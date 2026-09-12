Fede Vigevani y Aldo Rendón comparten emotivo reencuentro: ¿Volverán a La Casa de los Famosos México?

El encuentro se produce apenas días después de que ambos abandonaran La Casa de los Famosos México 2026 de forma precipitada, en circunstancias distintas pero dentro de un mismo periodo de tensión para la producción del programa. (X/Fede Vigevani)

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Fede Vigevani y Aldo Rendón protagonizaron un reencuentro fuera de las cámaras del reality de Televisa Univisión. El youtuber uruguayo compartió en sus redes sociales fotografías y videos junto al estilista, tomados en su propio restaurante, y confirmó así el reencuentro que sus seguidores esperaban desde hace semanas.

El encuentro se produce apenas días después de que ambos abandonaran La Casa de los Famosos México 2026 de forma precipitada, en circunstancias distintas pero dentro de un mismo periodo de tensión para la producción del programa.

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Historias Fede vía X

El encuentro en el restaurante de Fede Vigevani

Las imágenes que circularon en redes muestran a Vigevani y Rendón compartiendo una comida en el local que el youtuber posee en Ciudad de México. En el material audiovisual, ambos aparecen sonrientes y en un tono distendido, similar al que mostraron durante su convivencia dentro de la casa.

El reencuentro entre Fede Vigevani y Aldo Rendón ocurrió en el restaurante propiedad del youtuber uruguayo, donde ambos compartieron fotografías y videos que confirmaron el vínculo construido dentro de La Casa de los Famosos México. El material se difundió a través de las cuentas personales de ambos.

Vigevani había declarado previamente que, de todos sus compañeros dentro del reality, tuvo mayor conexión con Rendón, Masad Al-Tamimi y Luis Chaparro. Sobre el estilista, señaló que “es muy divertido y hace reír a todo el mundo”, una descripción que coincide con el tono del reencuentro compartido en redes.

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El creador de contenido Fede Vigevani posa en la vía pública junto al estilista Aldo Rendón en una imagen compartida en redes sociales. (X/Fede Vigevani)

Salidas precipitadas en medio de una etapa de crisis en la producción

Vigevani dejó la competencia el 11 de agosto, no por decisión de la audiencia, sino porque su participación tenía fecha de vencimiento desde el inicio: había ingresado como infiltrado con un contrato temporal de dos semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reencuentro llega en un momento particular para La Casa de los Famosos México 2026, marcado por una serie de salidas que no respondieron al mecanismo habitual de votación del público. La temporada arrancó el 26 de julio con 18 habitantes y, hacia inicios de septiembre, ya registraba siete bajas.

Vigevani dejó la competencia el 11 de agosto, no por decisión de la audiencia, sino porque su participación tenía fecha de vencimiento desde el inicio: había ingresado como infiltrado con un contrato temporal de dos semanas. A su salida, pidió entre lágrimas a sus compañeros “no me vean como traicionero”.

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Rendón, por su parte, abandonó el programa el 1 de septiembre tras cinco semanas de competencia, en un anuncio que la conductora Galilea Montijo presentó con la voz entrecortada. El estilista explicó frente a los habitantes: “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible pero tengo que iniciar el tratamiento ya”.

En redes sociales circularon versiones que vinculaban la salida de Rendón con presión de patrocinadores, ante comentarios suyos calificados de clasistas, homofóbicos y misóginos durante su estancia en el programa. Una publicación firmada por Ceriani sostuvo que la producción habría actuado por temor a perder anunciantes, recordando la fuga de marcas que sufrió el formato durante su segunda edición por la polémica generada con el participante Adrián Marcelo.

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El propio Rendón rechazó de forma tajante esa versión: “¿Cuál funa? Me estaba muriendo ante los ojos del mundo”, respondió al ser cuestionado sobre el tema en un encuentro con medios.

El propio Rendón rechazó de forma tajante esa versión: “¿Cuál funa? Me estaba muriendo ante los ojos del mundo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es Fede Vigevani y su paso como infiltrado

Su ingreso a La Casa de los Famosos México fue inédito para el formato: se convirtió en el primer “habitante infiltrado” de la historia del reality, con la misión de ejecutar retos enviados por el público a través del canal oficial de WhatsApp del programa (Captura de pantalla )

Federico Augusto Vigevani de Arce nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Es el youtuber hispanohablante con más suscriptores del mundo, con más de 76 millones en su canal principal. Comenzó su carrera en 2014 con el canal grupal Dosogas junto a Mathías Sellanes y Juan Pablo Barbot, proyecto que se disolvió en 2018, año en que se mudó a Ciudad de México para relanzarse en solitario.

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Su ingreso a La Casa de los Famosos México fue inédito para el formato: se convirtió en el primer “habitante infiltrado” de la historia del reality, con la misión de ejecutar retos enviados por el público a través del canal oficial de WhatsApp del programa, sin ser descubierto por sus compañeros. Su permanencia no dependía de votos de eliminación, sino de la ejecución correcta de cada misión.

Entre sus tareas estuvo esconder el papel higiénico de la casa, mezclar el maquillaje de las habitantes y darle un beso a Gema Garoa. Sobre este último episodio, aclaró después que solo existe amistad: “la veo más como una amiga, con Brianda Deyanara también me hicieron mucho ‘chipeo’ pero la verdad es una amiga”.

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Vigevani salió del programa el 11 de agosto al vencerse su contrato, no como resultado de una votación. Tras su salida, se especuló con un eventual regreso al reality para cubrir el lugar dejado por Rendón, aunque ninguna fuente oficial confirmó esa posibilidad.

La trayectoria de Aldo Rendón y su salida por motivos de salud

El fashion stylist Aldo Rendón, actualizó su estado de salud y pide buenas vibras a sus fans para que no sea algo grave

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa. Acumula más de dos décadas como fashion stylist y consultor de imagen, con clientas como Galilea Montijo, Belinda, Gloria Trevi, Thalía y Ana de la Reguera. Colaboró además con firmas como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, y fue editor de moda de la revista Spot.

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Ingresó al reality como cuarto habitante confirmado de la temporada y ocupó el rol de capitán del cuarto Ibiza. Durante su estancia habló abiertamente sobre padecimientos de salud previos, entre ellos anemia, queratocono y un episodio grave de hígado y vesícula derivado de un periodo de consumo excesivo de alcohol hace más de una década, que lo llevó a una hospitalización prolongada.

Su salida del 1 de septiembre respondió a una inflamación en hígado y bazo, cuadro conocido médicamente como hepatoesplenomegalia. “Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Y como me da gota, no me podían dar medicamentos adentro, un desastre”, detalló el estilista tras dejar la competencia.

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¿Volverán a La Casa de los Famosos?

Rendón continúa bajo observación médica y no descarta reincorporarse al programa, aunque no como competidor. “Ni siquiera he podido ir a las galas, esperemos que en una o dos semanas, o por lo menos a la última gala”, declaró en un encuentro con medios.

Vigevani, en tanto, no tiene confirmación oficial de un posible regreso al reality. Su salida quedó ligada exclusivamente al vencimiento de su contrato como infiltrado, sin que la producción haya anunciado planes de reincorporarlo antes de la final, prevista para principios de octubre.