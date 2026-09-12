Una mujer se unió al baile del coordinador de la Secretaría de Gobierno y Territorio de Oaxaca, quien le respondió levantándole la blusa, situación que ha levantado críticas en redes sociales. (Crédito: X/@jorgegogdl)

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Noé Jara Cruz, hermano del gobernador de Oaxaca, fue captado en video levantando la blusa de una mujer que intentó secundarlo en el “baile” que realizaba por la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado, durante la gira que realiza por su Segundo Informe de Gobierno.

Comportamiento se suma a otra polémica del hermano de Salomón Jara

Cabe destacar que esta situación se suma a otra polémica del que funge como coordinador de la Secretaría de Gobierno y Territorio del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, ya que el funcionario se presentó hace unos días ante la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindarse de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización señalada por sus vínculos con el Cártel de la Costa bajo el mando de “El Bogar”.

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Al salir de las oficinas de la FGR, después de entregar un documento en la oficialía de partes, Noé Jara concedió una entrevista en la que se puso a disposición de la autoridad federal en caso de ser requerido, precisa una nota del medio Proceso.

Sostuvo que su relación con sindicatos y sectores políticos deriva de sus funciones como secretario de Gobierno y Territorio, cargo que ocupa desde el primero de enero de 2025 y que, según explicó, incluye recibir y dialogar con distintos grupos, evitó pronunciarse sobre la postura de su hermano frente al caso.

Noé Jara, hermano del gobernador de Oaxaca, levanta la blusa de una mujer en “festejo” por gira de Sheinbaum. (Redes sociales)

Organiza festejo por llegada de Sheinbaum y causa polémica por su actuar con la ciudadanía

El viernes 11 de septiembre, la presidenta siguió su gira que tiene el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía, estado por estado, el evento se realizó en el Auditorio Guelaguetza, donde diversos grupos de personas se dieron cita para recibir a Sheinbaum.

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Uno de los contingentes estaba encabezado por Noé Jara Cruz, el cual llevaba una lona larga en tonos blanco, amarillo y rosa, con un mensaje de respaldo a la mandataria. Mientras el contingente vitoreaba y aplaudía, el hermano del gobernador realizaba un baile, desabrochando su cinturón, al paso le siguieron los asistentes con el grito de “mucha ropa”, por lo que no dudo en levantarse la playera a mitad del tórax.

Al frente del contingente, una mujer secundo al coordinador de la Secretaría de Gobierno y Territorio, quien tras unos cuantos segundos con ella, le levantó la blusa, la mujer detiene el acto, y entre risas, Nóe Jara se aleja, intentando presentar el acto como una “broma”.

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Las críticas por el comportamiento del hermano de Salomón Jara se centran en lo que refleja el acercamiento del funcionario público en contra de una ciudadana:

“Se dan cuenta lo asqueroso y peligroso que resulta que dejemos que esta gentuza tome decisiones”.

Critican a Noé Jara por levantarle la blusa a una mujer. (Redes sociales)

“Si Ese comportamiento lo hubiera hecho alguien de la oposición hoy te estarías desgarrando las vestiduras”, comentario donde etiquetan a Citlalli Hernández, quien hace unos meses dejó el cargo como titular de la Secretaría de las mujeres.