Estadio Luigi Ferraris fue un retrato perfecto de la realidad contrastante que enfrenta el Genoa y su capitán, Johan Vásquez.

El zaguero mexicano pasó de ser el héroe que devolvió esperanza con un golazo, a convertirse en el villano que dejó a su equipo con diez hombres tras una expulsión en los minutos finales.

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El Genoa consigue su primer punto de la temporada en la Serie A tras cortar una racha de tres derrotas consecutivas con el 1-1 frente a Frosinone. (X/ @GenoaCFC)

El empate 1-1 frente al Frosinone significó el primer punto de la temporada para un club que lucha por salir del fondo de la tabla en la Serie A.

Sin embargo, también dejó en evidencia las carencias colectivas de un proyecto que depende demasiado de la jerarquía de su capitán. La actuación de Johan fue agridulce: un gol que levantó al estadio y una roja que reinstaló la incertidumbre.

El capitán mexicano anota un gol que devuelve oxígeno

El partido comenzó cuesta arriba para el Genoa, que se vio abajo al minuto 14 con el tanto de Giorgi Kvernadze. La reacción llegó en el segundo tiempo y tuvo sello mexicano:

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Minuto 50: tras un tiro de esquina de Djibril Sow , Johan se anticipó a la defensa y conectó una volea de pierna derecha que se incrustó en la portería.

Celebración intensa: corrió hacia la afición, besó el escudo y encendió al Luigi Ferraris.

Impacto inmediato: fue el primer gol de Johan en la temporada, el primer punto del Genoa y el corte de una racha de tres derrotas consecutivas.

Histórico personal: alcanzó ocho goles con el club en sus dos etapas, además de sus más recientes goles con la Selección Mexicana en amistosos frente a Australia y Serbia.

Al minuto 50, Johan Vásquez anotó de volea tras un tiro de esquina de Djibril Sow y firmó su octavo gol con el Genoa. (X/ @GenoaCFC)

En este sentido, su gol fue más que una anotación: representa un símbolo de resistencia y liderazgo en un equipo que lucha por sobrevivir. La afición lo vivió intensamente, como un respiro en medio de la tormenta.

La expulsión que opacó la noche

La alegría duró poco. En los minutos finales, Johan cometió una falta táctica que cambió el rumbo de su actuación.

Primera amarilla: al minuto 66, por protestar una decisión arbitral.

Segunda amarilla: al minuto 86, tras frenar con un jalón a Seydou Fini en mediocampo para cortar una jugada de peligro.

Consecuencia inmediata: expulsión y suspensión para el próximo partido contra el Parma .

Impacto colectivo: el Genoa terminó con diez hombres, aunque logró sostener el empate.

Con la expulsión de Vásquez en el Luigi Ferraris, el Genoa pierde a su capitán para el próximo partido de Serie A contra el Parma por suspensión. (Instagram/

Así, la expulsión reflejó la tensión de un capitán que carga con la presión de un club en crisis. En cuestión de minutos, pasó de héroe a villano, dejando a su equipo sin su referente en un duelo clave por la permanencia.

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La crisis del Genoa en Serie A y el reto por la permanencia

El empate ante Frosinone no oculta la realidad: el Genoa atraviesa un inicio preocupante en la Serie A.

Balance tras 4 jornadas: 3 derrotas y 1 empate.

Goles: apenas 2 a favor y 8 en contra.

Clasificación: puesto 19 , en zona de descenso.

Resultados previos: Derrota 0-2 ante Napoli . Caída 0-1 contra Lazio . Goleada 1-4 frente a Como . Empate 1-1 con Frosinone gracias al gol de Johan.

Próximos retos: Coppa Italia contra Südtirol y Serie A frente a Parma, donde Vásquez no podrá estar por sanción.

El club depende de su liderazgo, pero necesita transformar la posesión en goles y victorias para evitar revivir los fantasmas del descenso. La llegada de Daniele De Rossi al banquillo aún no logra revertir el mal inicio.

Tras cuatro jornadas, el Genoa suma 3 derrotas y 1 empate, con 2 goles a favor y 8 en contra, y ocupa el puesto 19 en zona de descenso de la Serie A. REUTERS/Matteo Ciambelli

La noche de Johan Vásquez es el reflejo de la crisis que atraviesa el Genoa: un gol que devuelve esperanza y una expulsión que reinstala la incertidumbre. Como capitán, su compromiso es incuestionable, incluso tras presuntamente rechazar ofertas de clubes grandes para quedarse en Génova.

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El reto es claro: convertir su jerarquía en victorias. El gol fue un símbolo de carácter, pero la expulsión recordó que la permanencia en Serie A exige más que momentos individuales: requiere disciplina, equilibrio y un proyecto colectivo sólido.