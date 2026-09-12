Cómo se llama el corte de cabello de Gala Montes con el que se rapó

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Gala Montes cambió su corte de cabello de forma radical tras sus recientes polémicas que incluyen su abandono repentino de La Casa de los Famosos México 4, la salida de Malinche El Musical y su versión sobre todo lo sucedido.

La actriz mostró el resultado de su nuevo look en redes antes de asistir a una pelea de box. En las imágenes se aprecia el contraste entre los costados rebajados casi a piel y el volumen que mantiene en la zona superior de la cabeza.

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Gala Montes muestra su radical cambio de look

Gala Montes compartió en sus historias de Instagram el resultado de un cambio de imagen que llamó la atención por el contraste entre los laterales rapados, el minifleco recto y el cabello largo que conserva en la parte superior. La actriz aparece con un chongo, por lo que su transformación no implica cortar por completo el resto de su melena.

El nuevo estilo surge tras su breve participación en La Casa de los Famosos México. Gala ingresó al reality el domingo 6 de septiembre y dejó la competencia 48 horas después.

Una mujer documenta aspectos de su rutina diaria en exteriores y durante su sesión de entrenamiento físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción informó que su salida fue voluntaria, pero la actriz sostuvo que fue retirada del programa luego de pedir un tampón al personal sin obtener una respuesta inmediata.

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Montes también mantiene una disputa pública con la conductora Joanna Vega-Biestro, quien difundió una versión sobre lo ocurrido dentro de la casa. La actriz rechazó esos señalamientos y la periodista anunció que cuenta con asesoría legal por las declaraciones que involucraron a su hija menor de edad.

A la par, la producción de Malinche, El Musical informó que la participación de Gala quedó pospuesta de forma indefinida. La actriz respondió que decidió priorizar su estabilidad económica y cuestionó las condiciones de pago en el proyecto.

¿Cómo se llama el corte de Gala Montes?

El peinado de Gala Montes parte de un undercut, un corte que reduce de forma marcada el cabello de los costados y la nuca, mientras conserva una sección superior larga. La diferencia de largos crea el efecto visual que se observa en las fotografías.

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En su caso, los laterales llevan un rapado alto y parejo. El cabello se rebaja desde la zona ubicada arriba de las orejas, con una línea de separación visible respecto al pelo más largo de la parte superior.

Un mechón de cabello castaño muestra cabellos cortos y fracturados mezclados con otros de mayor longitud, señalando un posible daño estructural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento que distingue el look es el minifleco. Se trata de un fleco corto, recto y compacto que queda varios centímetros arriba de las cejas. Gala Montes lo usa con mechones densos y una terminación horizontal, sin desvanecer las puntas.

La combinación también puede describirse como un undercut con microfleco. No es un corte pixie convencional, porque la actriz no lleva el cabello corto en toda la cabeza. Tampoco parece tratarse de un rapado total, pues conserva suficiente largo para sujetar el resto del pelo.

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En una de las imágenes compartidas por la actriz se ve un chongo en la parte trasera. Eso indica que la zona de la coronilla y la parte posterior mantiene longitud, aunque no se aprecia con precisión hasta dónde llega el cabello suelto.

El chongo permite ocultar o mostrar el contraste del rapado según el peinado. Con el pelo recogido, los costados quedan expuestos. Si se deja suelto, el largo superior puede cubrir parcialmente las áreas rebajadas.