Cadillac se acerca y Checo Pérez no se rinde: el mexicano apunta a una remontada en el GP de España

El piloto mexicano afirma que será una carrera caótica en Madrid (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Pista nueva, otra oportunidad para que Sergio Checo Pérez logre un histórico puntaje con la escudería Cadillac en la presente campaña 2026 de la Fórmula Uno este fin de semana, al situarse en el novedoso circuito de Madring Sur en España.

Pese a las dificultades para ingresar a la ‘Q2′, el piloto nacional destaca la labor que han hecho los trabajadores de Cadillac F1 para que la distancia con los equipos: Williams y Aston Martin sea mínima para aspirar a una voltereta en Madrid este domingo 13 de septiembre.

PUBLICIDAD

“Es una pista increíble y estoy realmente feliz de estar aquí. La atmósfera es fantástica y estoy muy contento con mi vuelta de clasificación. Fuimos muy agresivos con nuestro programa. Tengo que decir un bien hecho al equipo”, declaró en el corralito.

“Maximizamos nuestro paquete y cerramos aún más la brecha con los equipos Williams y Aston Martin que van por delante. Aunque no fue suficiente para pasar a la ‘Q2′, fue una vuelta realmente sólida”, añadió Checo al sentirse satisfecho y advertir que el día de la carrera podría haber posibilidades para alcanzar la zona de puntos.

PUBLICIDAD

“El equipo también ha sido fuerte en lo operativo, así que estoy muy satisfecho con eso. Mañana debería presentarnos algunas oportunidades, por lo que necesitamos asegurarnos de seguir ejecutando como lo hemos hecho hasta ahora en este fin de semana y estoy seguro de que podemos tener una buena carrera”. concluyó.

Checo Pérez mejora su posición para el Gran Premio de España

El piloto mexicano iniciará P18 al competir con la escudería Cadillac F1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez más el mexicano Sergio Pérez arrancará por delante de su coequipero, Valtteri Bottas, tras finalizar P19 en un instante previo a la modificación en la parrilla de salida, derivado a la penalización de Carlos Sainz Jr., uno de los anfitriones del GP de España por bloquear uno de los intentos de vuelta rápida del piloto finlandés de la escudería Cadillac.

PUBLICIDAD

Carlos Sainz Jr. descenderá tres posiciones en la grilla, lo que significa que Checo Pérez estará desde el lugar P18 para ser agresivo desde el banderazo de salida y se meta de lleno en la pelea por la media tabla en la capital de España.

“Terminó la clasificación y la disfruté muchísimo. Creo que sacamos el máximo de lo que teníamos. Estoy muy contento con la ejecución del equipo. Fuimos muy agresivos con nuestro programa, todo salió bien y creo que cerramos la brecha con los Williams y los Aston Martín que tenemos por delante”, dijo en un video de la escudería Cadillac.

PUBLICIDAD

“Así que, ojalá mañana podamos estar metidos en la pelea. Tengo muchas ganas de ser muy agresivo en la salida e intentar recuperar algunas posiciones. Nos vemos mañana en el Gran Premio de España”, indicó el piloto mexicano de 36 años.

¿A qué hora comenzará el Gran Premio de España?

El piloto mexicano alista con Cadillac una segunda mitad para el olvido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Checo Pérez tiene una cita importante en Madrid este domingo 13 de septiembre. El inicio de la carrera, en horario de México, será a las 07:00 de la mañana. El Gran Premio de España corresponde a la decimocuarta ronda del campeonato actual de la Fórmula Uno.

Checo Pérez viene de correr en Monza, Italia donde finalizó en la decimoctava posición. Esta vez se encontrará desde la novela fila y el plan es sacar provecho del posible caos que visualiza en España al estar en una pista donde el margen de error podría definir el resultado.

PUBLICIDAD

¿Cómo le ha ido a Sergio Pérez en la temporada 2026?

El piloto mexicano espera salir a pista para arrancar una de sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran Premio de Australia : 16º lugar.

Gran Premio de China : 15º escalón.

Gran Premio de Japón : 17º plaza.

Gran Premio de Miami : 16º colocación.

Gran Premio de Canadá : Abandonó la carrera.

Gran Premio de Mónaco : 15º puesto (por sanción de 10 segundos).

Gran Premio de Barcelona : 14º cupo,

Gran Premio de Austria : 21º posición.

Gran Premio de Gran Bretaña : 14º escalón.

Gran Premio de Bélgica : Abandonó el gran premio.

Gran Premio de Hungría : Abandonó la competencia.

Gran Premio de Países Bajos : 15º sitio.

Gran Premio de Italia: 18º lugar.

¿Próximas carreras después de celebrar el Gran Premio de España?

Checo Pérez desde los pits de Cadillac (X / Sergio Pérez )

Antes de ejecutar la carrera en Madring Sur, faltan nueve fechas para completar el calendario oficial de la Fórmula Uno 2026. Entre las sedes que vienen a continuación destaca el Gran Premio de México, escenario que verá el retorno de Sergio Checo Pérez para festejar su carrera número 300 desde su debut en el Máximo Circuito:

Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

¿Cuántos pilotos mexicanos han participado en la historia de la Fórmula Uno?

El corredor mexicano, Sergio Pérez, BWT Racing Point, celebra al ganar el Gran Premio de Sakhir. EFE/Bryn Lennon POOL/Archivo

Desde 1961, un total de seis competidores de nacionalidad mexicana han ondeado la bandera Tricolor a la Fórmula Uno:

Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Moisés Solana, Héctor Rebaque, Esteban Gutiérrez y Sergio Checo Pérez componen el selecto grupo de pilotos que han dado la cara por el automovilismo mexicano en Fórmula Uno.

PUBLICIDAD

Checo es considerado el mejor piloto mexicano de todos los tiempos: debutó en 2011 y sigue activo tras aceptar el proyecto del equipo Cadillac. Ha corrido para Sauber, McLaren, Force India (ahora Aston Martin) y Red Bull Racing, con quien logró el bicampeonato en 2023. Aparte, es el corredor azteca con más podios y victorias en la historia de la Fórmula Uno.